إطلالة الظواهري الأخيرة.. هل يكتب مقتل الطبيب المصري نهاية تنظيم القاعدة؟

في مطلع مايو/أيار عام 2011، التقط "بيت سوزا"، المُصوِّر الرسمي للبيت الأبيض حينئذ، صورة من داخل "قاعة الأزمات"، وهي إحدى القاعات الأكثر تأمينا داخل قصر الرئاسة الأميركي، إذ ظهر الرئيس الأميركي "باراك أوباما" وهو يتابع عملية قتل "أسامة بن لادن"، زعيم تنظيم القاعدة السابق. لم يكن أوباما وحيدا في تلك القاعة، بل جلس برفقة عدد من المسؤولين الأميركيين أبرزهم "جو بايدن"، نائب الرئيس حينها. سيعود بايدن بعد 11 سنة إلى القاعة نفسها، رئيسا هذه المرة، لمناقشة عملية دقيقة من أجل استهداف "أيمن الظواهري"، خليفة أسامة بن لادن ومستشاره السابق.

