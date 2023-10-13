"نائحة أحزن من الثكلى".. لماذا أسرفت فرنسا في حزنها على إسرائيل؟

بعينين ذابلتين، ووجه عابس، ولباس أسود لم يعتده المتابعون إلا في أيام الحزن والحداد، خرجت المذيعة الفرنسية الشهيرة "آن كلير كودراي" على قناة "تي إف 1" (1) متحدثة عن مجموعة من "الشباب البريء" الذي كان يرقص ويلهو، قبل أن ينتزعه مقاتلو المقاومة من هذا الجو الاحتفالي. تتركنا آن كلير مع "تقرير مُصور" يحكي فيه شابان من أصول فرنسية عن "الكابوس" الذي عاشاه، بينما نرى أسرة إسرائيلية تحتضن ابنتها المتأثرة وهي تتحدث عن الذين لم يتمكنوا من النجاة من هذا "الغزو المباشر"، حسب قولها.

لم تبذل قناة "تي إف 1" خلال نشرتها الإخبارية التي تُعد موعدا لا غنى عنه بالنسبة لعديد الأسر الفرنسية أي جهد يُذكر لمحاولة الظهور بمظهر الحياد، فقد كانت الصورة تقول شيئا واحدا، هؤلاء مجموعة من "المسالمين" هاجمهم فصيل "إرهابي" اسمه حماس، فيما لم يُشَر لا من قريب ولا من بعيد إلى أي شيء يدين إسرائيل التي تحتل أراضي الفلسطينيين وتفرض عليهم الحياة في سجن كبير، وهو توجه بدا أنه محل إجماع من الإعلام في فرنسا والغرب بشكل عام.

"عوار" الإعلام الفرنسي

من المؤكد أن ما حدث فجر السابع من أكتوبر كان صادما للجميع، بداية من الاستخبارات الإسرائيلية التي كانت تقول إنها لا تخفى عليها خافية، وانتهاء بالمتابعين للشأن الفلسطيني من أقصى الأرض إلى أقصاها، بعدما تمكنت المقاومة من الدخول إلى قلب الأراضي المحتلة وتحقيق جميع أهدافها من العملية، بل والعودة بعدد غير معلوم من الأسرى الذين يُشكِّل الفرد الواحد منهم قضية رأي عام في دولة الاحتلال، وما قضية الجندي جلعاد شاليط عنا ببعيد (2).

صُدم الإعلام الفرنسي كغيره من وسائل الإعلام الغربية مما حدث، لكنه وجد حرية أكبر في تحديد خطِّه التحريري متحررا من ضرورة البحث عن الموضوعية التي كانت تُحرجه سابقا، فانتشر المحللون الإسرائيليون أو الموالون لإسرائيل في القنوات التلفزيونية وبرامج "التوك شو"، فيما فتحت المواقع الصحفية نوافذها للكتاب والمُحللين الناقمين على المقاومة والداعمين لإسرائيل لدرجة تُجاوِز انحيازات الإسرائيليين أنفسهم في بعض الأحيان.

لم يكن هنالك طريقة لجذب انتباه المتابع الفرنسي وربطه بما يحدث في فلسطين المحتلة أفضل من الحديث عن الفرنسيين الذين طالتهم الأحداث، فقد ركز موقع "لاكروا" (3) في مقال نشره بعد صدور الأرقام الأولى لنتائج عملية "طوفان الأقصى" على كلام وزير الخارجية الفرنسي الذي أعلن انقطاع أخبار 14 مواطنا يحملون الجنسية الفرنسية من بينهم طفل يبلغ من العمر 12 سنة واصفا الوضع "بالمقلق للغاية". واعتبر الوزير الفرنسي أن هذه المعطيات قد تشي بأن بعض الإسرائيليين الفرنسيين قد وقعوا بالفعل أسرى لمقاتلي المقاومة الفلسطينية.

في السياق نفسه نُشِر مقال لصحيفة "لوباريزيان" (4)، وركَّز بشكل أكبر على الطفل المختفي، فقد استهلت الصحفية مقالها بجملة تكشف التوجه العام في البلاد، حيث قالت: "ليس لفظائع حماس أي سن"، قبل أن تتحدث عن الطفل "إيتان" الذي كان يعيش في مستوطنة "نير أوز" قبل "اختطافه من طرف الإرهابيين" على حد تعبير لوباريزيان، حيث كان مع أسرته التي تحمل الجنسية الفرنسية أيضا داخل المنزل الذي اقتحمه رجال القسَّام.

