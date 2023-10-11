ماذا سيفعل نتنياهو؟ خيارات إسرائيل السيئة في مواجهة طوفان الأقصى

مقدمة الترجمة

نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية المعروفة، التي يُصدرها مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، مقالا لـ "دانيال بيمان"، الزميل بمركز الدراسات الدولية والإستراتيجية والأستاذ بجامعة جورج تاون، و"ألِكساندر بالمر"، الباحث بمركز الدراسات الدولية والإستراتيجية. وقد تحدَّث الكاتِبان عن أسباب هجوم حماس في هذا التوقيت وكيف تنوي إسرائيل التعامل معه، والمُعضِلة التي تواجه نتنياهو الآن وخيارات الخروج منها، وهي خيارات أحلاها مُرّ على حد وصفهم بعد أن وضعته عملية حماس في موقف لا يُحسَد عليه. في السطور التالية، نستعرض أهم ما ورد في مقال "بيمان" و"بالمر".

نص الترجمة

بينما انهمرت آلاف الصواريخ على إسرائيل وأضاءت سماء تل أبيب وغيرها من المُدن الإسرائيلية، أصبحت أولوية الدولة الآن الدفاع عن مُدُنها وقواعدها العسكرية بوجه هجمات حماس المفاجئة والفتَّاكة القادمة من قطاع غزة. ستحاول إسرائيل أن تقتلع مقاتلي الحركة، وأن تمنع المزيد من رجالها من اقتحام الحدود، وأن تُسكِت الصواريخ والقاذفات التي تسقط على سكانها. ولكن بالنظر إلى نطاق هجمات حماس الواسع والمفاجأة التي أحدثتها في إسرائيل، فإن أيًّا من تلك المهام لن يكون سهلا بالنسبة إلى تل أبيب.

وحتى لو نجحت إسرائيل في ذلك، فإنها تواجه خيارات صعبة عمَّا ينبغي عمله بعد ذلك لضمان "إضعاف حماس" وعدم تكرار هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول. إن قادة إسرائيل يحتاجون الآن إلى إعادة تأسيس الردْع في مواجهة حماس وغيرها ممن يعدُّونهم أعداء لهم، ومنع انتشار دائرة المواجهة إلى الضفة الغربية، وإدارة ملف الأسرى الإسرائيليين الذين يُنتظر تحريرهم.

مُعضِلة غزَّة

لعل السؤال الأبرز في إسرائيل الآن هو ما الذي ينبغي فعله بخصوص قطاع غزة. منذ سيطرت حماس على القطاع عام 2007، تجنَّبت إسرائيل أي عمليات برية واسعة النطاق رغم دعوات بعض السياسيين الإسرائيليين إلى اتخاذ قرار عسكري حاسم حين اندلع القتال بين الجانبيْن في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، قدَّم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق "أفيغدور ليبرمان" استقالته احتجاجا على اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل عام 2018. بيد أن القادة العسكريين في إسرائيل دوما ما أشاروا إلى أن محاولة اجتثاث حماس من قطاع غزة ستكون صعبة، إذ إن الحركة ضاربة بجذورها هناك، وتدير المستشفيات والجوامع والمدارس والروابط الشبابية وجهاز الشرطة.

قبل الجولة الأخيرة من القتال بين الطرفيْن، قال القادة الإسرائيليون إن الضغط الاقتصادي والضربات الجوية بين الحين والآخر تُفقِد حماس توازنها باستمرار، وتجعلها غير قادرة على تجسيد خطورة كُبرى على إسرائيل. ولكن تلك النظرية فقدت وجاهتها الآن، إذ إن إسرائيل ما انفكَّت تضرب غزة بكثافة، دون أن تهتز سُلطة حماس. ورغم تعاطف الرأي العام الدولي -والأميركي على وجه الخصوص- مع إسرائيل، فإن كل يوم يمُر من القصف الإسرائيلي يؤدي إلى تآكل هذا التعاطف الدولي مع العمليات العسكرية الإسرائيلية.

على المدى القصير، يُمكن لإسرائيل أن تجني بعض المُكتسبات في حربها على حماس بإرسال جيشها من أجل احتلال جزء من قطاع غزة أو ربما القطاع كله، وذلك لأن مجرد دخولها إلى هناك يهُز سيطرة حماس على سكان غزة. وبوسع الإسرائيليين حينها أن يعتقلوا مسؤولي حماس على كل المستويات وأن يستجوبوا الفلسطينيين ويحصلوا على المعلومات، كما يُمكِنهم أيضا قتل أو أسر عدد كبير من أعضاء الحركة على المستوى الشعبي، وتدمير الأنفاق والذخائر، وتعطيل مسارات التسلُّل إلى الداخل الإسرائيلي. إن كل هذه الخطوات كفيلة بأن تُضعِف حماس وتُقلِّص خطرها على المدى القصير.

