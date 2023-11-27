"طلاب من أجل العدالة في فلسطين".. ماذا تعرف عن الحركة التي أشعلت الجامعات الأميركية ضد إسرائيل؟

أمام المكتبة التذكارية بجامعة كولومبيا، تراصت على الدرج (1) سبعة أكفان صغيرة ملفوفة وملطخة باللون الأحمر، بجانبها وُضعت أعلام فلسطينية وصور أشجار الزيتون وألواح من الخشب كُتبت عليها عبارات مثل "10,600 روح أُزهقت"، و"4,412 طفلا"، و"دعوا غزة تعيش"، في إشارة إلى ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حتى ذلك الحين. كان هذا واحدا من الاحتجاجات السلمية التي نظمتها حركة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" خلال النصف الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بالتعاون مع مجموعات طلابية أخرى تضامنا مع فلسطين، وطالبوا خلاله ولاية كولومبيا بالدعوة علنا لوقف إطلاق النار، وسحب الأوقاف المالية من الشركات المتواطئة مع دولة الفصل العنصري الإسرائيلية، وإنهاء البرامج الأكاديمية في تل أبيب.

هذا الاحتجاج البسيط الذي حضره مئات الطلاب عُدَّ "خطاب تهديد وترهيب"، وأوقفت جامعة كولومبيا على إثره فرع "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" وغيره من المجموعات الطلابية المتضامنة مع فلسطين حتى نهاية الفصل الدراسي، وهو الإجراء الذي لاقى معارضة شديدة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. في المقابل، أشادت منظمة "StandWithUS" الإسرائيلية التي تصف نفسها بأنها منظمة تعليمية غير حزبية بقرار جامعة كولومبيا على صفحاتها الخاصة (2) بوسائل التواصل الاجتماعي، هذا بعدما راسلت المنظمة عدة جامعات أميركية لحثهم على محاسبة مثل هذه المجموعات الطلابية، التي بحسبهم "تبث روح الكراهية" في الحرم الجامعي.

لم يكن هذا هو التضييق الوحيد الذي تعرضت له حركة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، فقد حُظر فرع الحركة الطلابية في "جامعة برانديز" الأميركية بدعوى أنهم "يؤيدون حماس علنا"، كما حُظر فرع الحركة في جامعة "جورج واشنطن" بعدما رفع ثلاثة من أعضائها شعار "المجد لشهدائنا" على أحد مباني الدراسة، وذلك خلال موجة قمع متزايدة طالت أعضاء الحركة بالجامعات الأميركية في كل أنحاء البلاد، وكان آخرها دعوة أحد المشرعين الجمهوريين (3) بسحب الزمالات والمنح الدراسية من طلبة الجامعات المؤيدين للمقاومة الفلسطينية علنا في فلوريدا.

مَن هم "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"؟

في الآونة الأخيرة، انتقلت أصداء الحرب من غزة إلى أروقة الجامعات الأميركية، ولعبت التنظيمات الطلابية دورا محوريا في التعبئة العامة وتنظيم المظاهرات والمسيرات الحاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، داعين إلى وقف إطلاق النار، ومنددين بدعم وتمويل الولايات المتحدة للعدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، نتيجة لذلك حُلَّت المجموعات الطلابية المؤيدة للقضية الفلسطينية وحُظرت نشاطاتها الطلابية، وكان من بين هذه المجموعات "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" (SJP)، التي تُعَدُّ الحركة الأبرز والأكثر نشاطا ضد إسرائيل والاحتلال الصهيوني في الولايات المتحدة الأميركية.

