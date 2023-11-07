إسرائيل والجامعات الأميركية.. هل بات الشباب الأميركي أكثر مناصرة للقضية الفلسطينية؟

لا تزال أصداء عملية طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة تُلقي بظلالها على الأوساط الطلابية في أميركا، إذ انسحب عشرات من طلاب جامعة كولومبيا أثناء محاضرة كانت تُلقيها "هيلاري كلينتون" وزيرة الخارجية السابقة ضمن مقرر في الشؤون الخارجية مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، احتجاجا على دور الجامعة في اضطهاد الطلاب المؤيدين للقضية الفلسطينية (1). ففي واقعة غير مسبوقة (2)، قامت شاحنات متوقفة بالقرب من الحرم الجامعي بعرض صور الطلاب المناصرين لفلسطين عبر شاشات مصحوبة بعبارة "المعادون الأبرز للسامية في كولومبيا"، فيما قال الطلاب إن الصور مأخوذة من منصة إلكترونية "خاصة وآمنة" لطلاب كلية الشؤون الدولية والعامة "SIPA".

لم يكن موقف طلاب جامعة كولومبيا هو الأوحد من نوعه. فقبل ذلك، كان هناك البيان الصادر عن ائتلاف يضم 34 منظمة طلابية من جامعة هارفارد، عشية بدء "طوفان الأقصى"، والذين يدين نظام الفصل العنصري الذي تمارسه دولة الاحتلال، موضحا أن "ثقل مسؤولية الحرب والخسائر يقع بلا شك على عاتق حكومة الاحتلال المتطرفة"، بحسب ما ورد في البيان (3) (4).

القضية الفلسطينية من منظور الجيل الأمريكي الجديد

لا يعدُّ دعم قطاعات واسعة من الأجيال الأميركية الشابة للقضية الفلسطينية أمرا مفاجئا؛ حيث تكشف الدراسات الاستقصائية أن الأجيال الجديدة باتت تشكك بقوة في روايات دولة الاحتلال. أحد الاستطلاعات التي أجرتها مؤسسة "غالوب" (Gallup) في الولايات المتحدة الأميركية في مارس/آذار 2023 أظهر أن الديمقراطيين من جيل الألفية (مواليد الفترة ما بين أعوام 1980-2000) يعبرون عن التعاطف على نحو متزايد تجاه القضية الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة (5) بشكل يفوق تعاطفهم تجاه دولة الاحتلال (49% مقابل 38% على التوالي). تعدُّ تلك ظاهرة مقلقة بالنسبة إلى أنصار إسرائيل، خاصة في ظل تقلص نسبة "الجيل الصامت" في أميركا (مواليد الفترة ما بين أعوام 1900-1945) في مقابل تزايد نسبة جيل الألفية* وأعضاء الجيل زد (Z generation)*.

المفارقة الأبرز أن هذه التحولات تبرز أيضا بين صفوف اليهود. يذكر استطلاع آخر أجراه مركز الأبحاث الأميركي "بيو" (Pew) في عام 2018 بين الأوساط اليهودية في الولايات المتحدة أن معظم البالغين اليهود يرون أن الله لم يعطِ أرض إسرائيل للشعب اليهودي (42%). ويشير الاستطلاع إلى أن اليهود الأصغر عمرا أقل ارتباطا بدولة الاحتلال من نظرائهم الأكبر، إذ إن ثلثي اليهود الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق مرتبطون بها عاطفيا بدرجات متفاوتة، مقارنة بـ48% من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18-29 عاما (6).

ولا يقتصر الأمر على تضاؤل نسبة الأجيال الشابة المرتبطة في الوقت الحالي بدولة الاحتلال؛ إذ رصد تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في مايو/أيار عام 2021 (7)، بالتزامن مع أحداث حي الشيخ جراح، انضمام العديد من الشباب اليهودي الليبرالي إلى حركة "حياة السود مهمة" (Black Lives Matter) التي تدافع ضمن شعاراتها عن حق فلسطين في التحرر من الاحتلال. وفي عام 2014 أعلن مجموعة من النشطاء اليهود (أغلبهم من جيل الألفية) في بوسطن عن إنشاء حركة "إن لم يكن الآن" (Ifnotnow)، التي تعارض احتلال الأراضي الفلسطينية وتهدف إلى إنهاء الدعم الأميركي لدولة الاحتلال الإسرائيلي (8) (9).

