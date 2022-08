بعد إغلاق الوكالة اليهودية.. هل انتهى شهر العسل بين روسيا وإسرائيل إلى الأبد؟

مع بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، لم يكفَّ الروس عن تبرير هجومهم العسكري بوصفه "اجتثاثا للنازية" من البلاد. ففي الشهر الأول الذي بدأت فيه الحرب، قال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إن بلاده تُخطِّط لتحرير أوكرانيا من النازيين الجدد وأنصارهم وأيديولوجيتهم، وسرعان ما كرَّر بوتين كلماته تلك طيلة الأشهر الماضية، وكذلك نطق بها قادة روسيا كافة. وقد أعادت تلك العبارة إلى الأذهان سياسات الحقبة السوفيتية، التي ساوت التعبير عن الهويات القومية، لا سيَّما الأوكرانية، بالفاشية التي هزمها الروس أنفسهم في مسرح شرق أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية. وقد أراد الروس من تلك الإشارات النيلَ من الرئيس الأوكراني "فولودومير زيلينسكي" صاحب الأصول اليهودية، وليس التعرُّض لإسرائيل وسياستها البتة.

بقي الأمر كذلك حتى تعمَّد القائمون على البرنامج التلفزيوني الإيطالي "زونا بيانكا" النبش في الخلفيات التاريخية لحديث الروس المتكرر عن "اجتثاث النازية من أوكرانيا"، وذلك في أثناء استضافة البرنامج لوزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، إذ سُئل الرجل في الحوار: "كيف يمكن لروسيا أن تدَّعي أنها تقاتل لاجتثاث النازية في أوكرانيا في حين أن رئيس تلك الدولة نفسه يهودي؟"، وقد جاءت الإجابة الصادمة كالآتي: "يُمكِن أن أكون مخطئا، لكن هتلر كان له دم يهودي أيضا، ولم يعن ذلك شيئا على الإطلاق".

قصمت هذه الإجابة "القشة" التي حرصت إسرائيل عليها سابقا للحفاظ على علاقاتها بموسكو، وسرعان ما صبَّ الإسرائيليون غضبهم على روسيا، فكتب وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك (رئيس الوزراء الآن) "يائير لَبيد" قائلا إنه "خطأ تاريخي فادح، فاليهود لم يقتلوا أنفسهم في الهولوكوست، إن أحطَّ مستوى من العنصرية ضد اليهود هو إدانة أنفسهم بمعاداة السامية". ولكن مع ظهور عدة مواقف آخرها قرار موسكو إغلاق الوكالة اليهودية على أراضيها، بالإمكان الحديث الآن عن تدهور واضح في العلاقات الروسية-الإسرائيلية بعد نحو خمسة أشهر من اندلاع الحرب في أوكرانيا، التي اختارت إسرائيل استغلالها لاستعادة موقعها في التحالف الغربي وتقديم الدعم للأوكرانيين، حتى إذا جاء ذلك نسبيا على حساب علاقاتها مع موسكو.

لطالما وُجدَت صلات ثقافية وسياسية بين إسرائيل وروسيا، شكَّلت أساسا قويا لبناء علاقة بين الدولتين. فبالعودة إلى زمن قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، قدَّم الاتحاد السوفيتي دعما غير محدود لإقامة دولة يهودية على الأراضي الفلسطينية؛ حيث شاع الربط بين المشروع اليهودي الفار لتوِّه من جحيم النازية والمشروع السوفيتي الشيوعي الذي سعى لاحتضان اليهود أعداء النازية بطبيعة الحال، لا سيَّما وهُم يتوافدون على منطقة هَيمنت عليها حينئذ النُّظُم الملكية العربية "الرجعية" في نظر موسكو والمرتبطة بالاستعمار البريطاني والفرنسي. بيد أنه سرعان ما تبدَّلت الأوضاع، إذ بدأ رئيس الحكومة الأول في إسرائيل "ديفيد بن غوريون" بالابتعاد تدريجيا عن السوفييت لصالح الغرب، ثم وصلت الأمور إلى القطيعة إثر تفجير القنصلية السوفيتية بتل أبيب عام 1953.

