المعارضون الشيشان في مواجهة جنود قديروف.. حرب أهلية شيشانية منتظرة داخل حدود أوكرانيا

بمجرد إعلان روسيا عن انطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا بعد أسابيع من التصعيد، ظهر الرئيس الشيشاني "رمضان قديروف" في الصورة، زاجَّا بنفسه في مشهد الصراع، فتارة يفتخر بنشر قواته في أوكرانيا استجابة لمطالب الرئيس الروسي بوتين، وتارة أخرى يحث الأوكرانيين على الإطاحة بحكومتهم، متوعدا إياهم بالاستيلاء على عاصمتهم في حالة لم يستجيبوا لمطالبه، كما لا يكف الرئيس الشيشاني عن الحديث عن إنجازات رجاله داخل أوكرانيا كما حدث حينما أعلن عن احتلال قواته قاعدة عسكرية كبرى كانت تابعة لـ"قوميين متطرفين أوكرانيين"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام روسية.

لكن الحضور الشيشاني في الحرب الأوكرانية لم يقتصر على قديروف ورجال جيشه الموالين لموسكو، ففي جانب آخر من المشهد، ظهر مقاتلون شيشانيون آخرون، ليسوا تابعين لقديروف أو موالين لبوتين، وهؤلاء وجدوا في الحرب الدائرة على أراضي أوكرانيا فرصة للقتال ضد روسيا التي يعتبرونها عدوهم الأول.

فرصة للانتقام

في عام 2000، كان الشيشانيون يخوضون حربهم الأخيرة من أجل استقلال بلادهم عن روسيا، لكن الحرب انتهت دون أن تحقق أهدافها بالنسبة إلى الجمهورية القوقازية المسلمة التي تقع على بعد ألف ميل فقط جنوب موسكو. في الحقيقة، أدت الحرب إلى انقسام الشيشانيين إلى فريقين، فريق أول استسلم للحكم الروسي، وانصاع لسيطرة أمير الحرب ورئيس البلاد الجديد "رمضان قديروف" الذي تعهد بالقضاء على كل تمرد داخلي ومطاردة كل معارض للنفوذ الروسي في جبال الشيشان.

أما الفريق الثاني من الشيشانيين فحافظ على عدائه للروس، مواصلا مواجهاته معهم على طريقة "حرب العصابات". شكّل هؤلاء المعارضون الشيشانيون النواة الأولى لنقل الصراع الداخلي الشيشاني إلى شرق أوكرانيا، حيث انخرطوا في صفوف الفرق العسكرية التي كانت تواجه القوات الانفصالية الأوكرانية الموالية لروسيا خلال أحداث عامي 2014 و2015، علما بأن أعدادا أخرى من هؤلاء المقاتلين أحجموا عن الانضمام إلى هذه الوحدات الأوكرانية المقاتلة خوفا من متابعات قانونية لكونهم يحملون جنسيات دول أوروبية أخرى كانت تعاقب المشاركين في هذه الأعمال العسكرية في أوكرانيا، فيما لم تتمكن الحكومة الأوكرانية من وضع صيغة قانونية لهذه الوحدات الأجنبية المقاتلة.

وبعد مرور أسابيع قليلة على غزو روسيا لمنطقة القرم، أعلنت القوات الشيشانية المحاربة لموسكو وجودها بقوة في الداخل الأوكراني، معززةً صفوفها بعدد من المقاتلين الشيشانيين ذوي الصيت، وعلى رأسهم الجنرال "عيسى منيف"، القائد السابق لمجموعة عسكرية شيشانية شاركت في الحرب الروسية-الشيشانية الأولى بين عامي 1994 و1996.

حظي منيف -بسرعة- على ثقة الجيش الأوكراني الذي زوده بمخزون من الأسلحة الخفيفة، وسرعان ما سُمح له -بصفته رئيس الحركة الاجتماعية السياسية "سفوبودا كفكاز (القوقاز الحر)"- بتشكيل وحدة حملت اسم الرئيس الشيشاني الراحل "جوهر دوداييف" الذي قُتل في غارة جوية روسية، تهدف لحفظ السلام وتقديم "المساعدة الدولية" للشعب الأوكراني في صراعه مع الروس المحتلين.

