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قناة دانماركية تعتذر للاعبي منتخب المغرب عن إساءة "عنصرية ومهينة"

قناة (TV 2 News) الدانماركية تعتذر لحكيمي ورفاقه (الفرنسية + TV2)
19/12/2022

اعتذرت قناة دانماركية، اليوم الاثنين، عن تصريحات عنصرية أطلقها أحد مذيعيها قبل أسبوع بحق لاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم وطريقة احتفالاتهم مع عائلاتهم عقب الفوز على البرتغال 1-0 ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم "قطر 2022".

مذيع قناة (TV 2 News) الدانماركية سورين ليبرت، كان قد شبه خلال برنامجه (NEWS & Co) احتفال لاعبي المنتخب المغربي مع أمهاتهم عقب كل انتصار في مونديال قطر بـ"عائلة القرود".

وعقب أيام من بث الحلقة على منصات التواصل وإثارة حالة من الجدل والغضب في آن واحد، اضطرت القناة الدانماركية لنشر بيان، عبّرت فيه عن اعتذارها واعتذار المذيع الذي أدلى بالتعليقات، مؤكدة أنها "عنصرية ومهينة".

وأرفق ناشطون، مقاطع مصورة، من الحلقة التي رفع فيها مقدم الحلقة صورةً لـ3 قرود، بينما كان مضيفٌ آخر في الحلقة يشير إلى معانقة عائلة القرود لبعضهم بعضا.

وأضافت القناة، في بيانها، "بغير قصد، أصبحت هذه مقارنة بين لاعبي المنتخب المغربي وعائلاتهم، وصورة لعائلة من القرود، والتي رفعها المضيف سورين ليبرت".

وعبّرت رئيسة التحرير في القناة، آن ميت سوين، عن أسفها "الشديد" لما وقع قائلة، "كان هذا خطأ واضحا ونحن نعتذر عنه"، مؤكدة أن القناة "ستأخذ ذلك مستقبلا بعين الاعتبار".

إصبع السبابة.. معاداة للسامية!

وقبل أيام، بثّت قناة "فيلت" (Welt) الألمانية تقريرًا يربط بين لاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم وتنظيم الدولة (داعش)، بسبب رفعهم إصبع السبابة احتفالا بفوزهم على البرتغال في ربع نهائي كأس العالم "قطر 2022″.

التقرير الذي تم حذفه من موقع يوتيوب في وقت لاحق تناول صورة لـ3 لاعبين من المنتخب المغربي، وقد حملوا العلم المغربي ورفعوا إصبع السبابة في غرفة تبديل الملابس.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تعرض لاعبو المنتخب المغربي لهجوم من الصحافة الألمانية، حيث اتهمت صحيفة "تاتس" (Taz) الألمانية لاعبي "أسود الأطلس" بـ"معاداة السامية".

المصدر : الجزيرة + الأناضول