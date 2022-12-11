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ماكرون يفوز بالتحدي.. سوناك يفي بوعده ويتمنى لفرنسا الحظ في نهائيات كأس العالم

ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا و الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،
وصلة مزاح بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار) ورئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك (رويترز)
11/12/2022

على هامش مباراة فرنسا وإنجلترا في مونديال قطر 2022 -أمس السبت- وقعت وصلة مزاح ورهان طريف بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك.

وعبر حسابه على تويتر، وجّه ماكرون كلامه إلى ريشي سوناك قبل المباراة، قائلًا: "عزيزي سوناك، أتطلع لمباراتنا الليلة، لكن في حال فوز أصحاب القميص الأزرق -وهذا ما سوف يحدث- ستتمنى لنا التوفيق في مباراتنا التالية بدور نصف نهائي من البطولة، صحيح؟".

ليردّ عليه سوناك مازحًا: "أتمنى أن لا أفعل ذلك، لكن لديك وعد مني، نتطلع إلى أن تخسر من منتخب الأسود الثلاثة، وألا تذهب للجولة القادمة".

وبعد المباراة التي انتهت بفوز الديوك الفرنسية بهدفين مقابل هدف، وإقصاء منتخب إنجلترا، غرّد سوناك مواسيًا فريقه "قدم هاري (كين قائد المنتخب الذي أضاع ركلة جزاء في آخر دقائق المباراة) والفريق كل شيء، ولكن لم يكن القدر بجانبهم، يجب أن يرفعوا رؤوسهم عاليًا الليلة"، وأوفى رئيس وزراء بريطانيا بوعده مضيفًا "حظًا موفقًا لفرنسا في الجولة القادمة".

ليردّ ماكرون هو الآخر على تغريدة سوناك، قائلًا: "أبلى منتخب الأسود الثلاثة بلاءً حسنًا وأثبتوا أنهم يستحقون أن يكونوا منافسًا وندًا قويًا، شكرًا سوناك على دعمك".

وأكمل منتخب فرنسا عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، بعد فوزه على إنجلترا 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب البيت، وضرب موعدًا مع نظيره المغربي.

ونجح المنتخب الفرنسي في حسم المواجهة مع جاره الإنجليزي، ليواصل حملة الدفاع عن اللقب الذي ناله في النسخة الأخيرة عام 2018 في روسيا.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند