صحف عالمية: حماس لا تزال تحكم غزة والحوثيون شددوا إجراءات حماية زعيمهم

قالت صحف عالمية إن إسرائيل لم تتمكن من القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد 17 شهرا من الحرب، كما نقلت عن مسؤول حوثي أن الجماعة اتخذت مزيدا من الإجراءات لحماية زعيمها.

ففي مقال بصحيفة "هآرتس" قال الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي إن حماس باقية، وإنها "تظل القوة الحاكمة الوحيدة في قطاع غزة بعد 17 شهرا من سفك الدماء والدمار الواسع".

وأضاف أن على إسرائيل اعتياد هذا الأمر والتعامل مع حقيقة أن الحديث عن اليوم التالي للحرب بدون حماس "أمر مضلل"، وأنه "لو كان لدينا رجل دولة يتمتع برؤية وشجاعة لتفاوض مع حماس بشكل مباشر وعلني".

وفي شأن متصل، نقلت مجلة "نيوزويك" عن مصدر في جماعة أنصار الله (الحوثيون) قوله إن الجماعة اتخذت إجراءات مشددة لحماية زعيمها عبد الملك الحوثي بعد تهديده باستئناف الهجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل.

وأضاف المصدر أن "سجل إسرائيل الحافل بالاغتيالات لن يردع الجماعة"، وأن أي تصعيد من قبل العدو "سيقابل بتصعيد مماثل دون تردد أو تحفظ".

مستقبل مجهول

وعن تفاقم الأوضاع في غزة، قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن مواصلة إسرائيل قطع التيار الكهربائي عن القطاع أحدثت شللا بالمستشفيات ودفعت الناس إلى حرق القمامة حتى يتمكنوا من طهي الطعام.

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ونقلت الصحيفة عن سيدة فلسطينية قولها "إننا أمام مستقبل مجهول في ظل تهديدات بتجدد الحرب والنزوح"، مضيفة أن ابنتها "كانت تحلم بأن تصبح طبيبة، لكن أحلامها حاليا محصورة في العثور على دجاجة".

أما صحيفة "واشنطن بوست" فقالت في افتتاحيتها إن اعتقال السلطات الأميركية الناشط الطلابي محمود خليل -الذي يحمل بطاقة الإقامة الدائمة- لم يكن بسبب ارتكابه فعلا إجراميا وإنما بسبب تصريحات أدلى بها.

وقالت الصحيفة إن الخطر "بات يكمن في معاقبة المزيد من المهاجرين القانونيين وربما مواطنين أميركيين أيضا لممارستهم حرياتهم التي يكفلها لهم التعديل الأول للدستور".

وتعليقا على قضية خليل الذي يواجه قرارا بالطرد من الولايات المتحدة، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن معظم الاحتجاجات التي جرت داخل الحرم في جامعة كولومبيا (التي درس فيها خليل) اتسمت بالسلمية.

وقالت الصحيفة إن بعض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس "عبروا عن مشاعرهم بأنه بات من الصعب معرفة الخطوط الفاصلة بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية في أميركا".

التعامل بجدية مع بوتين

وفي الشأن الأوكراني، قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في افتتاحيتها إن على الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يتعامل بحزم مع روسيا كما فعل مع أوكرانيا حتى يتمكن من التوصل إلى تسوية دائمة بين الطرفين.

ورأت الصحيفة أن على ترامب أيضا أن يقنع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالتفاوض بجدية عبر مزج الإغراءات الاقتصادية بالتهديدات، وقالت إن غياب هذا النهج الصارم "سيجعل أي وقف لإطلاق النار قصير الأجل ومحفوفا بالمخاطر".

وأخيرا، كشف موقع "برايت بارت" أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أمر أمس الأربعاء بإجراء مراجعة شاملة للمعايير الحالية للفروع العسكرية فيما يتعلق باللياقة البدنية وتكوين الجسم والمظهر الخارجي، بما في ذلك اللحى.

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وتضمنت مذكرة الوزير التأكيد على الحفاظ على المعايير التي تمكن عناصر الجيش (رجال ونساء) من حماية الشعب الأميركي والوطن، وأشارت إلى أن المهام صعبة لأن خصوم الولايات المتحدة لا يزدادون ضعفا.