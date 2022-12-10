بكى فرحًا لرؤية الكعبة.. دي جيه خالد يؤدي العمرة برفقة مايك تايسون

حظيت صورة تجمع الملاكم الأميركي السابق مايك تايسون والموسيقي الشهير خالد محمد -المعروف بـ"دي جيه خالد"- وهما يرتديان ملابس الإحرام، استعدادًا لأداء مناسك العمرة، بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وعبر حسابه بتطبيق إنستغرام، نشر دي جيه خالد -المغني والمنتج الموسيقي الأميركي ذو الأصول الفلسطينية- صورة جمعته بمايك تايسون ومعه والده، وكتب معلقًا عليها "نحن في طريقنا إلى مكة، الله أنعم علينا".

وأضاف خالد "المزيد من المباركة لأخي مايك تايسون ووالده، المزيد من الحب والمزيد من المباركة والمزيد من الحياة، الله أكبر".

ونشر دي جيه خالد مقطع فيديو آخر له -أمس الجمعة- أمام الكعبة المُشرفة وهو يبكي من الفرح كما أشار إلى أن ذلك "تحقيق ما أراده طيلة حياته بزيارة الحرم المكي".

وقال خالد أيضًا -عن رؤيته للكعبة لأول مرة- "في الثانية التي وصلت فيها إلى مكة، انهمرت دموع الفرح من عيني، طوال حياتي أردت أن أذهب إلى مكة للصلاة وأشكر الله على ذلك، صليت من أجل العالم ومن أجل المزيد من الحب، والمزيد من الحياة، والمزيد من السلام، والمزيد من الفرح، والمزيد من السعادة، والمزيد من الصحة والحماية لنا جميعًا.. الله أكبر".

تايسون والإسلام

ومايك تايسون ملاكم أميركي أسود مثير للجدل داخل الحلبة وخارجها، لقّب بـ"مايك الفولاذي" بسبب شراسته وأسلوب لعبه الترهيبي. حمل الرقم القياسي لأصغر ملاكم يحقق بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل عن عمر 20 سنة و4 أشهر.

وفي فبراير/شباط 1992، أدين تايسون بتهمة اغتصاب ملكة الجمال السوداء ديزايري واشنطن، وحكم عليه بالسجن 6 سنوات، قضى 3 منها في السجن، قبل أن يطلق سراحه.

وخلال فترة الحبس في سجن إنديانا للشباب، بدأ تايسون التفكير في مسار حياته، وفي هذا السياق تعرّف على الإسلام واعتنقه وغير اسمه إلى مالك عبد العزيز.

وعن هذا التغير، قال تايسون "لقد قضى السجن على غروري، ومنحني الفرصة للتعرف على الإسلام، وإدراك تعاليمه السمحة التي كشفت لي عن حياة أخرى لها مذاق مختلف، وقد أمدني الإسلام بقدرة فائقة على الصبر، وعلمني أن أشكر الله حتى على المصائب".