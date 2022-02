إسرائيل وإندونيسيا.. هل يصل قطار التطبيع إلى أكبر دولة إسلامية؟

داخل الكنيس الوحيد، الذي يتوسَّط مقاطعة شمال سولاويزي بإندونيسيا، نجح المركز العالمي لإحياء ذكرى المحرقة المعروف باسم "ياد فاشيم"، ومقره في القدس المحتلة، في افتتاح أول متحف دائم مُخصَّص لذكرى ضحايا الهولوكوست في يناير/كانون الثاني عام 2022. أعلن القائمون على المتحف أن هذه الخطوة أتت تحديا لتزايد المشاعر المعادية لليهود في إندونيسيا، وكذلك مواجهة لبعض الادعاءات التي تُشكِّك في حدوث المحرقة، حسب تصريح يعقوب باروخ، رجل الأعمال الإندونيسي والحاخام اليهودي.

لكن قبل مُضي الأسبوع الأول على افتتاح المتحف اليهودي، بدأت تحركات الجماعات الإسلامية الإندونيسية، وعلى رأسها "منظمة نهضة العلماء"، للمطالبة بإغلاقه، إذ اعتبر المحتجون أن إنشاء هذا المتحف في هذا التوقيت يأتي لخدمة أجندة دولة الاحتلال الإسرائيلي الراغبة في تطبيع علاقاتها مع أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم، إذ سبق أن عبَّر الإسرائيليون عن آمالهم في أن تكون "إندونيسيا" هي الدولة التالية في سلسلة الدول المُطبِّعة معهم، وحلَّت وفود من جاكرتا بـ"تل أبيب" للاستفادة من الخبرات الإسرائيلية في مجالات الطب والزراعة والتكنولوجيا، فهل أوشكت "إسرائيل" على تحقيق مرادها بضم إندونيسيا إلى قائمة المُطبِّعين؟

A newly opened Holocaust museum on the Indonesian island of Sulawesi has drawn opposition from Muslim clerics and politicians who say it undermines the Palestinian cause https://t.co/6mYZA1DihN

— The Wall Street Journal (@WSJ) February 12, 2022