استبسلت "كتيبة دوداييف" في القتال إلى جانب الجيش الأوكراني، وتألقت بشكل لافت في معارك دونباس (المنطقة الشرقية لأوكرانيا التي تضم مقاطعات دونيتسك ولوغانسك)، وزادت شعبية منيف وسط المواطنين الأوكرانيين، فقد كان يؤمن -كما العديد من الشيشانيين الذين التحقوا بقواته من تركيا وأوروبا- أن خسارة أوكرانيا تعني هزيمة الشيشان. بيد أن مغامرات عيسى منيف في الساحة الأوكرانية لم تدم طويلا بعدما طالتْه النيران الروسية في فبراير/شباط 2015 خلال معركة شرسة للسيطرة على خط سكك حديدية إستراتيجي. وبموت منيف، أُسدل الستار على الدور المهم الذي لعبه القادة العسكريون الشيشانيون الكبار في أوكرانيا، ليخلفه بعد ذلك نائبه "أوسمايف" في قيادة الوحدة، وهو مقاتل أحدث سنا وأقل خبرة.

خَفَتَ دور الشيشانيين في أوكرانيا منذ ذلك الحين، لكنه عاد للظهور إلى الأضواء مع اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية الحالية، بعد أن أعلن أحمد زكاييف، قائد الحكومة الشيشانية الانفصالية في المنفى، عن عزمه تشكيل مفارز تطوعية من الشيشانيين الذين يعيشون في الخارج للقتال إلى جانب الحكومة الأوكرانية لمواجهة الغزو الروسي الجديد.

جندي بوتين المخلص

على الجانب الآخر، زادت السنوات والمعارك من ولاء معسكر رمضان قديروف لفلاديمير بوتين، فقد أعلن الرئيس الشيشاني ابتهاجه بمقتل منيف، كما عجل باغتنام الفرصة لتجديد تهديده لكييف بإرسال أتباعه من المقاتلين الشيشانيين لاعتقال السياسيين الأوكرانيين ومساعدة الانفصاليين في حمل السلاح، مبديا رغبته في القتال شخصيا في صفوف الجنود الروس في حالة سمح له بوتين بذلك.

ولكن رغم هذا التصعيد الكلامي، لم يتجاوز عدد الجنود الشيشانيين الذين ذهبوا لمساندة الانفصاليين الموالين للروس العشرات، قبل أن يتغير الأمر بالكلية مع انطلاق الحرب الحالية، حيث أرسل أمير الحرب الشيشاني جنوده لمساعدة القوات العسكرية الروسية التي تحاول السيطرة على أوكرانيا منذ نهاية فبراير/شباط الماضي، لتبث وسائل الإعلام مشاهد ناقلات الجنود الشيشانيين وهي تسير على الطرقات الأوكرانية، فيما كانت هذه القوات تستولي على ما تطوله أياديها من أسلحة مخزنة بالمستودعات الأوكرانية.

أولت وسائل الإعلام الروسية اهتماما كبيرا بالقوات الشيشانية، إذ غطت تحركاتهم وتدريباتهم وصلواتهم داخل الغابات القريبة قبل الدخول إلى أوكرانيا، زاعمة أن عددهم يتراوح ما بين 10 آلاف و70 ألف مقاتل شيشاني ممن وصفهم قديروف بـ"المتطوعين". وقد وظفت موسكو صور هؤلاء المقاتلين الشيشانيين لتعزيز مخاوف الأوكرانيين من الدخول في مواجهات عسكرية. بدت رسائل بوتين هنا بدهية وواضحة: مصير أوكرانيا لن يختلف عن مصير الشيشان، فعاجلا أم آجلا سيبسط الروس سيطرتهم على جميع أوكرانيا، وينصبون حاكما دمية مثل قديروف.

Chechens on the border with Ukraine.

