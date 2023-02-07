"أرتَميس".. رحلة داخل طائرة التجسس الأحدث في العالم

مقدمة الترجمة

يأخذنا ماركوس وايسغِربِر، محرر مجلة "ديفِنس وان" المتخصص في موضوعات التجارة والأعمال التي تتقاطع مع الأمن القومي، في رحلة للتعرف على الطائرة "أرتَميس"، أحدث طائرات التجسس في العالم، التي دخلت الخدمة في صفوف الجيش الأميركي بالفعل، ومن المتوقع التوسع في تصنيعها لتأدية مهمات في أوروبا وأفريقيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. فما الذي تتميز به طائرة التجسس الأحدث في العالم؟ وكيف تدشن ثورة جديدة في جمع المعلومات؟

نص الترجمة

من مسافة بعيدة نسبيا، تبدو طائرة رجال الأعمال ناصعة البياض والمصفوفة بأناقة في عنبر الطائرات يعلوها العلم الأميركي الضخم متشابهة مع غيرها من الطائرات الخاصة الفخمة التي تصل إلى مطار فرجينيا وتغادره، ولكنها من الداخل أبعد ما يكون عن طائرة عادية.

تحتوي الطائرة على كراسي قماشية، وتكتظ المقصورة بالصناديق المعدنية التي تحوي خوادم الإنترنت، ما يجعلها أقرب لمخزن معدات تكنولوجية، علاوة على وحدتَيْ حاسوب متصلتَيْن بأكثر من عشرة لواقط هوائية تظهر بارزة من أسفل الطائرة. بالنسبة للجيش الأميركي، تُعَدُّ هذه الطائرة وأخواتها تذكرة عبور نحو حروب المستقبل، إذ إنها صُنِّعَت لمراقبة الاتصالات المعقدة لأي دولة مُعادية من مسافة لا تستدعي المواجهة، بدلا من تتبُّع القيل والقال من المُسلَّحين على الأرض.

الطائرة أرتَميس

The second jet in the Leidos Special Mission Aircraft (LSMA) fleet has completed the integration and testing process, delivered ahead of schedule! Find out more about how we're mission proven and primed for what's next in ISR-as-a-Service ➡️ https://t.co/PMGipS1df2 pic.twitter.com/wtFuUmsKWm — Leidos (@LeidosInc) December 15, 2022

تستخدم الطائرة المُسمَّاة "أرتَميس" لواقطها الهوائية المتعددة وأجهزة الحاسوب الخاصة بها لاعتراض اتصالات العدو وفك شفرتها، أما الطائرة نفسها فهي من تصنيع شركة "بومبَردييه" الكندية، في حين أجرت التعديلات المتخصصة عليها شركة "لَيدوس" للأغراض الدفاعية والتكنولوجيا، ومقرها فرجينيا. وقد قال "مايك تشانيون"، نائب رئيس مجموعة "لَيدوس"، في مقابلة سابقة: "تستطيع هذه الطائرات الرؤية من مسافة بعيدة للغاية عند تشغيلها عند ارتفاعات تصل إلى 12 كيلومترا". وتُعَدُّ أرتَميس الطائرة الثانية التي تُعدِّلها شركة "ليدوس" بعد الطائرة "تشالنجر 650″، التي أُدخِلَت عليها تعديلات لصالح الجيش جزءا من تقنية تجريبية. هذا وتعمل شركة "إل 3 هاريس" (L3Harris) للتقنية على تطوير طائرات رجال أعمال مشابهة لتكون طائرات تجسُّس، وتطلق عليها اسم "أرِس" (ARES).

تساعد طائرات شركتَيْ "ليدوس" و"إل 3 هاريس" الجيشَ الأميركي في خطط تطوير طائراته على المدى الطويل إلى طائرات جديدة ذات قدرات تجسسية عند الطيران بارتفاعات عالية، وهي جهود انعكست على ما يسمى بـ"نظام الكشف والاستغلال عالي الدقة"، المعروف اختصارا بـ"هادِس" (HADES). وستحل هذه الطائرات محل طائرات المحركات المروحية التي استُخدمت بكثافة في مسح أراضي المعركة في سماء العراق وأفغانستان بحثا عن المسلحين والقنابل على جانبي الطرق. يصرَّح تشانيون: "إن الجيش الأميركي يرغب في قدرات استشعار متعددة المستويات تتراوح من الفضاء وحتى الأراضي الموحِلة. وهذه الطائرة هي النسخة الجوية (من تلك القدرات)". وقد تلقَّى موقع "ديفنِس وان" الأميركي دعوة لمشاهدة طائرة "ليدوس" قبل وقت قصير من وضعها تحت تصرُّف الجيش، ووافق الموقع بدوره على عدم مشاركة موقع القاعدة التي وقفت فيها الطائرة.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، جرى سحب طائرة من طراز "أرتَميس" من تدريبات للجيش الأميركي كي تُنشر في أوروبا وتكون جزءا من جهود الناتو لمراقبة القوات الروسية قُرب الحدود الأوكرانية. وطوال ما يزيد على عشرة أيام، حلقت الطائرة من ولاية أريزونا إلى فرجينيا حيث أُدخلت عليها بعض التعديلات قبل أن تحلق إلى أوروبا، بحسب تشانيون، الذي أضاف أن الطائرة "في الواقع لم تعُد إلى الولايات المتحدة منذ ذلك الحين". وبحلول مطلع ديسمبر/كانون الأول، كانت الطائرة الأولى قد حلَّقت لتأدية أكثر من 370 مهمة لصالح قادة مقاتلين حول العالم بواقع 3200 ساعة طيران، بحسب تصريحات "روجر كرون"، المدير التنفيذي لشركة ليدوس، خلال حضوره احتفالية صغيرة لتسليم الطائرة داخل مستودع الطائرات. ويقول تشانيون: "إنها تحلق بالأساس بنمط يشبه جز العشب لمدة عشر ساعات، ومن ثم تجمع كمًّا هائلا من البيانات".