بدأ الإعلام الفرنسي التسويق لما يحدث على أنه نسخة ثانية من أحداث 11 سبتمبر الشهيرة، بحماس تجاوز الإسرائيليين أنفسهم، كما حدث مثلا أثناء استضافة "رافايل موراف"، القائم بأعمال إسرائيل في فرنسا على قناة "بي إف إم" الإخبارية (5)، الذي أبدى تحفظا على اعتبار هجوم حماس بمنزلة نسخة ثانية من هجوم القاعدة على الولايات المتحدة. في السياق نفسه، أُجري حديث مع "عامي آيالون" (6)، رئيس جهاز الشاباك السابق، الذي رد على سؤال من صحيفة "لو فيغارو" حول يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول وهل يُمكن اعتباره بمنزلة 11 سبتمبر إسرائيلي، إذ قال الرجل إن الحدث أشبه بما حدث قبل 50 سنة في حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول، حينما فاجأت مصر وسوريا دولة الاحتلال بهجوم مباغت. وبالنفس الهجومي ذاته، فتحت صحيفة "لوموند" العريقة صفحاتها لـ"إيلي بارنافي"، السفير الإسرائيلي السابق لدى فرنسا، الذي شن هجوما يُشبِّه فيه المقاومة الفلسطينية بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" (7).

توجه رسمي صهيوني

قد لا يتفاجأ متابعو الشأن الداخلي الفرنسي بوحدة الصف التي اتسمت بها الطبقة السياسية المحلية في إخلاصها لإسرائيل منذ اندلاع الحرب الدائرة حاليا، فلم يعد سِرًّا أن الأفكار اليمينية انتشرت وسط التيارات السياسية الفرنسية، من اليمين المتطرف الأب الروحي لهذه الأفكار، حتى اليسار الكلاسيكي الذي لم تختلف مواقفه كثيرا عن زملائه في المشهد السياسي. وقد بدأ التنديد من رأس السلطة في فرنسا حاليا، الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي أعلن (8) عن شجب قاطع للهجوم الذي تعرضت له دولة الاحتلال. لم يكن موقف الرئيس الفرنسي مفاجئا، فقد عمل ماكرون في أكثر من مناسبة للإبقاء على العلاقات الجيدة مع إسرائيل، واجتهد في ذلك أيما اجتهاد.

حضرت فرنسا دائما في البيانات الغربية المنددة شكليا بالتوسعات الإسرائيلية، وضم الأراضي وبناء المستوطنات، وهو أمر يُعد "جريمة حرب" وفقا للقانون الدولي، لكن هذا الحضور يُعد صوريا إذا ما نظرنا إلى الوقائع على الأرض، ومدى استعداد باريس للتحرك فعليا لوضع حدٍّ لهذه الممارسات. يسير ماكرون على نهج سلفه هولاند نفسه الذي كان "يشعر بحزن بسبب عدم قدرته على إيجاد الكلمات الكافية المُعبِّرة عن حبه العميق لإسرائيل" على حد قوله (9). لم يحاول الرئيس الفرنسي أبدا التأثير على التوجهات المتطرفة لنتنياهو عبر تبني عقوبات حقيقية نتيجة عدم احترام تل أبيب القانون الدولي، عكس ما يحدث مع روسيا مثلا، كما تبنَّى الرئيس الفرنسي الخطاب الإسرائيلي الذي يعتبر انتقاد الصهيونية وإسرائيل معاداة للسامية.

مرَّ هذا الدعم الكبير من الإليزيه إلى النخبة السياسية قاطبة. ففي يوم الاثنين الماضي، تجمع نحو 16 ألف شخص في باريس في مسيرة "أصدقاء إسرائيل" للمطالبة بتحرير الأسرى الإسرائيليين والهتاف بـ"حياة إسرائيل" وبقدرتها على "تدمير الإرهاب". وتزعَّم هذه المسيرة التضامنية كلٌّ من "يائيل براون بيفيه"، رئيسة البرلمان الفرنسي، و"أوليفيه فيران"، الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، و"ستانيسلاس غيريني"، وزير الخدمات العامة، وعدد من الشخصيات الرسمية الأخرى من رؤساء أحزاب ووزراء سابقين وعلى رأسهم الرئيس السابق "نيكولا ساركوزي" والوزير الأول السابق "مانويل فالس" (10).

تشابهت البلاغات المختلفة التي صدرت عن الأحزاب السياسية المختلفة بالإدانة طبعا لما سمّته "إرهاب" حماس، فقد قال "إيريك سيوتي"، زعيم حزب الجمهوريين (اليميني الكلاسيكي)، إن على فرنسا دعم الدولة العبرية التي تُعد الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. أما يسارا، فقد اعتبر "أوليفيه فور"، السكرتير الأول للحزب الاشتراكي، بأن الإرهاب لا علاقة له بالعدالة، وفي السياق نفسه أكدت "آن هيدالغو"، عمدة مدينة باريس والمرشحة السابقة للرئاسة عن الحزب الاشتراكي، دعمها الكامل لإسرائيل، في حين "تزيَّن" برج إيفيل بأعلام دولة الاحتلال (11).