بيد أن التوغُّل البري يجلب مخاطر كبرى على تل أبيب حتى ولو نجح في إضعاف حماس. إن الطبيعة العُمرانية الكثيفة لغزة تُمثِّل عائقا واضحا للقوات البرية الإسرائيلية، وتنطوي على إمكانية سقوط أعداد هائلة من الضحايا. ففي عام 2014 مثلا، تسبَّبت عملية الجرف الصامد في مقتل 66 جنديا إسرائيليا وستة مدنيين إسرائيليين وأكثر من ألفيْ فلسطيني (معظمهم مدنيون)، رغم أن القوات الإسرائيلية لم تتوغَّل حينها أكثر من بضعة كيلومترات داخل قطاع غزة. لقد حفرت حماس أيضا الأنفاق في مواقع كثيرة داخل القطاع، ويُمكن أن تستخدمها لشن الهجمات المفاجئة وإيقاع المزيد من الأسرى من جنود الجيش، ومن ثمَّ تصبح الكارثة السياسية التي تعاني منها تل أبيب الآن كابوسا أكبر.

بوسع إسرائيل أن تجتث نفوذ حماس على المدى البعيد إن استطاعت أن تجِد فلسطينيين آخرين يضطلعون بمهمة إدارة قطاع غزة، لكنها تفتقد إلى شريك سياسي موثوق به من الجانب الفلسطيني. من جهته، لا يطيق "محمود عباس"، رئيس السلطة الفلسطينية، ورجاله حركة حماس، كما أنهم حاربوها بعُنف في الضفة الغربية، لكنهم لا يتمتَّعون بأي شرعية مُعتَبَرة في صفوف الفلسطينيين اليوم نتيجة الفساد المستشري والقيادة العجوز المنفصلة عن الناس والسنوات الطويلة من التعاون مع إسرائيل التي أفقدت السلطة ثقة الفلسطينيين فيها. علاوة على ذلك، لا يرغب قادة السلطة الفلسطينية في تولِّي السلطة في قطاع غزة من خلال الدبابات الإسرائيلية، إذ إن أمرا كهذه سينسِف ما تبقى من رصيدهم الوطني. وما يعنيه كل ذلك هو أن التوغُّل البري الذي يُسقِط حماس من السلطة سيُورِّط إسرائيل في إدارة غزة، ويُجبرها على التعامل مع وضع اقتصادي صعب وكُتلة سكانية مُعادية لها.

رغم كل هذه المشكلات، لعل قادة إسرائيل يجدون أنفسهم مُرغَمين على الدخول إلى قطاع غزة، وسيكون نطاق العملية حينها هائلا إلى حدٍّ يجعل أي عودة إلى ما قبله تبدو وكأنها نصر لحماس. وهنا تجدر الإشارة إلى أن السياسيين الإسرائيليين لديهم تاريخ من التفكير قصير الأمد، لا سيَّما في وقت تسيطر فيه المشاعر على المشهد.

هدوء في الضفة الغربية

في غضون ذلك، ستسعى إسرائيل إلى ضمان استمرار الهدوء في الضفة الغربية، لا سيَّما في حال قرَّرت التوغُّل البري داخل غزة، حيث أدت عملياتها العسكرية السابقة إلى خروج تظاهرات ضخمة في الضفة الغربية. وتعيش الضفة بالفعل وضعا متوترا على خلفية حديث مُحللين كُثُر عن احتمالية اندلاع انتفاضة ثالثة، كما شهدت المنطقة مستويات مرتفعة من العُنف عاميْ 2021 و2022 (على خلفية أحداث الشيخ جراح)، ويبدو إذن أن هذا العام في طريقه إلى أن يكون العام الأسوأ بالنسبة لإسرائيل على هذا الصعيد، حيث استُشهِد بالفعل 200 فلسطيني منذ بداية السنة على يد القوات الإسرائيلية. يُعزَى جزء من تزايد العُنف في الضفة إلى ضعف السلطة الفلسطينية عموما، غير أن توسُّع المستوطنات الإسرائيلية وعمليات طرد السكان الفلسطينيين من بيوتهم على يد المستوطنين مؤخرا فاقمت التوتر القائم جدا.

غير أن تداعيات عملية حماس ورد الفعل الإسرائيلي سيزيدان من التوتر في الضفة، لا سيَّما أن نجاح حماس يُلهِم الفلسطينيين الغاضبين الذين يريدون لإسرائيل أن تدفع ثمن سياساتها طيلة العقد الماضي. إن جولة القتال الجديدة هذا ستُشعِل المشاعر الفلسطينية لا شك، حتى لو صدَّق الإسرائيليون والمجتمع الدولي بأن حماس هي مَن بدأ بالهجوم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأمر الذي يُحبِط تل أبيب وقدرتها على الرد هو مشكلة الأسرى. لا نعلم على وجه الدقة كم أسرت حماس، لكن الحركة تقول إنها أسرت "العشرات"، ولعل بعضهم قد هُرِّب إلى داخل غزة أو مُتحفَّظ عليه بواسطة المقاتلين الفلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية نفسها. ويمنح هذا الوضع حماس نقطة قوة هائلة في حين يُمثِّل كابوسا للقادة الإسرائيليين، وخصوصا أنه ملف يخلق بطبيعته نوعا من "الدراما"، حيث يشغل عناوين الصحف الأولى باستمرار في ظل ذُعر المأسورين وعائلاتهم والرأي العام الإسرائيلي المتعاطف معهم، ما يُشكِّل ضغطا على الحكومة الإسرائيلية.

