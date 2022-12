داخل منزل روبرت دي نيرو.. توقيف امرأة خلال سرقتها هدايا شجرة الميلاد

أعلنت مصادر في شرطة نيويورك القبض -مساء الأحد- على امرأة لها سجل حافل بعمليات السطو، وذلك خلال سرقتها هدايا عيد الميلاد داخل منزل الممثل والمنتج الأميركي الشهير روبرت دي نيرو.

وكانت شرطة مدينة نيويورك تراقب المرأة البالغة من العمر 30 عاما -وهي معروفة لديها إثر توقيفها مرات عدة بسبب عمليات سطو- عندما رأتها تدخل "من باب في الطابق السفلي ظهرت عليه علامات اقتحام" إلى منزل في حي "أبر إيست سايد" الراقي، حسبما أفاد ناطق باسم الشرطة في مانهاتن لوكالة الصحافة الفرنسية.

وهذا البيت يقطنه نجم السينما الأميركي روبرت دي نيرو (79 عاما)، المولود في نيويورك والمنحدر من أصول إيطالية، والمعروف بأدواره في أفلام تصور مدينته، مثل "تاكسي درايفر" (Taxi Driver) و"مين ستريتس" (Mean Streets).

وأضاف المتحدث أن الشرطة دخلت البيت "ووجدت المرأة داخل غرفة المعيشة" بينما كانت منهمكة في "سرقة الممتلكات".

وذكرت قناتا "إيه بي سي نيوز" (ABC News) و"إن بي سي نيوز" (NBC NEWS) أن المشتبه بها كانت تسرق الهدايا من أمام شجرة عيد الميلاد، عندما فاجأتها الشرطة.

