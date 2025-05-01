بالصور.. الكهوف في حياة الفلسطينيين
تربط الفلسطينيين بالكهوف علاقة تاريخية وطيدة، حتى بعد أن ألقت الحداثة بظلالها عليها، ومؤخرا بدأت يد الاحتلال تمتد إليها بالهدم تارة وبالهيمنة والسيطرة والتزوير تارة أخرى.
تربط الفلسطينيين بالكهوف علاقة تاريخية وطيدة، حتى بعد أن ألقت الحداثة بظلالها عليها، ومؤخرا بدأت يد الاحتلال تمتد إليها بالهدم تارة وبالهيمنة والسيطرة والتزوير تارة أخرى.
يقع القصر الملكي الكبير في قلب العاصمة التايلندية بانكوك، وكان في السابق مقرا للعائلة المالكة، في حين يعد حاليا من أبرز الوجهات التي يقصدها زائرو هذه المدينة.
تفاعلت المنصات الرقمية على نطاق واسع مع تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لما قيل إنها “صفعة” من زوجته بريجيت في مستهل جولة آسيوية تهدف إلى تعزيز الحضور الفرنسي في منطقة جنوب شرق آسيا.
أثناء زيارة لفيتنام كجزء من جولة في منطقة جنوب شرق آسيا، أثارت صور الرئيس الفرنسي وزوجته جدلا. وبينما كانا يستعدان للنزول من الطائرة، ظهرت يد السيدة الأولى وهي تضرب وجه الرئيس.
بدأت تركيا في فرض غرامة مالية قدرها 2603 ليرات تركية (نحو 67 دولارا أميركيا) على المسافرين الذين يسارعون لفك أحزمة الأمان أو مغادرة مقاعدهم قبل الأوان فور هبوط الطائرة.
توفي أحمد الدجوي، حفيد نوال الدجوي إثر إطلاق النار على نفسه داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، وكشفت البيانات الرسمية من وزارة الداخلية المصرية عن أنه توفي نتيجة إطلاق النار على نفسه باستخدام سلاح ناري.
تمكن الحاج الليبي عامر القذافي من اللحاق برحلة الحج رغم توقيفه بسبب “مشكلة أمنية” بجواز سفره، بعدما تأخر إقلاع الطائرة لعطل فني، وأصر قائدها على عدم المغادرة إلا بعد صعوده.
يعاني الجيش الإسرائيلي أزمات داخلية، أبرزها تزايد حالات الانتحار بين الجنود، مما دفع الجيش للإعلان عن دراسة “الإفراج عن جميع تجار المخدرات للمساعدة في توفيرها للجنود”.
بدأت أوليفيا جاكويث، المذيعة الأميركية، المخاض أثناء بث مباشر لكنها أكملت النشرة لمدة 3 ساعات بابتسامة وروح مرحة، وبعد انتهاء البث، توجهت للمستشفى وأنجبت طفلها وسط إشادة واسعة بمهنيتها وشجاعتها.
خلال رحلتنا إلى تايلند لفت نظرنا الكثير من الفتيات والشبان الذين يشتركون في كونهم ولدوا ودرسوا بالسعودية ثم عادوا إلى تايلند للدراسة الجامعية والعمل، نعرض لكم بعض قصصهم ومشاعرهم.
في مشهد مؤثر يعكس عمق الروابط الإنسانية التي تتجاوز الحدود والجنسيات، ودّع طفل سوري زملاءه ومعلميه في إحدى مدارس مدينة بورصة التركية، استعدادًا لعودته إلى بلاده بعد سنوات من الغربة.