قبل أن يُفلت الزمام

ترصد دولة الاحتلال الإسرائيلي هذه التغيرات جيدا على ما يبدو، وهي تعي مخاطر هذا التحول البارز في فهم القضية الفلسطينية بين الأجيال. فعلاوة على ما يُمثِّله هذا التحوّل من ضغط متزايد على الحكومات الغربية الداعمة لإسرائيل في الوقت الحالي، فإن بلوغ هؤلاء الشباب سن النضج وتوليهم مراكز النفوذ والسلطة في بلادهم بنفس التوجّهات الفكرية، يُنذر بظهور نهج أكثر توازنا وإنصافا في التعامل مع قضية فلسطين، مما سيُلحِق أضرارا أكيدة بدولة الاحتلال (11).

في مواجهة ذلك، تتخذ إسرائيل منهجا صارما في مواجهة كافة الانتقادات الموجهة إليها من قبل طلاب الجامعات الأميركية. على سبيل المثال، طالب مسؤولون تنفيذيون في "وول ستريت" قائمة أسماء طلاب هارفارد الذين شاركوا في توقيع بيان الإدانة لمنع توظيفهم بعد التخرج (12)، الأمر الذي يعد رسالة ترهيب لهؤلاء الطلاب ولمَن يفكر في الاقتداء بهم. كما ألغت شركة محاماة رفيعة المستوى عروض عمل سبق أن قدمتها لثلاثة طلاب من الموقِّعين على البيان (13). تزامن ذلك مع تعرُّض رؤساء الجامعات في بنسلفانيا وستانفورد وهارفارد وغيرها من المؤسسات لانتقادات شديدة من جانب أنصار الاحتلال، بدعوى أنهم لم يوضحوا طبيعة الصراع بما يكفي كي يتبنى الطلاب وجهة النظر الصهيونية، فيما توالى انسحاب الأثرياء الداعمين للمنح الجامعية من هارفارد من المناصرين لإسرائيل، وأبرزهم "إيدان عوفر" و"ليزلي ويكسنر" (14).

وفي السياق ذاته، وصمت "الوكالة اليهودية للأنباء" (JTA) الطلاب الذين وقَّعوا البيان بـ"العرب السود البنغاليين الباكستانيين أبناء جنوب آسيا والسيخ"، دون أن تشير إليهم بوصفهم مواطنين أميركيين، وهو الوصف الذي ينطوي على دلالة عنصرية واضحة (15). فيما نشر أحد المواقع مجهولة الهوية (16) بيانا تحريضيا ضد "إيلوم تيتي تاماكلو"، أحد خريجي هارفارد الذين وقَّعوا البيان، كما ذكر أسماء بعض الطلاب الذين شاركوا في التوقيع، ودعا إلى اتخاذ ردة فعل ضد مَن سمَّاهم "أعداء السامية في هارفارد" (17).

Israeli billionaire Idan Ofer quits Harvard board, blasts university’s president over Hamas student letter https://t.co/oNYeyDPJmx pic.twitter.com/Ff84D2jfdI — New York Post (@nypost) October 12, 2023

استدعاء وثيقة كالفن من الحقيبة

الأزمة المفروضة على الاحتلال من قِبَل الأجيال الشابة دعت عددا من الصحف العبرية إلى الاعتراف بتزايد العُزلة والتباعد بين دولة الاحتلال واليهود الأميركيين، ونبهت إلى خطورة الأمر على المصالح بعيدة المدى للاحتلال، موضحة أن النفوذ السياسي والاجتماعي للجالية اليهودية في أميركا بات عُرضة للتدهور (18).