ثم إن الأسرى يُعقِّدون أيضا من العمليات العسكرية على الأرض. فمن الناحية الإستراتيجية، يُمكن لحماس بأن تُهدِّد تل أبيب بتصفية الأسرى إن توغَّل الجيش الإسرائيلي داخل القِطاع. ومن الناحية التكتيكية، يُمكِن لتوزيع الأسرى على المباني السكنية في غزة أو بين المقاتلين أن يجعل تنفيذ العمليات أصعب كثيرا مما يتصوَّر الإسرائيليون، إذ إنه ينطوي على احتمالية قتل مدنيين أو عسكريين إسرائيليين بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية نفسها.

كيف ستُعيد إسرائيل إمكانية الرَدْع؟

إن واحدا من التحديات الكُبرى أمام صناع القرار في تل أبيب الآن هو قدرتهم على ردْع أعدائهم عن مهاجمتهم، وإقناع حماس وغيرها بأنهم لا يستطيعون أن يهاجموها دون دفع ثمن ضخم لا يقدرون على تحمُّله، وتكمُن المعضلة في تأسيس هذا الردع دون اللجوء إلى وسائل غير أخلاقية تجعل دعم الرأي العام الدولي والدعم الأميركي في مهب الريح. من جهة أخرى، ثمَّة قلق الآن بين المسؤولين الإسرائيليين من أن الرد العسكري إن أتى أخفَّ من اللازم سيُشجِّع حماس على تكرار عمليتها تلك، وسيجعل إسرائيل تبدو ضعيفة في نظر حزب الله وإيران وغيرهما.

إن مبدأ التكافؤ في القانون الدولي يُحتِّم على إسرائيل أن تتجنَّب إيقاع قتلى من المدنيين، وأن تُخفِّف من حِدة ردها العسكري بالتركيز على ما تمثله حماس من تهديد فقط. لكن منطق الردْع نفسه في المقابل ينطوي على إيقاع عدد غير متكافئ من القتلى في الجانب الفلسطيني، ولأن إسرائيل حساسة فيما يتعلَّق بسكانها، فإنها تنظر دوما إلى مسألة التكافؤ بوصفها خسارة فعلية لدولة الاحتلال. هذا وتفتخر الحركات المقاومة مثل حماس وحزب الله منذ تأسيسها بأنها تستطيع أن تُضحِّي أكثر من إسرائيل، وأن الدولة العِبرية ليست سوى "بيت عنكبوت" تبدو عليها الصلابة من بعيد لكنها في الحقيقة أوهَن البيوت. من هذا المُنطلق، تصبح إسرائيل في حاجة إلى إيقاع عدد ضخم من المدنيين كي تضغط على حماس، ومن ثمَّ تفقد تدريجيا التعاطف الدولي معها بسبب غياب التكافؤ في ردودها العسكرية كل مرة.

كي يعمل الردْع على المدى البعيد، يجب أن يكون أمام حماس خيارات عديدة تؤسس عليها شرعيتها في الداخل الفلسطيني، إلى جانب مقاومتها للاحتلال الإسرائيلي، وحينها يُمكِن لتل أبيب أن تردْع حماس عن مهاجمتها باستخدام الخيارات الأخرى التي تعتمد عليها حماس. إن الردْع ينطوي على منع الخصم من مهاجمتك، لكن إن لم يكن أمام الخصم أي خيارات سوى الهجوم، فإن الردْع يصبح أصعب بكثير. نظريا، يُمكِن لإسرائيل أن توسِّع هامش الخيارات أمام حماس حتى تخلق ردْعا بينهما، وذلك عن طريق منحها دورا أكبر في السياسة الفلسطينية وحرية أكبر في إدارة قطاع غزة. غير أن هذه التنازلات التي قد تجعل حماس أقوى من ذي قبل خيارٌ مُرٌّ أيضا في نظر إسرائيل، وفي ظل الوضع الحالي، لا يبدو أن تل أبيب على استعداد لاتخاذ قرار كهذا، ومن ثمَّ تصبح جميع الخيارات المتاحة أمامها الآن خيارات سيئة.

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ترجمة: ماجدة معروف

هذا التقرير مترجم عن Foreign Affairs ولا يعبر بالضرورة عن موقع ميدان.