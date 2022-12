على هامش مباراة فرنسا وإنجلترا في مونديال قطر 2022 -أمس السبت- وقعت وصلة مزاح ورهان طريف بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك.

وعبر حسابه على تويتر، وجّه ماكرون كلامه إلى ريشي سوناك قبل المباراة، قائلًا: "عزيزي سوناك، أتطلع لمباراتنا الليلة، لكن في حال فوز أصحاب القميص الأزرق -وهذا ما سوف يحدث- ستتمنى لنا التوفيق في مباراتنا التالية بدور نصف نهائي من البطولة، صحيح؟".

Dear @RishiSunak , looking forward to the game tonight. If Les Bleus win (they will!), you’ll wish us luck in the semi-final… right?

ليردّ عليه سوناك مازحًا: "أتمنى أن لا أفعل ذلك، لكن لديك وعد مني، نتطلع إلى أن تخسر من منتخب الأسود الثلاثة، وألا تذهب للجولة القادمة".

Look forward to you getting behind the Three Lions in the next round 😉🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/5ooYce0fDC

Hopefully I won’t have to 😅

وبعد المباراة التي انتهت بفوز الديوك الفرنسية بهدفين مقابل هدف، وإقصاء منتخب إنجلترا، غرّد سوناك مواسيًا فريقه "قدم هاري (كين قائد المنتخب الذي أضاع ركلة جزاء في آخر دقائق المباراة) والفريق كل شيء، ولكن لم يكن القدر بجانبهم، يجب أن يرفعوا رؤوسهم عاليًا الليلة"، وأوفى رئيس وزراء بريطانيا بوعده مضيفًا "حظًا موفقًا لفرنسا في الجولة القادمة".

Harry and the team gave it everything but it wasn’t to be. They can hold their heads high tonight.

Best of luck to France in the next round.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) December 10, 2022