تحلق الطائرة حاليا بمتوسط ستة أيام أسبوعيا لمدة 9-10 ساعات يوميا، وفقا لتصريحات تشانيون. وتُعَدُّ هذه الطائرات غير مسلحة ولا تحلق فيما يعرف بالمجالات الجوية "محل النزاع" التي تكون محمية بصواريخ أرض-جو وطائرات مقاتلة (بوسعها إسقاط الطائرات التجسسية)*. ويقول تشانيون: "نحن لن ندخل إلى أجواء متنازع عليها مباشرة، بل ننظر داخل بيئة النزاع من على ارتفاع ومسافة كافية لتجنب المواجهة. عادة ما تحلق طائراتنا فوق مناطق غير متنازع عليها أصلا، وترصد المنطقة أسفلها فحسب".

المتعاقدون الخارجيون

بقدر ما تفتح هذه الطائرة الطريق أمام طور جديد من الصراع، فإنها أيضا تفتح الباب أمام طريقة جديدة في شراء الطائرات، إذ إن هذه الطائرات يمتلكها ويشغلها ويتولى صيانتها موظفو "ليدوس"، وليس الجيش. ولكن من خلال الأقمار الاصطناعية، فإن المسؤولين بالجيش الأميركي قادرون على الاتصال بأجهزة استشعار الطائرة عن بُعد، هذا ويدفع الجيش لشركة "ليدوس" رسوما بالساعة. ويقول تشانيون: "هذا الأمر يفيد الحكومة، ويفيد البلاد، إننا مسؤولون عن استمرار تحليق الطائرة، أما الجيش فلم يعد عليه أن يمتلك هذا العِبء اللوجستي الطويل، الذي يكون أحيانا البند الأعلى تكلفة في برنامج الحكومة".

وتابع تشانيون حديثه: "يمكنهم غلق الصنبور عن هذه الطائرات وقتما شاؤوا. ولذا نحن عازمون على الاستمرار في الابتكار في هذه الطائرات وجعلها أفيَد، والعثور على أكبر قدر ممكن من الكفاءات للإبقاء على معدل مرتفع فيما يخص كفاءة تنفيذ المهمات. وقد استغرقت شركة "ليدوس" لابتكار أولى طائرات أرتَميس 18 شهرا تقريبا، بداية من الفكرة وحتى التسليم، والثانية في طريقها للتسليم قبل الموعد المحدد حيث استغرقت خمسة أشهر فقط منذ توقيع العقد". وقد أشار روجر كرون مرارا إلى أن كلًّا من الشركة والجيش استثمر في هذه الطائرة ليكونا قادرَيْن على شراء وتحويل طائرات رجال الأعمال إلى طائرات تجسس عسكرية، مضيفا أن "هذا التسليم تتويج للكثير من الجهود المضنية والمخاطر التي اشتركنا في خوضها".

تُعَدُّ هذه التكنولوجيا متاحة، ما يعني أنه يمكن تثبيت أنواع مختلفة من المستشعرات التي تصنعها مختلف الشركات على أي طائرة. وتملك الحكومة الأميركية بعضا من هذه المستشعرات، واشترت شركة "ليدوس" أيضا بعضا منها، كما اشترت الشركة طائرتين أكبر حجما من طراز "بومباردييه غلوبال 6500″، وهي عازمة على تحويلهما إلى طائرتَيْ تجسس لصالح مسابقة أخرى تابعة للجيش تسمى "أثينا-آر" لأجل تصنيع طائرة تجسس. وسيمتلك المتعاقدون طائرة "أثينا-آر" وسيتولون تشغيلها، وسيكون ذلك بمنزلة جسر نحو برنامج "هادِس". (بالإضافة إلى برنامج "أثينا-آر"، يعمل الجيش أيضا على تعديل طائرة رجال أعمال ثانية من طراز "تشالنجر 650" لتكون الجيل الثاني من طائرات أرتَميس).

بالنسبة لشركة "ليدوس"، المتعاقد الحكومي المتخصص في تكنولوجيا المعلومات، فإن "أرتَميس" تعكس الجهود المبذولة لتنويع مجال عملها. ففي عام 2020، استحوذت الشركة على شركة "داينِتيكس"، ومقرها ولاية ألاباما، وهي شركة متخصصة في الطاقة الموجَّهة، ومشاريع الفضاء، والطائرات المُسيَّرة، والتكنولوجيا الأسرع من الصوت. (وستساعد كل هذه البرامج التجريبية الجيشَ في تحديد المتطلبات الضرورية لاستحواذ "هادِس" على أسطول جديد من طائرات رجال الأعمال التي تطير على ارتفاعات شاهقة. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تؤدي الطائرات "أرتَميس" و"أرِس" و"أثينا-آر" مهمات تجسس جوي حقيقي لصالح قادة الجيش الأميركي وحلفائهم في أوروبا وأفريقيا ومناطق المحيطين الهندي والهادئ).

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ترجمة: هدير عبد العظيم

هذا التقرير مترجم عن Defense One ولا يعبر بالضرورة عن موقع ميدان.