في مواجهة ذلك، اقترحت "إفرات روزنبرغ"، وهي إعلامية إسرائيلية بارزة، "إعادة تشكيل رأي جيل الشباب من خلال دعوتهم إلى زيارة إسرائيل والتعرف على تاريخها وثقافتها"، حسب زعمها. مثلما حثَّت على تعزيز التواصل مع الشباب في الخارج عبر إتاحة وظائف وبرامج دراسة أو فرص للتطوع. وتشير "روزنبرغ" إلى أن معسكرات "كيماما" تُعَدُّ نموذجا لذلك، إذ تسعى لخلق تجربة تعليمية مثيرة للمشاركين. وقد تأسست معسكرات "كيماما" عام 2004 يهدف إلى جلب مشاركين تتراوح أعمارهم ما بين 6-17 عاما من 40 دولة مختلفة إلى دولة الاحتلال. ومفردة "كيماما" تعني "الفراشة" في لغة الشوشون الأميركيين، وجاء اختيارها حسب ما صرح الرئيس التنفيذي للمؤسسة "أفيشاي ناشون"، "لأن رفرفة أجنحة الفراشة في جانب واحد من العالم تُحدِث تموجات على الجانب الآخر"، وفق النظرية الشهيرة لـ"أثر الفراشة" (19).

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاحتلال يستعين بفريق من الوجوه الإعلامية التي يظن أنها تحظى بشعبية بين الفئات العمرية الصغيرة، أبرزهما الكندي "جوردان بيترسون" والأميركي "بن شابيرو"، وكلاهما زار دولة الاحتلال خلال مايو/أيار 2022، وتحدثا في مركز المؤتمرات الدولي في القدس أمام 3000 شخص عن "سر اصطفاء الله للأمة اليهودية"، في حدث تكفل به صندوق "تكفاه"، وهو مركز أبحاث محافظ في دولة الاحتلال.

جدير بالذكر أن "شابيرو" هو واحد من أبرز المنتقدين لنظام التعليم الجامعي الأميركي، وهو يعتبر ما تقدمه الجامعات الأميركية لطلابها "نوعا مسعورا من الليبرالية"، ويصف النظام الجامعي في أميركا بـ"آلات غسيل الأدمغة"، ويشتكي أن اليساريين يهيمنون على الجامعات ويُشكِّلون عقولا متأثرة بنظرتهم (20).

في الإطار ذاته، دعا "ستيفن والت"، عالم السياسة الأميركي وأستاذ العلاقات الدولية في جامعتي هارفارد وشيكاغو إلى استدعاء وثيقة أستاذ القانون "هاري كالفن" باعتبارها نموذجا يجب اتباعه في الوقت الحالي (21). ووثيقة "كالفن" التي خرجت إلى النور عام 1967 أثناء انقسام آراء الطلاب حول حرب فيتنام تنص على أن "مجتمعات الجامعة لا يمكنها اتخاذ موقف جماعي بشأن قضايا الساعة دون تعريض وجودها وفعاليتها للخطر" (22)، أو بعبارة أخرى كما يقول "والت": "لا ينبغي للجامعة اتخاذ موقف بشأن القضايا الاجتماعية والسياسية الحاسمة". فيما لا يذكر "والت" هل كان ليحتفظ بالرأي ذاته حول استعادة وثيقة "كالفن" إذا ما كانت التظاهرات تدعم دولة الاحتلال بدلا من تأييد الفلسطينيين!

هوامش:

جيل الألفية "Millennials" مواليد الفترة ما بين أعوام 1981-1996. يتميز أفراده بالقدرة على التعامل مع شبكة الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية، ويعد الجيل الأكثر تعدادًا منذ جيل الخمسينيات، ويمثل نحو 50% من عدد السكان في الدول العربية.

جيل زد "Zoomers generation" مواليد ما بين أعوام (1997-2012): هو الجيل الذي يلي جيل الألفية، ويشار إليه باعتباره أول الأجيال الناشئة في ظلال التكنولوجيا الرقمية منذ سن مبكرة. (23)

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