Spiritual rite before battle pic.twitter.com/YbomMmrGlo — ZOKA (@200_zoka) February 24, 2022

كشفت عدة تقارير صحفية المهمات التي أنيطت بهؤلاء المقاتلين الذين يعرفون باسم "الصيادين" وينضوون تحت لواء الكتيبة الجنوبية التابعة لجهاز الحرس الفيدرالي الشيشاني، والتي تحددت في قتل سياسيين ومسؤولين أوكرانيين، وعلى رأسهم الرئيس الأوكراني زيلينسكي، وأفادت المصادر نفسها أن القيادة الروسية زودت هؤلاء المقاتلين الشيشانيين بصور ومعلومات عن كبار الضباط الأوكرانيين الذين تريد موسكو اغتيالهم، إذ يصفهم الكرملين بالمجرمين والقتلة.

تحاول روسيا الاستفادة من التصور السائد عن المقاتلين الشيشانيين بأنهم يضاهون الروس في الصلابة والشراسة، كما أنهم لا يأبهون كثيرا للقانون الدولي، في هذا السياق يقول "جون سويني"، الصحفي الاستقصائي البريطاني في صحيفة "الأوبزرفر" إنه من بين جميع جنود الرئيس فلاديمير بوتين، يظل الشيشانيون الأكثر خطورة والأكثر ترويضا أيضا، إذ سبق لهم أن خانوا حلم مواطنيهم في الاستقلال وانحازوا للكرملين، وأضاف المتحدث نفسه: "يشتهر أتباع قديروف بذبحهم أعداء الكرملين بلا رحمة، رأيت أدلة على أعمالهم هذه في ربيع وصيف عام 2000 بالشيشان، حيث عمليات الذبح والإخفاء القسري والتعذيب. حينما وصلتني رسالة من شخص كان يدعم حرب بوتين في سوريا لإخباري بأن الشيشانيين قادمون إلى كييف، حينها أحسست بالخوف".

نحو شيشان جديد

في النهاية، يطمح الروس للسيطرة على العاصمة الأوكرانية، واستبدال رئيسها الحالي زيلينسكي برئيس مُوالٍ أسوة بالرئيس الشيشاني رمضان قديروف، حينها ستصبح أوكرانيا نسخة جديدة من الشيشان على الحقيقة، بلد موال جديد، يُخضعه الكرملين بعد قمع تمرده عسكريا بالحديد والنار. ويحضر النموذج الشيشاني بقوة في الأزمة الحالية، إذ يحاول الأوكرانيون إظهار استعدادهم الكبير لحمل السلاح ومواجهة القوات الروسية كما فعل الشيشانيون من قبلهم، وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع في ديسمبر الماضي أن واحدا من كل ثلاثة أوكرانيين سيكون على استعداد للانضمام إلى المقاومة المسلحة ضد القوات الروسية، ما يمنح أوكرانيا إمكانية إنشاء عشرات الآلاف من المجموعات الصغيرة والمتنقلة القادرة على مهاجمة القوات الروسية.

توقع الروس بعد دخولهم أوكرانيا مدججين بجيش قوامه 200 ألف جندي أنْ تُحقِّق قوتهم العسكرية انتصارا سريعا وتنهي الحرب بسرعة، لكنهم اصطدموا بواقع مختلف عن أحلام قوى بوتين، فلم تتمكن موسكو في الأيام الأولى من السيطرة على جميع المدن الكبرى، كما أنها ما زالت تعاني حتى اليوم لبسط نفوذها على العاصمة كييف. وتشير الأوضاع الحالية إلى أن الصراع الروسي-الأوكراني لن يتأخر في الدخول في مراحل أكثر عنفا وشراسة، خصوصا أن الجيش الروسي بدأ فعليا في استخدام الذخائر العنقودية والصواريخ الباليستية والمدفعية الصاروخية عشوائيا، كما يُتوقَّع أن تستعمل القوات الروسية المدفعية الثقيلة والصواريخ والقنابل لإرهاب المدنيين، ولمواجهة القوة الشعبية التي نجحت كييف في حشدها لخوض معركة شرسة ومنع السيطرة على العاصمة.

