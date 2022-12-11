على طريقة والدها الرئيس العراقي الراحل، هنّأت رغد صدام حسين المنتخب المغربي بمناسبة تأهله التاريخي إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022، المقامة في دولة قطر.

وفي تغريدة لها عبر حسابها على تويتر، استدعت رغد عبارة كان يردّدها والدها في المناسبات السعيدة.

وقالت رغد: "عفية وعفيتين، هكذا كان يقول لنا والدي، واليوم نهديها لكم أيها الأحبة: عفية وعفيتين، يا شعب المغرب العزيز، مبروك علينا هذا الفوز الجميل".

وحقّق المنتخب المغربي إنجازًا تاريخيًا؛ ليكون أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى المربع الذهبي في المونديال، بعد فوزه على نظيره البرتغالي بنتيجة 1- صفر، لتعمّ الأفراح ربوع العالم العربي.

ورغد هي الابنة الكبرى لصدام حسين، تزوّجت في سن الخامسة عشرة من ابن ابن عم والدها حسين كامل، رئيس هيئة التصنيع العسكري -آنذاك- والذي حاول الانشقاق وهرب إلى الأردن عام 1995.

وإثر عفو من الرئيس صدام عاد زوجها للعراق قبل أن تتم تصفيته من قِبل عائلته عام 1996.

ولرغد خمسة أولاد من البنين والبنات؛ هم: علي وحرير ووهج وصدام وبنان، ومنذ عام 2003، تقيم رغد في الأردن، وكانت تتابع فريق الدفاع عن والدها أثناء محاكمته عقب الغزو الأميركي للعراق.