يبقى موقف اليمين المتطرف الأكثر غرابة على الإطلاق، حيث قالت "مارين لوبان"، زعيمة اليمين الشهيرة، إن الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل تعوق خطوات إيجاد حل للسلام (12)، أما "إيريك زمور"، اليميني المتطرف وزعيم حزب "الاسترداد"، فطالب بفتح جسر جوي بين فرنسا وإسرائيل لإجلاء الإسرائيليين من حاملي الجنسية الفرنسية، داعيا إلى حل جميع الجماعات المتعاطفة مع المقاومة الفلسطينية في فرنسا، وحظر "الإخوان المسلمين"، رغم عدم وجود أي حضور رسمي للجماعة في البلاد (13).

يحدث ذلك رغم أن الخلاف كبير -كما يُفترَض- بين اليهود واليمين المتطرف الفرنسي، فمارين لوبان هي ابنة "جون ماري لوبان" الذي اعتبر الهولوكست "مجرد تفصيلة" في الحرب العالمية الثانية، وزِمُّور اليهودي يدافع عن الجنرال "بيتان"، أحد أهم حلفاء النازيين أثناء احتلالهم لفرنسا، الذي سلَّم أعدادا من يهود البلاد إلى رفاق هتلر. بيد أن كل هذا العداء الظاهر لم يمنع من الاصطفاف خلف إسرائيل، فقد حضر حزب لوبان في المسيرة التي نظمها المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، فيما استُقبِل زمور، الذي أعلن سابقا أنه يفضل النازية على الإسلام، استقبال الفاتحين (14).

ليكود فرنسا

قد يتطلب الأمر شهورا أو سنوات للوصول إلى تفسير واقعي وحقيقي للدعم الكبير الذي تحظى به إسرائيل في فرنسا على المستوى الرسمي، لكن لا يمكن الحديث عن هذا الدعم دون الإشارة إلى المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (كريف) ووزنه الكبير داخليا. لقد تأسس هذا المجلس عام 1944، وبعد إعلان قيام دولة الاحتلال، حاول الابتعاد عن الدعم المباشر لإسرائيل مكتفيا بدوره الأساسي وهو رعاية أحوال الجالية اليهودية في فرنسا. لكن مع مرور السنوات تغيَّر كل شيء وأضحى الدعم الكبير لإسرائيل خطا رئيسيا لـ"كريف"، وهو ما أكده رئيسه السابق "فرانسيس كاليفا" في تصريح سابق له قال فيه: "نحن لسنا سفارة ثانية لدولة إسرائيل، ولسنا لوبي، رغم أن الدفاع عن إسرائيل وشرعيتها يظل في قلب انشغالاتنا" (15).

يضم "كريف" 73 جمعية يهودية، أي تقريبا جميع الحضور اليهودي الفرنسي في البلاد، حيث يسهر على تنظيم جميع الفعاليات الخاصة بالجالية اليهودية. أما سياسيا، فقد انحاز المجلس اليهودي بوضوح للحكومات اليمينية في إسرائيل وأصبح "ليكود فرنسا" على حد وصف سفير فرنسي سابق في إسرائيل (16). ولذا فإن أي انتقاد ولو بسيط للحكومة الإسرائيلية يجعل المتكلم عُرضة لاتهامات خطيرة بمعاداة السامية، تلك التهمة التي قد تُنهي المسار السياسي لأي شخصية وتجعلها منبوذة في المجال العام الفرنسي.

على سبيل المثال، دخل "كريف" في صدام قوي مع "جون لوك ميلانشون"، رئيس حزب فرنسا الأبية (أقصى اليسار) بعد تغريدة للأخير قال فيها إن المجلس اليهودي يفرض على الجميع التعاطف مع حكومة اليمين المتطرفة بإسرائيل، ويعوق عملية إيقاف إطلاق النار التي تحصد أرواحا على الجانبين، ويعرقل السعي وراء السلم الذي يريده الفرنسيون. لم يأتِ هذا الكلام دون رد طبعا، فقد وصف "كريف" ميلانشون بأنه "عدو الجمهورية الفرنسية" (17)، حيث قال "يوناتان عرفي"، رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية، في تصريحات صحفية إن ميلانشون اختار عدم التضامن مع إسرائيل وإعطاء "شرعية للإرهاب" بوضع الطرفين على قدم المساواة. ومن جهتها، وصفت "إليزابيث بورن"، الوزيرة الأولى الفرنسية، تصريحات خصمها السياسي بـ"الدنيئة"، معبرة عن عدم استغرابها من موقف حزب فرنسا الأبية الذي لطالما كان معروفا بمواقفه المعادية للصهيونية وهو ما يُعد، حسب المتحدثة نفسها، نوعا من أنواع معاداة السامية.

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