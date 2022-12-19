شبهه من مبابي منحه فرصة لحضور نهائي كأس العالم.. شاب مصري يثير جدلا على منصات التواصل

نشر شاب مصري مقاطع مرئية أظهرت حجم الشبه بينه وبين النجم الفرنسي كيليان مبابي في الملامح وشكل الجسم، وحرص الشاب على تقليد حركات النجم الفرنسي، وتمنى مقابلته وحضور مبارياته.

وأنشأ الشاب حسابًا على منصة تيك توك باسم "شبيه مبابي"، وحصل على متابعة أكثر من نصف مليون شخص، ونشر مقاطع تحاكي حركات مبابي، حصد بعضها ملايين المشاهدات.

وكان الشاب قد طالب في أحد مقاطعه مساعدته في السفر لحضور كأس العالم في قطر، وقال إنه سيظهر في بث مباشر على حسابه في تيك توك لمدة خمس ساعات، من أجل البحث عن داعم يغطي تكاليف سفره لحضور المونديال.

وفي نهاية البطولة وقبل المباراة النهائية التي جمعت فرنسا بالأرجنتين. وصل إلى الدوحة وتفاعل معه المشجعون، والتقطوا معه الصور التذكارية، وكان قد توقّع فوز الديوك وتسجيل مبابي هدفين.

وأبدى الشاب المصري -في أحاديثه لوسائل الإعلام- سعادته بهذه المصادفة التي جعلته شبيهًا للنجم الفرنسي.

ورصدت حلقة اليوم -الاثنين- من برنامج "شبكات" تفاعل المغردين مع شبيه مبابي؛ حيث تساءلت فجر عن الفائدة من ظهوره شبيهًا للنجم الفرنسي، فقالت "طيب وبعدين حستفيد إيه؟".

وبدوره سخِر حساب عازف الأورق من هذا الظهور، وسرد تفاصيل ما بعد الشهرة، فكتب "وفجأة تصير مشهور والأمن يحميك، وتعيش الدور لأنك شبيه لاعب مشهور، وتطلع تحكي قصة كفاحك ويصير لك فانز وتقول لهم أتعبو على أنفسكم وتوصلون".

في حين عبّرت شام عن استغرابها من ظهور العديد من الأشخاص الذين يشبهون نجوم الكرة، فقالت "وش ذا صار موضة، هي كل مرة حد يطلع له شبيه".

في المقابل لا يرى عماد وجود تشابه حقيقي بين الشخصين، فكتب "يتشابهون في القميص فقط".

ولم يكن شبيه مبابي الوحيد الذي ظهر خلال مونديال كأس العالم بقطر؛ بل سبقه شبيه نجم المنتخب البرازيلي نيمار، كما ظهر شبيه الزعيم الكوري الشمالي يجوّل في شوارع الدوحة خلال المونديال.