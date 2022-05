القناص جوني كالافات.. كيف يسيطر ريال مدريد على مواهب أميركا الجنوبية؟

كان الفوز بنقاط المباراة الثلاث مُهمّا لريال مدريد، إذ تمكّنه من التربع على قمة الليغا بعد أن يزداد الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه -إشبيلية- إلى 8 نقاط كاملة، لذلك اكتسبت المباراة متابعة جماهيرية ليست قليلة. في النهاية، فازت كتيبة "كارلو أنشيلوتي"، وسجل "إدواردو كامافينغا" هدفا جميلا، فاحتفلت جماهير العملاق الإسباني بالناشئ الذي ما زال يشق طريقه، ثم سجل "لوكا مودريتش" هدفا لا يقل جمالا، فَعَلا صوت الجماهير وهي تهتف للأسطورة الذي ما زال يصنع التاريخ ولم يكتفِ بعد(1).

كانت ليلة سعيدة لكل من ينتمي إلى الميرينغي، لكنها كانت تعني أمرا آخر بالنسبة إلى شخص ما، كانت تتويجا لجهوده في خدمة النادي الملكي عبر سنوات. ربما لا يعرفه كثيرون، ولا يُذكر اسمه في الإعلام إلا نادرا، لكنه كان هناك في مدرجات ملعب سانتياغو بيرنابيو، يتابع المباراة التي شهدت وجود 5 لاعبين نجح في ضمهم، ويشاركون الآن باعتبارهم عناصر أساسية. ربما كان مصير هؤلاء هو اللعب لأندية أخرى، مثل باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وبرشلونة، لولا وجود كبير الكشافين وقناص المواهب في مدريد "جوني كالافات".

حتى نتعرف على قصة السيد "كالافات" مع ريال مدريد، فإن علينا العودة لعام 2005. لماذا هذا التاريخ تحديدا؟ لأنه شهد أول ارتباط حقيقي بين "نيمار" والكرة الأوروبية. صحيح أنه لم يكن قد جاوز الثالثة عشرة من عمره آنذاك، لكنه كان على متن طائرة متجهة نحو العاصمة الإسبانية بدعوة من رئيس ريال مدريد شخصيا "فلورنتينو بيريز"(2).

السبب هو أن صيت "نيمار" كان قد ذاع بالفعل، وعرفت أندية أوروبا أن هذا الولد يمتلك كل شيء ليصبح لاعبا مذهلا في غضون سنوات معدودة. ربما يكون الحلقة المنتظرة من سلسلة البرازيليين الأفذاذ الذين تربعوا على قمة العالم قبل أن يفوزوا بالكرة الذهبية، تلك السلسلة التي بدأت بـ"روماريو" ثم "رونالدو" وحتى "رونالدينيو". كل ذلك أغرى"فلورنتينو" بأن يظفر بالحصول على "نيمار" من الآن، أملا في أن يبني حوله جلاكتيكوس جديدا في المستقبل، وتجنبا لدخول منافسة شرسة مع الأندية الأخرى ما إن يبزغ نجمه.

وفي سبيل ذلك، أعد الرئيس برنامجا خياليا لزيارة الصغير، لا نقول "خياليا" من باب المبالغة، إنما نقصد الكلمة فعلا. إذ أقام الولد رفقة أبيه في فندق فاخر لثلاثة أسابيع كاملة، وخاض التدريبات في أكاديمية النادي، وشمل البرنامج كذلك فرصة لمقابلة اثنين من لاعبي الفريق الأول، وتناول العشاء مع لاعب ثالث. أما الأول فهو "زين الدين زيدان"، والثاني يدعى "رونالدو نازاريو"، والثالث اسمه "روبينيو". لم يكن هذا كل شيء، بل إن النادي عرض أيضا على والده فرصة عمل مستقرة، ووعد بالاهتمام بمسار الولد التعليمي، وكذلك توفير منزل خاص للأسرة، كل ذلك سيتم بمجرد أن ينضم الولد للنادي الملكي(3).

