قناة دانماركية تعتذر للاعبي منتخب المغرب عن إساءة "عنصرية ومهينة"

اعتذرت قناة دانماركية، اليوم الاثنين، عن تصريحات عنصرية أطلقها أحد مذيعيها قبل أسبوع بحق لاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم وطريقة احتفالاتهم مع عائلاتهم عقب الفوز على البرتغال 1-0 ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم "قطر 2022".

Hi Nima,

We’re very sorry for the comments made here. Although it’s not the intention, it’s offensive and a mistake. We deeply apologize for this – please see link. https://t.co/xU6dwVAr5S — TV 2 Danmark (@tv2danmark) December 17, 2022

مذيع قناة (TV 2 News) الدانماركية سورين ليبرت، كان قد شبه خلال برنامجه (NEWS & Co) احتفال لاعبي المنتخب المغربي مع أمهاتهم عقب كل انتصار في مونديال قطر بـ"عائلة القرود".

A danish brother sent it to me. Not sure if it’s rewatchable. pic.twitter.com/g8r3BVpDTz — Arya 🇮🇷 (@AryJeay) December 16, 2022

وعقب أيام من بث الحلقة على منصات التواصل وإثارة حالة من الجدل والغضب في آن واحد، اضطرت القناة الدانماركية لنشر بيان، عبّرت فيه عن اعتذارها واعتذار المذيع الذي أدلى بالتعليقات، مؤكدة أنها "عنصرية ومهينة".

وأرفق ناشطون، مقاطع مصورة، من الحلقة التي رفع فيها مقدم الحلقة صورةً لـ3 قرود، بينما كان مضيفٌ آخر في الحلقة يشير إلى معانقة عائلة القرود لبعضهم بعضا.

A danish brother sent it to me. Not sure if it’s rewatchable. pic.twitter.com/g8r3BVpDTz — Arya 🇮🇷 (@AryJeay) December 16, 2022

وأضافت القناة، في بيانها، "بغير قصد، أصبحت هذه مقارنة بين لاعبي المنتخب المغربي وعائلاتهم، وصورة لعائلة من القرود، والتي رفعها المضيف سورين ليبرت".

وعبّرت رئيسة التحرير في القناة، آن ميت سوين، عن أسفها "الشديد" لما وقع قائلة، "كان هذا خطأ واضحا ونحن نعتذر عنه"، مؤكدة أن القناة "ستأخذ ذلك مستقبلا بعين الاعتبار".

إصبع السبابة.. معاداة للسامية!

وقبل أيام، بثّت قناة "فيلت" (Welt) الألمانية تقريرًا يربط بين لاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم وتنظيم الدولة (داعش)، بسبب رفعهم إصبع السبابة احتفالا بفوزهم على البرتغال في ربع نهائي كأس العالم "قطر 2022″.

التقرير الذي تم حذفه من موقع يوتيوب في وقت لاحق تناول صورة لـ3 لاعبين من المنتخب المغربي، وقد حملوا العلم المغربي ورفعوا إصبع السبابة في غرفة تبديل الملابس.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تعرض لاعبو المنتخب المغربي لهجوم من الصحافة الألمانية، حيث اتهمت صحيفة "تاتس" (Taz) الألمانية لاعبي "أسود الأطلس" بـ"معاداة السامية".