المعارضون الشيشان في مواجهة جنود قديروف.. حرب أهلية شيشانية منتظرة داخل حدود أوكرانيا

بمجرد إعلان روسيا عن انطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا بعد أسابيع من التصعيد، ظهر الرئيس الشيشاني "رمضان قديروف" في الصورة، زاجَّا بنفسه في مشهد الصراع، فتارة يفتخر بنشر قواته في أوكرانيا استجابة لمطالب الرئيس الروسي بوتين، وتارة أخرى يحث الأوكرانيين على الإطاحة بحكومتهم، متوعدا إياهم بالاستيلاء على عاصمتهم في حالة لم يستجيبوا لمطالبه، كما لا يكف الرئيس الشيشاني عن الحديث عن إنجازات رجاله داخل أوكرانيا كما حدث حينما أعلن عن احتلال قواته قاعدة عسكرية كبرى كانت تابعة لـ"قوميين متطرفين أوكرانيين"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام روسية.

لكن الحضور الشيشاني في الحرب الأوكرانية لم يقتصر على قديروف ورجال جيشه الموالين لموسكو، ففي جانب آخر من المشهد، ظهر مقاتلون شيشانيون آخرون، ليسوا تابعين لقديروف أو موالين لبوتين، وهؤلاء وجدوا في الحرب الدائرة على أراضي أوكرانيا فرصة للقتال ضد روسيا التي يعتبرونها عدوهم الأول.

في عام 2000، كان الشيشانيون يخوضون حربهم الأخيرة من أجل استقلال بلادهم عن روسيا، لكن الحرب انتهت دون أن تحقق أهدافها بالنسبة إلى الجمهورية القوقازية المسلمة التي تقع على بعد ألف ميل فقط جنوب موسكو. في الحقيقة، أدت الحرب إلى انقسام الشيشانيين إلى فريقين، فريق أول استسلم للحكم الروسي، وانصاع لسيطرة أمير الحرب ورئيس البلاد الجديد "رمضان قديروف" الذي تعهد بالقضاء على كل تمرد داخلي ومطاردة كل معارض للنفوذ الروسي في جبال الشيشان.

أما الفريق الثاني من الشيشانيين فحافظ على عدائه للروس، مواصلا مواجهاته معهم على طريقة "حرب العصابات". شكّل هؤلاء المعارضون الشيشانيون النواة الأولى لنقل الصراع الداخلي الشيشاني إلى شرق أوكرانيا، حيث انخرطوا في صفوف الفرق العسكرية التي كانت تواجه القوات الانفصالية الأوكرانية الموالية لروسيا خلال أحداث عامي 2014 و2015، علما بأن أعدادا أخرى من هؤلاء المقاتلين أحجموا عن الانضمام إلى هذه الوحدات الأوكرانية المقاتلة خوفا من متابعات قانونية لكونهم يحملون جنسيات دول أوروبية أخرى كانت تعاقب المشاركين في هذه الأعمال العسكرية في أوكرانيا، فيما لم تتمكن الحكومة الأوكرانية من وضع صيغة قانونية لهذه الوحدات الأجنبية المقاتلة.

وبعد مرور أسابيع قليلة على غزو روسيا لمنطقة القرم، أعلنت القوات الشيشانية المحاربة لموسكو وجودها بقوة في الداخل الأوكراني، معززةً صفوفها بعدد من المقاتلين الشيشانيين ذوي الصيت، وعلى رأسهم الجنرال "عيسى منيف"، القائد السابق لمجموعة عسكرية شيشانية شاركت في الحرب الروسية-الشيشانية الأولى بين عامي 1994 و1996.

حظي منيف -بسرعة- على ثقة الجيش الأوكراني الذي زوده بمخزون من الأسلحة الخفيفة، وسرعان ما سُمح له -بصفته رئيس الحركة الاجتماعية السياسية "سفوبودا كفكاز (القوقاز الحر)"- بتشكيل وحدة حملت اسم الرئيس الشيشاني الراحل "جوهر دوداييف" الذي قُتل في غارة جوية روسية، تهدف لحفظ السلام وتقديم "المساعدة الدولية" للشعب الأوكراني في صراعه مع الروس المحتلين.

