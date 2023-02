"أرتَميس".. رحلة داخل طائرة التجسس الأحدث في العالم

يأخذنا ماركوس وايسغِربِر، محرر مجلة "ديفِنس وان" المتخصص في موضوعات التجارة والأعمال التي تتقاطع مع الأمن القومي، في رحلة للتعرف على الطائرة "أرتَميس"، أحدث طائرات التجسس في العالم، التي دخلت الخدمة في صفوف الجيش الأميركي بالفعل، ومن المتوقع التوسع في تصنيعها لتأدية مهمات في أوروبا وأفريقيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. فما الذي تتميز به طائرة التجسس الأحدث في العالم؟ وكيف تدشن ثورة جديدة في جمع المعلومات؟

من مسافة بعيدة نسبيا، تبدو طائرة رجال الأعمال ناصعة البياض والمصفوفة بأناقة في عنبر الطائرات يعلوها العلم الأميركي الضخم متشابهة مع غيرها من الطائرات الخاصة الفخمة التي تصل إلى مطار فرجينيا وتغادره، ولكنها من الداخل أبعد ما يكون عن طائرة عادية.

تحتوي الطائرة على كراسي قماشية، وتكتظ المقصورة بالصناديق المعدنية التي تحوي خوادم الإنترنت، ما يجعلها أقرب لمخزن معدات تكنولوجية، علاوة على وحدتَيْ حاسوب متصلتَيْن بأكثر من عشرة لواقط هوائية تظهر بارزة من أسفل الطائرة. بالنسبة للجيش الأميركي، تُعَدُّ هذه الطائرة وأخواتها تذكرة عبور نحو حروب المستقبل، إذ إنها صُنِّعَت لمراقبة الاتصالات المعقدة لأي دولة مُعادية من مسافة لا تستدعي المواجهة، بدلا من تتبُّع القيل والقال من المُسلَّحين على الأرض.

