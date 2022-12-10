بفضل فوز المغرب في مونديال قطر 2022.. مدرس أميركي يصبح مليونيرا

بين عشية وضحاها تحول أحد المدرسين في الولايات المتحدة الأميركية، إلى مليونير بعد فوزه بجائزة مالية كبيرة بفضل توقعه نتيجة مباراة منتخب المغرب وإسبانيا في دور الـ16 بمونديال قطر 2022.

وقال الموقع الرياضي "سبورت بايبل" (sports bible)، إن المدرس فاز بمبلغ قدره 1.6 مليون دولار أسترالي (مليون دولار أميركي)، بعدما توقع وصول المغرب لربع نهائي مونديال قطر 2022، وهو ما حدث بالفعل عقب تغلب المنتخب المغربي على إسبانيا بضربات الترجيح في الدور ثمن النهائي، الثلاثاء الماضي.

وأضاف الموقع، أن الفائز في العشرينيات من عمره ويعمل مدرّسا للكرة الطائرة في مدينة نيويورك، وقد راهن بمبلغ 133 ألف دولار أسترالي (نحو 90 ألف دولار أميركي) على تفوق منتخب المغرب على نظيره الإسباني ليربح المليون دولار بسبب توقعه الصحيح.

وفي تصريح صوتي نقله الموقع، قال الفائز "أنا لا أعرف اسم لاعب واحد في المنتخب المغربي.. لن أكذب وأقول إنني أعرف ما كنت أفعله"، مضيفا "في نهاية اليوم كان رهانا محظوظا. أنا رجل عادي".

يذكر أن المنتخب المغربي هو أول منتخب عربي يصل إلى دور ربع النهائي في بطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث يلتقي اليوم السبت نظيره البرتغالي أحد المرشحين لنيل اللقب العالمي.