تأسست (4) الحركة الطلابية عام 1993، وأصبح لها على مدار العقود الفائتة أكثر من 200 فرع داخل مختلف الجامعات الأميركية، وتسعى الحركة لتثقيف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على حدٍّ سواء بماهية الوضع الحالي في فلسطين والقضايا المتعلقة بالشعب الفلسطيني. تشير الحركة في صفحاتها الرسمية (5) إلى أن مهمتها هي الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وكذلك المطالبة بالعدالة والمساواة لكل المضطهدين في جميع أنحاء العالم. وينصب تركيز المجموعة على زيادة الوعي بالقضية الفلسطينية وفهم النضال الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة والمساواة، لكنها في الوقت ذاته تقف ضد جميع أنواع التمييز والعنصرية، بما في ذلك كراهية النساء ومعاداة الإسلام ومعاداة السامية والطبقية والاستعمار والتعصب، كما تهدف الحركة إلى تعزيز الوعي السياسي بحركات التحرير الأخرى، مثل حركة تحرير السود وحركة تحرير السكان الأصليين (6).

منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الفائت، وما تبعها من عدوان إسرائيلي غير مسبوق على قطاع غزة، نظمت مختلف (7) الجماعات العربية والفلسطينية واليهودية العديد من المسيرات والتظاهرات، وساندت مجموعةُ "إس جيه بي" الطلابية المقاومةَ الفلسطينية علنا من خلال تنظيم فعاليات للتنديد بالاحتلال الإسرائيلي، وشملت الاحتجاجات حملات للمقاطعة ودعوات لسحب الاستثمارات من الشركات التي تتعامل مع إسرائيل، كما رفعوا شعارات تندد بجرائم الحرب المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، واتهموا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وتطهير عِرقي، الأمر الذي جعل اتهامات معاداة السامية ومناصرة "الإرهاب" تلاحق "إس جيه بي" داخل أروقة الجامعات الأميركية.

يشير العديد من الطلاب الذين تضامنوا بجرأة (8) مع الفلسطينيين إلى أنهم تعرضوا لحملات شيطنة وتشهير وترهيب وطرد واستهداف، وأن مناصرتهم للقضية الفلسطينية جرت مساواتها مع دعم الإرهاب من قِبل الحكومة ورؤساء الجامعات ورؤساء العمل والسياسيين من كل المستويات. ويحكي ستيفن حمد (اسم مستعار)، ممثل طلابي في حركة "إس جيه بي" بجامعة جورج واشنطن، في تصريح لمنصة "PRISM" الإعلامية المستقلة أن فرع الحركة تعرض للتدقيق المكثف في الأسابيع الأخيرة، سواء من قِبل إدارة الجامعة أو وسائل الإعلام المحلية.

بعد أنشطتها الأخيرة ضد القمع الإسرائيلي، تلقّت الحركة بيانا (9) حاد اللهجة من رئيسة جامعة جورج واشنطن شددت فيه على كراهية -ما وصفته- مظاهر الاحتفال بالإرهاب والترويج للخطابات والصور التي تمجد العنف. مثل هذه التعليقات هي تكتيكات -بحسب حمد- تستخدمها إدارات الجامعات للتخويف، وكأنهم يرون في الحركات الطلابية المناصرة لفلسطين تهديدا للكيان الصهيوني أو الكيانات التي تدعمه.

لهذا رفعوا قضية على ولاية فلوريدا

أثناء حفل تخرجهم في "جامعة كولومبيا" الأميركية قبل أيام، وقف نشطاء (10) مجموعة "إس جيه بي" أمام الحرم الجامعي يلقون عباءات التخرج والقبعات على الأرض احتجاجا على ما تعرضوا له في الآونة الأخيرة من تضييق وتهديدات منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وذلك لمساندتهم الصريحة والمعلنة للقضية الفلسطينية، ليتحول الأمر بعدها إلى صراع بين حرية التعبير و"معاداة السامية".