أتى التحوُّل الأكبر حين انحاز الإسرائيليون للعدوان البريطاني-الفرنسي على مصر عام 1956 في حرب السويس (المعروفة بالعدوان الثلاثي)، والتي دشَّنت فعليّا عصر الجمهوريات العربية غير المنحازة رسميا لأي من القُطبين الدوليَّين، والأقرب للمعسكر السوفيتي فعليا. وقد أتت حرب يونيو/حزيران 1967 لتتسبَّب في قطيعة أشد قسوة بين موسكو وتل أبيب استمرت 24 عاما، حيث عزَّز السوفييت دعمهم السياسي والعسكري للعرب ضد إسرائيل، وتمسَّكوا بدعم مطالبهم في المحافل الدولية. ولم تعُد العلاقات إلا قُبيَل انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، حيث شهد عهد الرئيس الروسي "بوريس يلتسين" علاقات إيجابية بين الطرفين رغم وجود خلاف حيال الدعم الروسي لصدام حسين في العراق وللأسد في سوريا وللنظام الإسلامي الوليد في إيران، فقد باعت موسكو الأسلحة لطهران وساعدتها في برنامجها النووي منذئذ.

يمكن القول إنه منذ بداية الألفية سارت العلاقات الروسية-الإسرائيلية على خطى ثابتة، وتعزَّزت الروابط بين الجانبين بحكم دائرة النفوذ الكبيرة التي شكَّلها المهاجرون الروس في إسرائيل، التي تُعَد موطنا لأكثر من مليون مهاجر سوفيتي سابق توافدوا على إسرائيل طيلة التسعينيات، بل وجعلوا اللغة الروسية ثالث أكثر لغة انتشارا في إسرائيل. وقد قال بوتين بنفسه في أكثر من مناسبة إن "إسرائيل دولة ناطقة بالروسية"، ويتمتع اليهود الروس فيها بحرّية كبيرة، ويُشكِّلون جسرا متينا بين الدولتين. وقد شكَّلت سنوات حُكم بوتين مرحلة مهمة في العلاقات بالفعل، فكان أول زعيم روسي يزور إسرائيل عام 2005، وركَّز جهوده على تعميق التعاون في مجالات التكنولوجيا والسياحة والملفات العسكرية. وأيَّد بوتين بناء متحف يهودي في موسكو، وجعل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "نتنياهو" ضيف شرف في موكب يوم النصر السنوي بموسكو عام 2018.

شكَّل التدخل العسكري الروسي في سوريا عام 2015 محطة مهمة في العلاقات بين البلدين، إذ حققا تقاربا ملحوظا على خلفية التداعيات السياسية والعسكرية المتعلِّقة بأمن إسرائيل في مواجهة النفوذ الإيراني بسوريا. وقد حرصت موسكو على طمأنة إسرائيل، مع السماح لها بتحقيق أهداف سياسية وعسكرية ذات أهمية قصوى بالنسبة إلى تل أبيب، شريطة ألا يؤثر ذلك على استقرار نظام الأسد وقبضته داخل سوريا. ومن ثمَّ، بات كُل طرف يراعي احتياجات الآخر الأمنية، وفي ضوء التردُّد والتخبُّط الغربي تجاه الأزمة السورية، نمت علاقات إسرائيل العسكرية بالروس، حتى صار الجيشان يعملان من أجل منع وقوع أي احتكاك أو صدام بينهما.

تواصلت العلاقات الإيجابية بين موسكو وتل أبيب، وكذلك سارت العلاقات الطبيعية والتقليدية لكل طرف منهما بأعداء الآخر، حيث دعمت روسيا طهران واستضافت قادة حماس وامتنعت عن تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، فيما عزَّزت إسرائيل علاقاتها بالولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا، لا سيَّما مع انتخاب "زيلينسكي" أول رئيس يهودي في كييف. بيد أن هذه الخيوط التي نجح الطرفان في نسجها بعناية دون صدامات تُذكَر، سرعان ما تعقَّدت إثر اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير/شباط الماضي. فمع بداية الحرب وقعت إسرائيل بين نارين، نار حماية مصالحها مع موسكو من جهة بما فيها الملفات المشتركة في سوريا والصولات والجولات التي قام بها الطيران الإسرائيلي في سماء البلاد، ونار الانحياز التقليدي للتحالف الغربي، وهو وضعٌ دفع إسرائيل للسير على خيط رفيع، فلم تجهر بدعمها للأوكرانيين خوفا من الغضب الروسي، وحاولت في الوقت نفسه التوسُّط بين الدولتين المتنازعتين.