استبسلت "كتيبة دوداييف" في القتال إلى جانب الجيش الأوكراني، وتألقت بشكل لافت في معارك دونباس (المنطقة الشرقية لأوكرانيا التي تضم مقاطعات دونيتسك ولوغانسك)، وزادت شعبية منيف وسط المواطنين الأوكرانيين، فقد كان يؤمن -كما العديد من الشيشانيين الذين التحقوا بقواته من تركيا وأوروبا- أن خسارة أوكرانيا تعني هزيمة الشيشان. بيد أن مغامرات عيسى منيف في الساحة الأوكرانية لم تدم طويلا بعدما طالتْه النيران الروسية في فبراير/شباط 2015 خلال معركة شرسة للسيطرة على خط سكك حديدية إستراتيجي. وبموت منيف، أُسدل الستار على الدور المهم الذي لعبه القادة العسكريون الشيشانيون الكبار في أوكرانيا، ليخلفه بعد ذلك نائبه "أوسمايف" في قيادة الوحدة، وهو مقاتل أحدث سنا وأقل خبرة.

خَفَتَ دور الشيشانيين في أوكرانيا منذ ذلك الحين، لكنه عاد للظهور إلى الأضواء مع اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية الحالية، بعد أن أعلن أحمد زكاييف، قائد الحكومة الشيشانية الانفصالية في المنفى، عن عزمه تشكيل مفارز تطوعية من الشيشانيين الذين يعيشون في الخارج للقتال إلى جانب الحكومة الأوكرانية لمواجهة الغزو الروسي الجديد.

على الجانب الآخر، زادت السنوات والمعارك من ولاء معسكر رمضان قديروف لفلاديمير بوتين، فقد أعلن الرئيس الشيشاني ابتهاجه بمقتل منيف، كما عجل باغتنام الفرصة لتجديد تهديده لكييف بإرسال أتباعه من المقاتلين الشيشانيين لاعتقال السياسيين الأوكرانيين ومساعدة الانفصاليين في حمل السلاح، مبديا رغبته في القتال شخصيا في صفوف الجنود الروس في حالة سمح له بوتين بذلك.

ولكن رغم هذا التصعيد الكلامي، لم يتجاوز عدد الجنود الشيشانيين الذين ذهبوا لمساندة الانفصاليين الموالين للروس العشرات، قبل أن يتغير الأمر بالكلية مع انطلاق الحرب الحالية، حيث أرسل أمير الحرب الشيشاني جنوده لمساعدة القوات العسكرية الروسية التي تحاول السيطرة على أوكرانيا منذ نهاية فبراير/شباط الماضي، لتبث وسائل الإعلام مشاهد ناقلات الجنود الشيشانيين وهي تسير على الطرقات الأوكرانية، فيما كانت هذه القوات تستولي على ما تطوله أياديها من أسلحة مخزنة بالمستودعات الأوكرانية.

أولت وسائل الإعلام الروسية اهتماما كبيرا بالقوات الشيشانية، إذ غطت تحركاتهم وتدريباتهم وصلواتهم داخل الغابات القريبة قبل الدخول إلى أوكرانيا، زاعمة أن عددهم يتراوح ما بين 10 آلاف و70 ألف مقاتل شيشاني ممن وصفهم قديروف بـ"المتطوعين". وقد وظفت موسكو صور هؤلاء المقاتلين الشيشانيين لتعزيز مخاوف الأوكرانيين من الدخول في مواجهات عسكرية. بدت رسائل بوتين هنا بدهية وواضحة: مصير أوكرانيا لن يختلف عن مصير الشيشان، فعاجلا أم آجلا سيبسط الروس سيطرتهم على جميع أوكرانيا، وينصبون حاكما دمية مثل قديروف.