كان هذا عرضا لا يُرفض، وكانت الأسرة على وشك قبوله، قبل أن يدخل نادي سانتوس البرازيلي الذي يلعب له الولد على الخط. نجح النادي بطريقة ما في إفساد كل شيء، خصوصا بعدما أقنع والدة "نيمار" برفض كل تلك الإغراءات، وعدم التوقيع بالموافقة على عقود "بيريز"، وتأجيل فكرة الاحتراف الأوروبي لاحقا(4).

لا بد أن "فلورنتينو" أصيب بشيء من الإحباط، لكن الأكيد أنه لم يفقد رغبته في ضم الولد، أكبر دليل على ذلك هو ما حدث بعد 4 أعوام من ذلك التاريخ، حين وصل محاميان لبلاد السامبا، يحملان تفويضا منه بهدف إتمام مهمة واحدة: الحصول على "نيمار". طبعا باتت المهمة الآن أصعب من ذي قبل، ببساطة لأن الولد لم يعد مجرد ناشئ موهوب، بل نجم سانتوس المنتظر، ومن ثَم باتت إدارة النادي أكثر تعنتا، ودخل في المعادلة وكلاء لاعبين وشركات رعاية تمتلك حقوقا في "نيمار"، وطبعا لم يعد يشكّل الحصول على وظيفة جيدة في مدريد أي حافز بالنسبة إلى والده. قضى الرجلان 11 يوما في البرازيل، ودخلوا في اجتماعات مع إدارة سانتوس والوكلاء والأسرة، لكنهما عادا لإسبانيا بخُفَّي حنين(5).

بدا وكأن "نيمار" يفلت شيئا فشيئا من بين أصابع "بيريز"، خصوصا مع عروض "رومان إبراهيموفيتش" التي انهالت لخطف الشاب البرازيلي، لكن الأمر تحوّل لشيء آخر حين حسم برشلونة الصفقة لصالحه في 2013. لم يفلت "نيمار" وحسب، بل ذهب إلى معسكر عدو الميرينغي اللدود، كان هذا أشبه بصفعة لكبرياء السيد "فلورنتينو". نسمعك الآن تقول: ما دخل "جوني كالافات" بكل ذلك؟ لا تقلق، سنخبرك حالا.

كان بطل قصتنا شاهدا على كل تلك المراحل، فـ"خوسيه أنطونيو كالافات دي سوزا"، المعروف أيضا بـ"جوني كالافات"، كان مهتما بنشاط ريال مدريد في سوق الانتقالات، خصوصا حين يستهدف لاعبا برازيليا. ربما يعود السبب في ذلك لأصول "جوني" البرازيلية، فصحيح أنه وُلد في إسبانيا، لكنه نشأ في ساو باولو، قبل أن يعود مجددا إلى مدريد ويبدأ رحلته الغامضة والمثيرة في آن واحد(6).

في أول الأمر، لعب "جوني" كرة الصالات، تلك اللعبة التي تستهوي اللاتينيين بسبب الهامش الذي تسمح به من استعراض المهارة الفردية. انتقل بعد ذلك للعمل في الإعلام والصحافة، حيث تلقفته القنوات التلفزيونية بسبب معرفته بكرة القدم في أميركا الجنوبية، وتمكُّنه من اللغة البرتغالية بطبيعة الحال. بدأ يكتسب شيئا من الجماهيرية بوصفه معلّقا ومختصا في الكرة البرازيلية بعد ظهوره على قناة "Canal plus" الشهيرة(7).

Juni calafat is the best thing to happen to real madrid since modric.

The man behind the signings of vinicius, militao, valverde, odegaard, rodrygo and now working on endrick and Tchouaméni and other top talents. pic.twitter.com/ADPFPy2d7o

— Militao Szn (@imadridista101) January 27, 2022