انتقادات لقناة ألمانية ربطت احتفال لاعبي المغرب بـ"تنظيم الدولة"

بثّت قناة "فيلت" (Welt) الألمانية تقريرًا يربط بين لاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم وتنظيم الدولة (داعش)، بسبب رفعهم إصبع السبابة احتفالا بفوزهم على البرتغال في ربع نهائي كأس العالم "قطر 2022″، مما أثار حالة من الغضب على شبكات التواصل الاجتماعي.

التقرير الذي نشرته القناة الألمانية الاثنين 12 ديسمبر/كانون الأول 2022 تناول صورة لـ3 لاعبين من المنتخب المغربي، وقد حملوا العلم المغربي ورفعوا إصبع السبابة في غرفة تبديل الملابس.

ووصف المذيع الألماني تلك الصورة بأنها "مثيرة للغضب والاستفزاز"، مبررًا ذلك بأن رفع السبابة هي الإشارة ذاتها التي يستخدمها "متشددو تنظيم الدولة الإسلامية بعد فتوحاتهم"، على حد تعبيره، مشيراً إلى أنه غير متأكد مما إذا كان لاعبو "أسود الأطلس" يقصدون دعم "أي تنظيم إرهابي" باستخدامهم "إشارة التوحيد".

وندد مغردون بتقرير "فيلت" (Welt) الذي حمل رسائل عدّوها "تحريضية"، مؤكدين أن رفع إصبع السبابة لدى المسلمين هو إشارة لعقيدة التوحيد، وأن الهجوم الألماني ينمّ عن "عنصرية وجهل ونظرة فوقيّة".

Ist das widerlich!

Da schafft ein Außenseiter-Team eine Sensation und laut @welt gibt es eine Geste? Unterirdisch und das Wort Journalismus nicht wert. Springer weiter on its way to Fox News. https://t.co/pzQO0zAnS1 — Dominik (@dieserDopo) December 13, 2022

وغرد رشاد الهندي، وهو يعرف نفسه كمخرج ألماني-فلسطيني، بصورة يظهر فيها لاعبون من منتخب ألمانيا وسياسيون والبابا وهم يرفعون السبابة.

أما الصحفي والكاتب الأردني طارق باي فاستنكر بشدة التقرير الألماني، قائلا "الناس في جميع أنحاء العالم يرفعون أصابعهم في الاحتفال، لكن فقط عندما يتعلق الأمر بالمسلمين يكون ذلك إرهابيا".

Es beginnt schon mit der Behauptung, ein Foto würde für „Irritationen“ sorgen. Das ist ein völlig erfundenener Anlass. Nirgendwo gab es „Irritationen“, die gibt es erst jetzt durch die Hetze eventuell. Denn nirgendwo sonst war man bislang so ungebildet, so etwas zu behaupten. — Tarek Baé (@Tarek_Bae) December 12, 2022

وغرد الكاتب والباحث اليوناني رينيه ويلدانغيل "لم يكن وصف المغاربة بأنهم معادون للسامية بسبب الأعلام الفلسطينية كافيًا، فقد اكتشفت قناة فيت أنهم إرهابيون من داعش لأن لديهم سبابة أيضًا".

So, calling Moroccans anti-Semites because of 🇵🇸 isn't enough… @welt discovered they are ISIS-terrorists because they have an index finger too…🙈 You would hope that's satire – well it's not. But then hey, Islamophobia is just an invention by Islamists and the left, right…? https://t.co/uSk999dm11 — René Wildangel (@real_wildangel) December 13, 2022

وأرفق أحد المغردين صورة لأسطورة المنتخب البرازيلي لكرة القدم السابق رونالدو وهو يرفع إصبع السبابة احتفالًا بتسجيله هدفًا.

I knew it. R9 was an ISIS member all along. Thanks for opening my eyes! https://t.co/i6mcl7daub pic.twitter.com/c3whhRXEbv — Yamz. (@MapleGlazed_) December 13, 2022

كما أرفق مغرد آخر صورة للاعب الأرجنتيني ميسي وهو يرفع إصبع السبابة كذلك.

@welt Ihr seid da auf etwas ganz großem auf der Spur. Über den folgenden Spieler solltet ihr ebenfalls recherchieren https://t.co/x8vPSILm4H pic.twitter.com/LI0PqrFKFG — Kaan Daima (@kaandmglr) December 12, 2022

والسبت الماضي تعرض لاعبو المنتخب المغربي لهجوم من الصحافة الألمانية، حيث اتهمت صحيفة "تاتس" (Taz) الألمانية لاعبي "أسود الأطلس" بـ"معاداة السامية".

WM-Außenseiter Marokko muss man einfach mögen – oder etwa nicht? Dass der Freude eine antisemitische Note beigemischt wird, macht die Sache schwierig. https://t.co/lq1gSN2Jea — taz (@tazgezwitscher) December 10, 2022

وعبّرت الصحيفة عن انزعاجها من "التضامن الفلسطيني" الذي ظهر جليًّا في المونديال، زاعمة أن رفع اللاعبين والجماهير للعلم الفلسطيني أثناء احتفالهم بالفوز يمثل "إضفاء صبغة معادية للسامية على تلك البهجة".