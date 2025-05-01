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من برنامج: شبكات

صفعة ماكرون "الزوجية" تشعل سجالا ساخرا بين الجنسين

تفاعلت المنصات الرقمية على نطاق واسع مع تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لما قيل إنها “صفعة” من زوجته بريجيت في مستهل جولة آسيوية تهدف إلى تعزيز الحضور الفرنسي في منطقة جنوب شرق آسيا.

Published On 26/5/2025
(الجزيرة)
مدة الفيديو 04 دقيقة 23 ثانية 04:23
من برنامج: الشبكة

جنود الاحتلال يعانون ونتنياهو يعدهم بأدوية انتحار أفضل

يعاني الجيش الإسرائيلي أزمات داخلية، أبرزها تزايد حالات الانتحار بين الجنود، مما دفع الجيش للإعلان عن دراسة “الإفراج عن جميع تجار المخدرات للمساعدة في توفيرها للجنود”.

Published On 25/5/2025
(الجزيرة)
مدة الفيديو 01 دقيقة 08 ثانية 01:08

مخاض على الهواء.. مذيعة أميركية تواصل عملها لـ3 ساعات قبل ولادتها

بدأت أوليفيا جاكويث، المذيعة الأميركية، المخاض أثناء بث مباشر لكنها أكملت النشرة لمدة 3 ساعات بابتسامة وروح مرحة، وبعد انتهاء البث، توجهت للمستشفى وأنجبت طفلها وسط إشادة واسعة بمهنيتها وشجاعتها.

Published On 25/5/2025
مذيعة أمريكية تواصل تقديم النشرة الإخبارية رغم بدء مخاض الولادة على الهواء مباشرة - المصدر CBS6
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