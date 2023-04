خلف خطوط العدو.. الحرب الباردة للاستخبارات الأميركية في الصين

تمر العلاقات الأميركية-الصينية بحقبة تدهور، ولا أنسب من هذه اللحظة لإلقاء نظرة على جهود واشنطن في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي لتقويض النظام الشيوعي في بكين، تقدم الصحافية "جَين بِرليز"، مراسلة "نيويورك تايمز" ومديرة مكتب الصحيفة في بكين بين عامَي 2012-2019، مراجعة نشرتها مجلة "فورين أفيرز" لكتابين صدرا مطلع العام الجاري، يسردان وقائع فشل عمليات استخباراتية أميركية نُفِّذت داخل الصين في أثناء الحرب الباردة، ويتناول الكتابان تفاصيل إحدى العمليات التي وقع فيها عميلان أميركيان في أسر ضباط الجيش الصيني.

في خريف عام 1952 صعد ضابطان شابان تابعان لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) في كوريا على متن طائرة من طراز "سي-47" لا تحمل أي علامات مميزة، كانت متجهة إلى أرض "العدو" في منشوريا شمالي الصين، أما مهمتهما فكانت جلب عميل صيني مكث في الصين عدة أشهر، خطط الأميركيون للطيران على ارتفاع منخفض قريب من الأرض كي يمكنهم إرسال خُطَّاف ينتشل العميل من تلك التضاريس الباردة الوعرة، ثم العودة به إلى كوريا سالمين.

لم يكن لدى الضابطَيْن ولا الطيارَيْن المرافقَيْن لهما غطاء حماية أو إستراتيجية للهروب حال خرجت الأمور عن مسارها، ولم يتحدثوا سوى بضع كلمات صينية فيما بينهم، ولكن بينما اقتربت الطائرة من نقطة انتشال العميل الصيني، ومع اكتمال القمر في السماء، وصل وهج ناتج من إطلاق نار على جسم الطائرة، سقطت الطائرة "سي-47″، ما أودى بحياة الطيارَيْن وأدى إلى تشريد الضابطَيْن، اللذين سرعان ما وقعا في الأسر، ويظهر الأميركيَّان في صورة فوتوغرافية مشوشة وهما مذهولان ويرتديان ملابسهما الشتوية ويقفان في حقل، بينما يُقيِّد جندي صيني أيديهما.

Downey & Fecteau survived. The men were captured, tried, and imprisoned by the Chinese. Fecteau was not released until December 1971; Downey was freed in March 1973.

Read & watch their story here:https://t.co/45Y3Jeg3zq pic.twitter.com/Y5kLI3KNOK

— CIA (@CIA) November 29, 2017