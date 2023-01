قائمة الموت.. لغز الوفاة المفاجئة لرجال الدولة والمال الروس حول العالم

على مدار عام 2020، لقي ما يقارب عشرين شخصية روسية بارزة حتفهم في ظروف ملتبسة، وبطرق متباينة في جميع قارات العالم تقريبا. ينتمي هؤلاء الرجال جميعا إلى نخبة الأوليغاركيين الروس الذين انتقدوا آثار الحرب التي قادها الرئيس بوتين في أوكرانيا، وهو ما يجعل حوادث وفاتهم المتزامنة والمتقاربة تثير الكثير من الشكوك. في مقالها المنشور بمجلة "الأتلانتيك"، تشير الصحفية "إلان غودفرَي" إلى بصمات واضحة للكرملين في تلك الحوادث الغامضة.

ها هي قائمة الأشخاص الذين لا يَوَدُّ المرء أن يكون في موضع أحدهم هذه الأيام: عملاق من عمالقة تجارة اللحوم الروس، أو مدير تنفيذي بقطاع الغاز الروسي، أو رئيس تحرير صحيفة شعبية روسية، أو مدير حوض روسي لبناء السفن، أو رئيس منتجع تزلُّج روسي، أو مسؤول روسي بقطاع الطيران، أو أحد عمالقة السكك الحديدية الروسية. فلا ينبغي لأي شخص تنطبق عليه هذه التوصيفات أن يقف بالقرب من النوافذ المكشوفة في أي دولة بالعالم، وفي كل القارات تقريبا.

فقد عُثِر قبل أسابيع على "بافل أنتوف" مَيتا في أحد الفنادق في الهند، وهو الإداري الروسي البارز في صناعة السجق، والرجل الذي أشارت التقارير إلى أنه افتقر للحماس تجاه حرب بوتين على أوكرانيا بشكل عرَّضه للخطر، وجاء ذلك بعد يومين فقط من وفاة أحد رفاقه الروس في الفندق نفسه. وقد سقط أنتوف من إحدى نوافذ الفندق ما أدى إلى وفاته، ومن ثمَّ بات مليونير صناعة اللحوم وصديقه المتوفي أحدث المنضمين إلى قائمة الأشخاص الذين ذهبوا ضحية متلازمة الموت الروسي المفاجئ، تلك الظاهرة التي أودت بحياة عدد كبير من رجال الأعمال والبيروقراطيين والأوليغارشيين والصحافيين الروس على نحو صاعق. إن قائمة هذه الوفيات، التي تشمل عمليات إلقاء مزعومة من النوافذ وحالات تسمُّم مُشتَبَه بها ونوبات قلبية مُريبة وحالات انتحار كما يُفتَرَض، تُعَدُّ قائمة لافتة للنظر لما تحويه من تنوُّع في مُسببات الوفاة غير الطبيعية، وكذلك لطُولِها وكثرة الأسماء الموجودة فيها حتى الآن.

⚡Russian MP Pavel Antov, who previously criticized the war in Ukraine, was found dead after mysteriously 'falling from a third floor hotel window', where he went to celebrate his 66th birthday.

A friend in his party had died 'from a heart attack' last week. pic.twitter.com/NBIoaU3GWz

— REPUBLIC ™ (@RepublicPaper) December 28, 2022