الهند تطرق أبواب طالبان.. هل سيتأثر تحالف الحركة مع باكستان؟

تُشير التحركات الأخيرة بين المسؤولين الهنود وقادة حركة طالبان إلى تقارب واضح بين الطرفين، وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه الحركة من عزلة دولية على خلفية سيطرتها على أفغانستان في أعقاب الانسحاب الأميركي من البلاد العام الماضي. حول ذلك التقارب التاريخي بين الحركة الجهادية والحكومة الهندية بقيادة حزب "بهارَتيا جَنَتا" القومي الهندوسي، نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية تحليلا أعدَّه كلٌّ من "تريشيا بَيكون"، الأستاذة المشاركة في كلية الشؤون العامة بالجامعة الأميركية، التي عملت سابقا في مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية، و"إسفنديار مير"، الخبير البارز في معهد الولايات المتحدة للسلام.

منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان الصيف الماضي وحكومتها معزولة دوليا، وما من دولة واحدة اعترفت بها حتى الآن. بيد أنه في الأسابيع الأخيرة، أبدى مسؤولو طالبان سلسلة من البادرات العلنية تجاه شريك غير متوقَّع هو الهند. وقد بدا الاهتمام مُتبادلا بين الطرفين إلى حدٍّ ما، ففي قمة إقليمية حول الأمن في طاجيكستان في نهاية مايو/أيار الماضي، حثَّ "آجيت دوفال"، مستشار الأمن القومي الهندي، جيران أفغانستان على تقديم المساعدات لمكافحة الإرهاب في البلد الذي مزَّقته الحرب. وفي 2 يونيو/حزيران، سافر وفد من كبار المسؤولين الهنود إلى كابول للقاء قادة طالبان، وفي 23 من الشهر ذاته، استأنفت الهند نشاط بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان.

في مقابل هذا الاعتراف الهندي الضمني بطالبان، أبدت الحركة استعدادها للعمل استخباراتيا ضد عدد من كبرى الجماعات الجهادية، بما فيها "لَشْكَر طَيبة" و"جيش محمد" وفرع القاعدة في شبه القارة الهندية، التي لطالما وَجدت ملاذا لها في أفغانستان. وإذا صدَقَت طالبان في تصريحاتها للحكومة الهندية، فقد يُمثِّل ذلك تحوُّلا كبيرا في نهج الحركة القديم تجاه حلفائها من الميليشيات الأجنبية.

يتناقض تقارب طالبان الوليد مع نيودلهي تناقضا صارخا مع مصالح باكستان، حليف الحركة القديم، إذ قامت الرعاية الباكستانية لطالبان طيلة ثلاثة عقود تقريبا على الإيمان بأنه يمكن الاعتماد على طالبان لتحجيم النفوذ الهندي في أفغانستان. ويُنذِر ذلك بتحوُّل مُذهِل في الديناميات الإقليمية، حيث يُمكِن أن تؤدي تقوية العلاقات مع الهند إلى ابتعاد الحكومة الأفغانية بقيادة طالبان عن باكستان في نهاية المطاف.

يُعَدُّ تغيير الهند لنظرتها تجاه طالبان تحوُّلا مفاجئا. فحينما صعدت الحركة إلى السلطة أول مرة عام 1996، دعمت الهند الفصائل المُناهِضة لطالبان والمعروفة بـ"التحالف الشمالي". وبعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان عام 2001، كانت الهند داعما ثابتا للجمهورية الأفغانية الوليدة التي حلَّت محل طالبان. وعلى مدار العقدين التاليين، اعترضت الهند باستمرار على المفاوضات الأميركية مع طالبان، خشية أن يؤدي أي اتفاق إلى تقويض الحكم الديمقراطي الناشئ في أفغانستان، وتشجيع إسلام آباد على "زيادة دعمها للانفصاليين" في ولاية كشمير الحدودية.

من جهة أخرى، تُمثِّل رغبة طالبان في العمل مع الهند تحوُّلا جذريا. فعلى مدار عقدين، تذمَّرت طالبان من الدعم الهندي للجمهورية الأفغانية (ما بعد الاحتلال الأميركي)*، واستهدفت الحركة -بصورة مباشرة وعن طريق حلفائها- موظفين هنود، وأضرَّت بالمصالح الهندية في أفغانستان. والمثال الأشهر على ذلك هو تفجير السفارة الهندية في كابول عام 2008، الذي نفَّذته شبكة "حقاني" التابعة لطالبان، التي تحظى بالدعم الباكستاني حسب تقدير الولايات المتحدة.

في ضوء هذا الماضي، يبدو مُدهِشا ما جرى تداوله من أن التواصل الأخير بين طالبان والهند تضمَّن نقاشات جدية بشأن مكافحة الإرهاب، حيث إن كُل الجماعات التي يريد الهنود من طالبان أن تتحرَّك ضدها هي جماعات متحالفة منذ زمن مع طالبان، حتى وإن تباينت أهدافها وعلاقاتها مع الحركة. فمن بعض النواحي، يُعَدُّ تحالف طالبان مع جماعتَيْ "لَشكَر طَيبة" و"جيش محمد" امتدادا لعلاقة طالبان بالمؤسسة الأمنية الباكستانية منذ التسعينيات. وقد دَعَمت كلتا الجماعتين تمرُّد طالبان، بيد أنهما أعطتا الأولوية لمخططاتهما ضد الهند، لا سيما في كشمير. وفي المقابل، استهدف فرع القاعدة في شبه القارة الهندية كلًّا من الهند وباكستان، وهو الذي حاز علاقة وثيقة بطالبان منذ تَشَكُّله، كما ساعد طالبان في تمرُّدها العام، وفي حملتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان.

بيد أن الحكومة الهندية تُلمِّح الآن بأن حكومة طالبان مستعدة لإبعاد نفسها عن حلفائها القدامى، على الأقل عندما يتعلَّق الأمر بالهند. فمثلا، تعهَّد "مُلَّا يعقوب"، وزير الدفاع بحكومة طالبان، في مقابلة مع قناة إخبارية هندية، بألَّا تسمح طالبان بتعرُّض الهند للهجوم من الأراضي الأفغانية، كما أعرب عن اهتمامه بإرسال كوادر الحركة إلى الهند من أجل التدريب العسكري.

