اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال.. هل يشعل آبي أحمد القرن الأفريقي؟

كانت هذه أول تغريدة لرئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" على منصة "إكس" في أول أيام العام الجديد 2024، الذي أتت بداياته ساخنة على القرن الأفريقي المضطرب. وكانت التغريدة تعليقا على الاتفاق التاريخي الذي وقع في أديس أبابا بين آبي أحمد و"موسى بيحي عبدي" رئيس إقليم أرض الصومال (صوماليلاند)، الساعي للانفصال منذ عام 1991 عن جمهورية الصومال الفيدرالية. بموجب الاتفاق تحصل إثيوبيا على منفذ بحري قبالة سواحل الإقليم الانفصالي مساحته 20 كيلومترا مربعا لمدة 50 عاما، بحيث يُستخدَم منفذا تجاريا وقاعدة للبحرية الإثيوبية (التي تأسست عام 2019)، مع السماح لإثيوبيا باستخدام ميناء بربرة الواقع على ضفاف خليج عدن في مدخل مضيق باب المندب لأغراض التبادل التجاري. وقد صرَّح عبدي أن الاتفاق يشمل اعتراف إثيوبيا بالإقليم دولة مستقلة، وهو أول اعتراف رسمي به في العالم. وكشف "رضوان حسين" مستشار الأمن القومي لآبي أحمد أن الإقليم سيحصل في المقابل على حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية (1).

قبل ذلك بأسابيع، تحديدا في يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ألقى آبي أحمد خطابا مُطوَّلا أمام البرلمان تحدث فيه عن الضرورة الوجودية لوصول دولته الحبيسة إلى المياه الدافئة مرة أخرى، وذلك من خلال ميناء سيادي على ضفاف البحر الأحمر عبر إريتريا أو الصومال أو جيبوتي، ما ضاعف التوترات منذ ذلك الحين حول احتمالية نشوب صراع مسلح جديد بالقرن الأفريقي. وقد أثار الاتفاق موجة غضب واسعة في الصومال على كل المستويات، حيث خرجت مظاهرات في الشوارع مطالبة بإلغاء الاتفاق، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في صفحات المؤثرين الصوماليين دعوات لمقاطعة الخطوط الجوية الإثيوبية اعتراضا على تصرفات أديس أبابا. وعلى مستوى النخب السياسية أعلن حليف آبي أحمد والرئيس الصومالي السابق "محمد عبد الله فرماجو" رفضه للاتفاق، وهو ما أكده أيضا "محمد حسين روبلي" رئيس الوزراء الصومالي السابق (2).

His Excellency President Muse Bihi Abdi and His Excellency Prime Minister Dr. Abiy Ahmed Ali signed a Memorandum of Understanding (MoU) in Addis Ababa today. (1/6) pic.twitter.com/0VzK0xi7Eq