كانت حركة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" قد شاركت بطريقة نشطة في تنظيم العديد من الاحتجاجات والمظاهرات المتضامنة مع فلسطين داخل الأروقة الجامعية الأميركية خلال الأسابيع الماضية، ففي "جامعة ستانفورد" نشر فرع الحركة بيانا (11) أعقب عملية "طوفان الأقصى" مباشرة، أشاروا فيه إلى أن أحداث يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول هي جزء من نضال مستمر منذ عقود ضد قمع الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما، منددين بالتغطية الإعلامية المختزلة التي صوّرته وكأنه هجوم أتى من العدم بلا مقدمات، من دون إظهار الحصار الذي تفرضه إسرائيل جوا وبرا وبحرا على قطاع غزة، والطريقة التي يتحكم بها الاحتلال الإسرائيلي في المياه والكهرباء وحتى عدد السعرات الحرارية التي يمكن أن تدخل إلى القطاع يوميا، وهو ما حوَّل غزة إلى أكبر سجن مفتوح في التاريخ بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش". كما أقر بيان فرع الحركة (12) بجامعة كولومبيا حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال بموجب نصوص القانون الدولي.

مثل هذه البيانات التي رفضت إدانة المقاومة الفلسطينية وانتزاعها من سياقها هي التي جعلت "إس جيه بي" محاطة باتهامات معاداة السامية من كل جانب، ولم تمضِ سوى أيام قليلة حتى بدأت الجامعات الأميركية تباعا في حظر "إس جيه بي" وتعليق أنشطتها الطلابية بدعوى خطاب الكراهية وانتهاك سياسات الجامعات وتنظيم فعاليات داخل الحرم الجامعي دون تصريح.

تفاقم الأمر (13) عندما أمر رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري، جامعات الولاية بحل فروع حركة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، زاعما دون أي دليل مثبت أن المجموعة الطلابية تقدم دعما ماديا للجماعات الإرهابية، وهو ما يُعد "جناية" بموجب قانون فلوريدا.

من المعروف عن ديسانتيس، وهو أحد المرشحين المرتقبين للرئاسة الأميركية، موقفه الداعم لإسرائيل، فلم يتوانَ حاكم فلوريدا عن إرسال الإمدادات إلى إسرائيل منذ بدء الحرب الوحشية على قطاع غزة، كما دعم عقد جلسة تشريعية خاصة لفرض عقوبات جديدة على إيران زاعما دعمها لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، وذلك رغم عدم وجود أي أدلة تشير إلى تورط إيران في الأحداث الجارية (14).

في المقابل دافعت (15) أليكس موري، مديرة الدفاع عن حقوق الحرم الجامعي في منظمة "FIRE"، عن المجموعة الطلابية قائلة إنها لم تتجاوز الخطوط الحمراء لحرية التعبير. وقامت موري بمراسلة العديد من الجامعات الأميركية مطالبة إياها بعدم معاقبة الطلاب على مشاعرهم المتضامنة مع فلسطين. وأشارت إلى أنها غير متفاجئة من رد الفعل العنيف تجاه "إس جيه بي"، وذلك لأن خطابهم لا يحظى بالشعبية في مثل هذه الأوقات التي تتعرض فيها المؤسسات التعليمية لضغوط هائلة من أجل مكافحة ما يعتبرونه "معاداة للسامية"؛ إذ يهدد الجمهوريون الآن بوقف تمويل الجامعات التي لا تتخذ إجراءات جدية تجاه الطلاب المؤيدين لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس).

في النهاية، قررت مجموعة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" رفع دعوى قضائية (16) ضد الولاية والجامعة وإدارة ديسانتيس في محكمة فيدرالية، وذلك ردا على قرار ديسانتيس بحل فروع المجموعة داخل الولاية. وأشارت "إس جيه بي" أن مثل هذه الإجراءات التي اتُّخِذت ضدهم ترقى إلى مستوى فرض الدولة رقابة على حرية التعبير، كما أصدرت المجموعة بيانا أكدوا فيه حقهم بوصفهم طلابا داخل الحرم الجامعي الأميركي في المدافعة عن حقوق الإنسان وتعزيز الوعي العام والمطالبة بحل عادل ومعقول للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك دون إسكات أصواتهم بالقوة من قِبل الحكومة.

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