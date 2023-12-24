حرب على أكثر من جهة.. خمس خرائط تشرح جبهات الحرب ضد إسرائيل

مع اقتراب الحرب على غزة من يومها الثمانين، بات من الواضح أن الأمور أعقد مما ظن جنرالات الاحتلال حين قرروا شن حربهم، والواقع أن قادة الحرب الإسرائيليين كانوا قد أعلنوا عن صدمتهم في أكثر من مرة حيال ما يحدث، وأعادوا تكييف خططهم العسكرية في أكثر من مناسبة، لأن دولة الاحتلال ببساطة تحاول تحقيق أهداف متناقضة، على رأسها تدمير المقاومة وحركة حماس وفي الوقت نفسه الحفاظ على حياة الأسرى، وهو أمر يبدو مستحيلا من الناحية العملياتية البحتة.

القتال داخل غزة

لنبدأ من غزة نفسها، والملاحظة الأولى المثيرة للانتباه هي أنه رغم تعدد جبهات القتال داخل غزة، فإن المقاومة كانت قادرة على الصد بذكاء وثبات في كل جبهة، ما يعني وفرة في العتاد وعدد الجنود، أضف إلى ذلك أن المقاومة ما زالت قادرة على استهداف مناطق خارج غزة بضربات صاروخية من حين إلى آخر، وهي إشارة مهمة إلى أن المقاومة ما زالت تحتفظ بلياقتها بعد كل تلك الفترة، بل يبدو أنها باتت أقوى وأكثر احترافية في التعامل مع قوات الاحتلال، واكتسبت دفعة معنوية عالية.

الأهم من ذلك أن المقاومة باتت تمتلك القدرة على أداء عمليات أكثر تعقيدا من ذي قبل، وربما سمعت مؤخرا عن تعدد الكمائن داخل غزة وقدرتها على استهداف أعداد أكبر من الجنود الإسرائيليين، ذلك لأن المقاومة باتت قادرة على نصب كمائن معقدة متعددة المهام، وهي أصعب أنواع الكمائن، وفيها تستخدم زوايا إطلاق نار متعددة وأسلحة متنوعة لإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف العدو على مستوى الجنود والمعدات.

أضف إلى ذلك نقطة أخرى مهمة، وهي أن قدرات المقاومة على استهداف آليات العدو باتت أدق، وازدادت خبرات الجنود فباتوا أكثر قدرة على ضرب دبابات الميركافا مثلا أو مدرعات نمر من مسافات وزوايا مضبوطة ترفع نسبة اختراق الدبابة أو المدرعة.

يدفعنا ذلك إلى القول إن الحرب الحالية لم تعد تبدو مجرد حرب غير متكافئة بين جيش نظامي وحركة مقاومة مسلحة بالمعنى المفهوم، بل إنها صارت أكثر تعقيدا بحيث تشبه قتالا بين جيشين، نعم هناك عدم تكافؤ في العتاد والعدد، وتلجأ المقاومة إلى تكتيكات الحرب غير النظامية في القتال، لكن ذلك ليس ما يصنع "هوية الجيش"، بل ما يصنعه هو قدر التعقد في العمليات القتالية التي يُجريها بالتنسيق بين قوات من نوعيات مختلفة، وهذا هو ما يُمثِّل مفاجأة المقاومة الأساسية بالنسبة للاحتلال (1).

الضفة الغربية

لا يقف الأمر عند حدود غزة، رغم أنها تظل بالطبع الجبهة الأكثر اشتعالا في الحرب، ففي الضفة الغربية يشتبك مقاتلون فلسطينيون مع القوات الإسرائيلية في مواقع عدة يوميا، وعبر آليات متعددة، فمثلا في 20 ديسمبر/كانون الأول الحالي، فُجِّرت عبوات ناسفة استهدفت القوات الإسرائيلية في أربع بلدات شمال الضفة الغربية ووسطها، إلى جانب الهجمات شبه اليومية بالأسلحة الخفيفة، التي كان آخرها إطلاق النار على قوات إسرائيلية متمركزة عند حاجز شمال نابلس. في السياق ذاته، استهدفت المقاومة قوات إسرائيلية في منطقة المرج بقلقيلية، وألقى مقاتلوها متفجرات محلية الصنع على قوة عسكرية على أبواب مستوطنة بيتار عيليت، غرب بيت لحم.

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول خاصة، كان هناك 10 مواقع للتصادم بين جنود الاحتلال والفلسطينيين، سواء عبر قتال مباشر أو تفجيرات، مقارنة بمتوسط يومي يبلغ نحو ثمانية اشتباكات. كل هذا ولم نتحدث بعد عن عدد متزايد من التظاهرات التي خرجت من أماكن عدة للتنديد بما يحدث في غزة.

جبهة حزب الله

على جانب آخر، فإن حزب الله من الشمال والشرق يقوم بتصعيد العمليات بدوره يوما بعد يوم، وخلال أسبوع واحد فقط قام جنوده بتنفيذ عشرات العمليات ضد أهداف إسرائيلية على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية أسفرت عن سقوط عدد من الجنود الإسرائيليين، الأمر الذي يُمثِّل ربما فصلا جديدا في المعركة الدائرة حاليا.

