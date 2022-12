قناة دانماركية تعتذر للاعبي منتخب المغرب عن إساءة "عنصرية ومهينة"

اعتذرت قناة دانماركية، اليوم الاثنين، عن تصريحات عنصرية أطلقها أحد مذيعيها قبل أسبوع بحق لاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم وطريقة احتفالاتهم مع عائلاتهم عقب الفوز على البرتغال 1-0 ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم "قطر 2022".

Hi Nima,

We’re very sorry for the comments made here. Although it’s not the intention, it’s offensive and a mistake. We deeply apologize for this – please see link. https://t.co/xU6dwVAr5S

— TV 2 Danmark (@tv2danmark) December 17, 2022