مع احتدام الحرب، بدأ يضيق الهامش الذي منحته واشنطن لتل ابيب من أجل التحرُّك بحرّية في هذه الأزمة بما يناسب مصالحها وحساباتها، ولذا أُجبِرَت تل أبيب على تغيير موقفها تدريجيا بعد أن أدركت أن الامتناع عن الانحياز الصريح للمعسكر الغربي سيضر بعلاقتها مع الولايات المتحدة في تلك النقطة الفاصلة من تاريخ العلاقات بين روسيا والغرب. ومن ثمَّ، توالت خطوات أكثر صراحة من إسرائيل، فصارت أول دولة تنشئ مستشفى ميدانيا في أوكرانيا، وأرسلت شحنات من معدات الحماية إلى خدمات الطوارئ الأوكرانية، وقرَّرت التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة بتعليق عضوية روسيا في لجنة حقوق الإنسان في أبريل/نيسان الماضي.

بدورها، غيَّرت موسكو نبرتها تجاه تل أبيب، وانتقدت الاعتداءات الإسرائيلية في القدس، وساعدت النظام السوري بإسقاط صاروخ دقيق التوجيه أطلِق من إسرائيل رغم تغاضيها سابقا عن عمليات شبيهة. ولم تتوانَ موسكو عن دعم مظاهرات مناهضة لأوكرانيا داخل إسرائيل نفسها، إذ اندلعت التظاهرات أمام السفارة الأوكرانية وفي مدينة حيفا، كما طالبت موسكو إسرائيل بتسليم روسيا سلطة الإشراف على المجمع الروسي بالقدس وإدارته، والذي يضمُّ كنيسة "الثالوث الأقدس" الأرثوذكسية التي أنشئت منتصف القرن التاسع عشر.

رغم التوتُّر الملحوظ بين موسكو وتل أبيب، احتفظت إسرائيل بمسافة عن المكوِّن العسكري للدعم الغربي المُقدَّم إلى أوكرانيا، فلم تستجب حتى الآن للمطالب الأوكرانية بتقديم مساعدات عسكرية إلى كييف، ويعود ذلك لخشية إسرائيل من أن يؤدِّي ضلوعها العسكري في الأزمة إلى خسارتها حرية الحركة في سوريا نهائيا، حيث يُتوقَّع أن ترد موسكو على أي انخراط إسرائيلي في دعم كييف عسكريا بحرمانها من مميزات التحرُّك العسكري في سوريا، وهو ما سينجم عنه تعزيز الدور الإيراني في سوريا، الذي تعتبره إسرائيل خطرا مباشرا عليها. إذن، يظل ملف العلاقات العسكرية بمنأى عن التوتّر بين البلدين حاليا، الذي يقتصر على التراشق السياسي والمقاطعة الثقافية، وأبرز ما وقع في هذا الشأن قرار روسيا بحظر عمل الوكالة اليهودية على أراضيها.

في عام 2019، حكمت محكمة روسية بالسجن سبع سنوات ونصفا على الإسرائيلية الأميركية "نعمة يسسخار" بتهمة حيازة 10 غرامات من الماريجوانا اكتُشِفَت في حقائبها أثناء مرورها بمطار موسكو، وهي قضية شغلت الرأي العام الإسرائيلي آنذاك. ولم يتردَّد الروس حينئذ بطلب مقايضة الإفراج عن "يسسخار" بتسليم الإسرائيليين المواطن الروسي "ألِكسي بوركوف"، الذي احتجزته تل أبيب وكانت تستعد لتسليمه إلى الولايات المتحدة بتهمة تخطيط عمليات احتيال على بطاقات ائتمان بلغت قيمتها أكثر من 20 مليون دولار، وللاشتباه كذلك بصلته بالمخابرات الروسية. وفي خضم تصاعد التوترات آنذاك بين الولايات المتحدة وروسيا، انتهت القضية برفض إسرائيل الطلب الروسي، حيث سلَّمت تل أبيب "بوركوف" إلى واشنطن، وقايضت إطلاق سراح "يسسخار" بتنازل آخر لصالح روسيا، وهو نقل الإشراف على المجمع الروسي بالقدس القديمة إلى "جمعية فلسطين الإمبراطورية الأرثوذكسية الروسية"، بيد أن تلك الخطوة لم تكتمل، وسرعان ما ألغيت بعد توتُّر العلاقات الأخير.

In a surprising move, the US has extradited a highly-prized hacker back to Russia

Aleksei Burkov, 31, previously operated CardPlanet (carding forum) and DirectConnection (invite-only hacker community).https://t.co/hLdLvqvJja pic.twitter.com/2OwfQTMysk

— Catalin Cimpanu (@campuscodi) September 28, 2021