خلال أسبوع واحد فقط (2)، ومنذ 16 وحتى 22 ديسمبر/كانون الأول، نفَّذ حزب الله ما مجموعه نحو 65 هجوما على أهداف إسرائيلية، تميزت العمليات بالتنوع في طبيعتها وأهدافها، في 16 ديسمبر/كانون الأول مثلا نفَّذ حزب الله ست هجمات عبر الحدود، واحدة منها كانت عبر مسيّرتين انتحاريتين، ضربت إحداهما القوات الإسرائيلية بالقرب من مارجاليوت، فأصابت مجموعة من الجنود وقتلت واحدا وأصابت اثنين، بينما اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي المسيّرة الأخرى.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول، أعلن حزب الله مسؤوليته عن هجوم على نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي التابع للجيش الإسرائيلي بالقرب من حنيتا، وهي المرة الأولى التي تُستهدف فيها منظومة القبة الحديدية من قِبَل حزب الله في هذه الحرب.

إلى جانب ذلك، كانت هناك هجمات بصواريخ أرض جو استهدفت مروحيات جيش الاحتلال العاملة فوق شوميرة وإيفين مناحيم وشتولا شمال الأراضي المحتلة، مع استهداف صاروخي لمواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من دوفيف وخربة معار وشتولا وكريات شمونة وهونين.

اليمن في الجنوب

خلال شهر واحد فقط (3) تقريبا، في الفترة من 19 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 23 ديسمبر/كانون الأول، وقعت قرابة 40 حادثة تتعلق بسفن الشحن تركَّز معظمها بالقرب من مضيق باب المندب، قامت بها جميعا جماعة الحوثي في اليمن، التي أعلنت في أكثر من مرة عن استهدافها للسفن الإسرائيلية أو تلك التي تخدم إسرائيل حتى يتوقف العدوان على غزة.

في هذا السياق تجدر الإشارة إلى عملية جديدة جاءت بعيدة عن المنطقة المفضلة لعمليات الحوثيين، حيث ضُربت سفينة تحمل مواد كيميائية وترفع علم ليبيريا ولكنها مرتبطة بإسرائيل بمسيرة انتحارية يوم السبت 23 ديسمبر/كانون الأول، تسبب ذلك في تعطل السفينة على إثر حرائق اشتعلت بها مع عدم سقوط ضحايا، المثير للانتباه أن السفينة ضُربت على مسافة 200 كيلومتر جنوب غربي سواحل الهند في بحر العرب. لم تُعلن أية جهة بعد عن مسؤوليتها، لكن تزامنا مع الهجوم هدد الحرس الثوري الإيراني بإغلاق ممرات مائية إذا استمرت الحرب في غزة.

بدأت جماعة الحوثي مشاركتها في "طوفان الأقصى" عبر عدة ضربات استهدفت إسرائيل باستخدام الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والمسيرات، وصلت صواريخ ومسيرات الحوثيين إلى جنوبي الأراضي المحتلة، تحديدا في ميناء إيلات، وهو ما أثار انتباه المخططين العسكريين والسياسيين في الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، حيث يتطلب استهداف تلك المنطقة أن تسافر الصواريخ قرابة 1800 كيلومتر شمالا من اليمن على طول البحر الأحمر، تزيد أو تنقص بحسب جهة الضرب.

ضربات ضد الولايات المتحدة

أضف إلى ما سبق أن هناك جبهة أخرى في الحرب تستهدف القواعد الأميركية في الشرق الأوسط عموما ردا على الدعم غير المشروط من قِبَل الولايات المتحدة لإسرائيل منذ بداية الحرب. بدأت الضربات ضد القواعد العسكرية الأميركية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي (4)، وتصدَّت لها بشكل رئيسي ما تُسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" التي نشرت مقاطع فيديو على تطبيق تلغرام لمسيرات تصعد من أرض صحراوية مع نصوص تهدد بمزيد من الضربات وتحذر العراقيين من الابتعاد عن القواعد العسكرية الأميركية في العراق وسوريا، إلى الآن تلقَّت القواعد الأميركية في تلك المناطق أكثر من 120 هجوما بمختلف الأسلحة.

جدير بالذكر أن المقاومة الإسلامية في العراق وسَّعت من عملياتها في المنطقة مؤخرا، حيث أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية أنها استهدفت أم الرشراش (إيلات) عبر استخدام "أسلحة مناسبة"، بحسب تصريحها، كما استهدفت كذلك منصة حقل غاز إسرائيلي في البحر المتوسط.

إلى الآن، تظل أشرس المعارك هي تلك التي تدور داخل غزة يوميا، أما الجبهات الأخرى فهي تتوسع يوما بعد يوم ولكنها لم تصل إلى الآن لنقطة الاشتعال. لكن ما يحدث يفتح الباب لاحتمالات واسعة، أقربها حرب متعددة الجبهات على حدود دولة الاحتلال المختلفة، وهي حرب لا نظن أن إسرائيل، مع الخسائر التي منيت بها في غزة، سوف تكون قادرة على تحمُّل تبعاتها.

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