في الوقت الحالي، يطرح الصراع الروسي-الأوكراني عددا من الأسئلة، أبرزها حول مدة الحرب التي تبدو بعيدة عن نهايتها. يتابع المراقبون تحركات الجيش الروسي، إذ دفع بوتين حتى الآن بأكثر من 90% من القوة القتالية التي حشدها داخل الحدود الأوكرانية وفي بيلاروسيا، ما يعني وجود فرص للاستعانة بالقوة البرية الروسية وبعض القوات الأجنبية لمواصلة التقدم على الأرض. وعلى الجهة المقابلة تستعد أوكرانيا لمعركة برية قوية تكشفها دعوة الرئيس الأوكراني للأجانب بالتوجه إلى السفارات الأوكرانية في جميع أنحاء العالم للانضمام إلى "لواء دولي" من المتطوعين للمساعدة في محاربة القوات الروسية لتعزيز الجيش الأوكراني.

في حديثه لـ"ميدان" وتعليقا على الحضور الشيشاني في أوكرانيا، يقول محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية والعضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة، إن الحضور العسكري الشيشاني في حرب أوكرانيا يضم قضيتين أساسيتين، فهو يعطي أولا الفرصة لنشوب حرب انتقامية في أوكرانيا بين فئتين من الشيشانيين المتخاصمين، يناصر بعضهم الرئيس قديروف فيما يعارضه الطرف الآخر، إذ يستغل الطرفان الأزمة الأوكرانية لتصفية الحسابات والأحقاد السياسية العالقة بينهما؛ كما ستشكل أزمة أوكرانيا فرصة مهمة للاستثمار الإستراتيجي في العلاقات الشيشانية-الروسية، وتأكيد الحلف الشخصي والسياسي بين الرئيس بوتين في موسكو والرئيس قديروف في غروزني ضمن إطار التوافقات على وضع الشيشان بعد الحرب مع روسيا بين عامي 1994 و1996.

يعتقد الشرقاوي أنه لا يمكن تفسير موقف قديروف على أنه تأييد أعمى للكرملين فقط، بل هو زواج مصلحة عبر استغلال الحرب الحالية لدحر قوات المعارضة الشيشانية في الخارج، في الوقت ذاته يؤيد الرئيس بوتين ما يقوم به الرئيس قديروف مستفيدا من قواته الصارمة التي لا ترحم عند القتال، ومن ثَمّ لا يمكن قراءة الأزمة الحالية إلا ضمن مثلث إستراتيجي مركّب يتكون من حرب أهلية شيشانية-شيشانية، وحرب روسيا مع أوكرانيا، وحرب أوسع بين موسكو وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

من جهته، يقول عباس شريفة، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية بمركز جسور الدراسات، إنه ثمة رسائل يريد بوتين إرسالها من خلال مشاركة القوات الشيشانية في الحرب الأوكرانية، فهو يطمح إلى إظهار تماسك الجبهة الداخلية للاتحاد الروسي، والاستفادة من الخبرة القتالية للقوات الشيشانية في قتال المدن والعصابات وتنفيذ المهمات الخاصة باستهداف شخصيات أوكرانية قيادية يمكن أن يكون على رأسها الرئيس الأوكراني زيلينسكي، بالإضافة إلى تقليل الخسائر في صفوف جنوده، إذ سبق له أيضا أن طلب من أوزبكستان أيضا إرسال قوات تعزيزية.

ورغم استبعاد شريفة في حديثه لـ"ميدان" أن تكون القوات الشيشانية قادرة على تغيير وجهة المعركة البرية بعد فشلها حتى الآن في أولى مهماتها الخاصة المتعلقة باغتيال الرئيس الأوكراني، فإنها تظل سلاحا مهما في يد بوتين الذي يصر على شل الحكومة الأوكرانية مستخدما في سبيل ذلك جميع وسائله المتاحة، حتى لو كلف الأمر استدعاء الحرب الشيشانية إلى الواجهة من جديد.