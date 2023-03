الليزر في مواجهة الطائرات.. هل تنجح الصين في إسقاط المسيرات الأميركية بالإشعاع؟

يوما بعد يوم، تحتل الطائرات المسيرة الصدارة في الحروب، وتُدمج في المنظومات العسكرية للعديد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي باتت ترى في المسيرات سلاحا حاسما في مواجهة محتملة مع الصين. وفي مواجهة ذلك، تعمل بكين على قدم وساق لتطوير أنظمتها الخاصة المضادة للمسيرات، وبعضها أنظمة غير تقليدية قادرة على إسقاط الطائرات باستخدام أشعة الليزر وليس الذخائر التقليدية، وهي ما تُعَدُّ طفرة في الجهود العسكرية للدفاع ضد الطائرات المسيرة.

ما زالت الطائرات المُسيَّرة تمضي قُدما نحو احتلال الصدارة في الحروب الأميركية، حيث بزغت بوصفها أولوية رئيسية للإنفاق وحلًّا أمثل لجميع التحديات الدفاعية تقريبا، وخاصة في صراع مُحتمَل مع الصين.

ووفقا لما قاله "ديفيد أوشمانك"، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق للشؤون الإستراتيجية والباحث بمؤسسة "راند"، فإن أسراب الطائرات المُسيَّرة المتصلة شبكيا أثبتت أنها حاسمة في محاكاة أجرتها القوات الجوية الأميركية لصراع مُحتمَل مع الصين في مضيق تايوان؛ حيث اخترقت جهود الصين في مجال فرض مناطق حظر الوصول، ومن ثمَّ ضمنت انتصار الولايات المتحدة في معركة من هذا النوع. وبدوره قال "برايَن كلارك"، الباحث بمعهد هَدسون والمساعد الخاص الأسبق لرئيس العمليات البحرية الأميركي، إن الطائرات المُسيَّرة هي الطريقة الوحيدة المُمكنة لسد الفجوة المتوقعة في إنتاج الصواريخ في الولايات المتحدة. من جهتها، لا عجب أن الصين بدأت بتطوير تدابير مضادة.

LW-30 laser defense system O/P 30KW, Vehicle-mounted “LSS drone killer” CASIC China .

Laser system is mainly used for critical field air defense, such as targeting UAVs, with a high strike efficiency, multi-target strike capability, which can fire multiple times in a short time. pic.twitter.com/miZq1ltXYR

— AERIAL WARRIOR (@zspcl) February 22, 2023