يرمز للهوية القطرية.. "البشت" يتصدر اهتمام المنصات بعد ارتداء ميسي له خلال التتويج بكأس العالم

تصدرت لقطة ارتداء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي البشت القطري المنصات العربية والعالمية، حيث حازت كثيرا من الإعجاب وعدّها بعض المتابعين واحدة من اللقطات التي ستخلد في تاريخ كأس العالم.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد ألبس قائد الأرجنتين "البشت" -وهو لباس قطري تقليدي- قبل تسلمه كأس العالم، حيث شارك ميسي في مراسم التتويج وهو يرتديه.

و"البشت" عباءة يرتديها الرجال العرب منذ القِدم، وما زال يستخدم في دول الخليج ويتميز بألوانه المختلفة مثل الرمادي والأسود والبني والبيج والأبيض.

وأشاد المدونون -عبر المنصات العربية بهذه اللفتة- التي أبرزت الثقافة العربية في واحدة من أهم اللحظات الرياضية في التاريخ، معتبرين أنها لقطة لن تنسى، وستبقى أفضل ختام لمونديال قطر.

وقال الكاتب الصحفي القطري مبارك الخيارين إن ارتداء مسي للبشت يمثّل لمسة تراثية قطرية عربية على أكتاف بطل العالم، وتابع: "البشت القطري حاضر في مشهد البطولة، لتؤكد قطر على رسائلها المتتابعة بكل ما يخص ثقافتها وتراثها ودينها، خلال البطولة وفي ختامها".

أما المذيع بقناة الجزيرة محمد كريشان، فعلّق قائلا: "أن يُلبس أمير قطر الشيخ تميم اللاعب ليونيل ميسي "البشت" القطري التقليدي الفاخر، لهو آخر لمسة قطرية ذكية في كأس عالم جاء متفوقا في كل شيء".

وأضاف "برافو قطر.. أبدعت وأقنعت، فأذهلت العالم كله".

وباختصار، علّق الناشط القطري حمد لحدان المهندي "لقطة للتاريخ ستبقى طويلا، ميسي يرفع كأس العالم مرتديا البشت القطري".

أما الإعلامية التونسية ليلى الشايب، فقالت: "ميسي والكأس الأغلى والبشت القطري الفخم… مونديال لن يتكرّر ولن يُسدَل الستار قريبا".

وقال المغرد العماني أحمد بن سالم السيابي -في تعليقه على ما قام به الشيخ تميم من إنجازات خلال مونديال قطر- "في 28 يوما، تمكن هذا الرجل من إعادة رسم الصورة النمطية للإنسان العربي في عقول وقلوب زهاء 8 مليارات إنسان، ولم نعد مجرد خيمة وجمل وبئر نفط، بل حضارة ودين تسامح ومكارم أخلاق لم يشهد مثيلها كل العالم".

وأضاف "شكرا لك يا أفضل لاعب، وهداف البطولة، ومايسترو المونديال، شكرا الشيخ تميم بن حمد".

كما تصدرت اللقطة المنصات العالمية، التي شاركتها تحت عنوان "الشيخ ميسي"، في حين تساءل البعض عن ماهية هذا الثوب وتقاليده، وأثنى آخرون على وجود الثقافة الشعبية في لقطة مثل هذه.

وعلق الرياضي العالمي تام خان: "الشيخ ميسي، هذا تصرف عبقري، ارتداء الثوب التقليدي خلال أكبر لحظة في تاريخ الرياضة، أحب قطر، يا لها من لحظة، دع العالم يحتفل بالثقافة".

Sheikh #Messi

This is brilliant. Traditional thobe being worn during the biggest moment in sports history. #Qatar I love you. What a moment. Let the world celebrate the culture. #Qatar2022 #QatarWorldCup pic.twitter.com/pl0PoAcRq6

— Tam Khan (@Tam_Khan) December 18, 2022