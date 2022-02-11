صواريخ الحوثي في أبو ظبي.. هل تدفع الإمارات إلى حرب اليمن مجددا؟

استيقظ الإماراتيون على سلسلة من الانفجارات المُميتة طالت عمق أراضيهم في 17 يناير/كانون الثاني الماضي، إذ أطلق الحوثيون صواريخ كروز وأخرى باليستية وطائرات مُسيَّرة مستهدفين بذلك مستودع نفط تابعا لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (ANDOC)، وكذلك منطقة قيد الإنشاء في مطار العاصمة. لاحقا، أقدمت جماعة الحوثي على قصف مواقع حساسة في البلاد، أبرزها قاعدة الظفرة الجوية بأبو ظبي التي تضم قوات أميركية، بواسطة طائرات مُسيَّرة من طراز "صماد 3″، كما هدَّدوا باستهداف معرض "إكسبو 2020 (Expo 2020)" الذي تستضيفه دبي. وقد أراد الحوثيون بذلك توجيه ضربة إلى الإمارات التي دخل دورها في حرب اليمن مرحلة جديدة منذ بدء هذا العام، وإرسال رسالة بأن مفاجآت الحرب مستمرة ما دامت أبو ظبي تُصرّ على التدخُّل في اليمن. أما الإمارات فلجأت بدورها إلى إجراءات لوجستية، وإلى الضغط من أجل مزيد من العقوبات الدولية على الحوثيين.

صواريخ الحوثي في العمق الإماراتي

لم تكن هجمات الشهر الماضي أول محاولة للحوثي لاستهداف العمق الإماراتي، ففي عام 2017 أعلن الحوثيون عن إطلاقهم صاروخ "كروز" على محطة للطاقة النووية في أبو ظبي، بيد أن الإمارات لم تُصدر بيانا رسميا آنذاك يؤكِّد المزاعم الحوثية. ومنذ انضمام الإماراتيين إلى التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين عام 2015، يُعَد اعتراف أبو ظبي بتلقي ضربات عسكرية من الحوثيين في يناير/كانون الثاني الحالي هو الأول من نوعه.

عُدَّت العملية، التي أطلق عليها الحوثيون عملية "إعصار اليمن"، طلقة تحذيرية ضد الإمارات التي صعَّب دعمها لـ"كتائب العمالقة" اليمنية من تحقيق حلم الحوثيين بالاستيلاء على مأرب الغنية بالنفط وآخر موطئ قدم للحكومة الشرعية في الشمال. فقد اقترب الحوثيون منذ أسابيع من اجتياح "شبوة" التي تؤمِّن الوصول إلى خليج عدن ومنشأة الغاز الطبيعي السائل في "بلخاف"، لكن انخراط الإمارات مجددا عبر دعم حلفائها في "كتائب العمالقة" وقيام هذه الكتائب بقطع خطوط الإمداد عن قوات الحوثي حطَّم آمالهم.

لقد بدأ واحد من فصول التوازن العسكري الهش في اليمن يظهر سريعا في سبتمبر/أيلول 2019 عندما رتَّبت كلٌ من السعودية والإمارات جهودهما الداعمة للقوات المعادية للحوثيين في شبوة، ومن ثَم شهد التنسيق بين القوات التي يدعمانها تعاونا تكتيكيا غير مسبوق. وعزَّزت أبو ظبي، التي أَوكلت لفرقة عسكرية صغيرة مهمة البقاء في اليمن بعد إعلان انسحابها عام 2019، دعمها للقوات اليمنية المحلية، وهو دعم شمل القيام بغارات جوية، وإعادة تموضع مقاتلي الميليشيات الذين اشتبكوا مع الحوثيين وألحقوا هزائم ثقيلة بهم.

مثَّلت الضربة الإماراتية واحدة من أشد الانتكاسات العسكرية للحوثيين في السنوات الثلاث الماضية، فقبل أسبوعين فقط من الضربات كان الحوثيون في وضع عسكري جيد يقرِّبهم من السيطرة على مركز الطاقة الرئيس في مأرب، بالإضافة إلى ممر مهم آخر خاص بإنتاج النفط والغاز، ثم تبدَّلت الأوضاع على الأرض في وقت قصير، إذ أفضت ضربة مضادة إلى دحر القوات الأمامية للحوثيين من شبوة، ومن ثَم خفَّ ضغطهم على مأرب.

وفقا لبعض التقارير، اضطلعت الإمارات بدور مهم في تسهيل إعادة نشر قوات رئيسية في شبوة، كما أُعِيد بعض قادة الميليشيات المقيمين بالإمارات إلى اليمن بمباركة سعودية. كان معظم رجال الفصائل اليمنية المناهضة للحوثي مستعدين للقتال، وقد مُنِحوا المال والذخيرة اللازمة من أجل تمركز مستدام في مواجهة الحوثيين، وبدأت هذه المساعدات بالتدفُّق مباشرة إلى شبوة عبر مطار "عتق". كذلك أُعِيد نشر ثمانية ألوية تابعة لقوات العمالقة، يَضمّ كل لواء منها ما بين 1500-2000 مقاتل على مسافة تبعد نحو 500 ميل عن ساحل البحر الأحمر، وهي قوات تمكَّنت من وقف تقدُّم الحوثيين في شبوة، ثم انتقلت إلى الهجوم المضاد واستعادت مناطق عدة من الحوثيين.

يعرف اليمنيون جيدا أن المعارك الدائرة الآن في شبوة بدأت بجهود إماراتية-سعودية نجحت في نزع سيطرة حزب الإصلاح (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) بالمدينة، وتسليمها إلى حزب المؤتمر المدعوم من الإمارات. يخبرنا عن ذلك رئيس مركز المخا للدراسات الإستراتيجية "عاتق جار الله"، مؤكدا أن الحليفين الخليجيَّين اتفقا على تقليص نفود حزب الإصلاح اليمني بطلب إماراتي وافقت عليه السعودية، كما اتفقا على ضرب الحوثيين بما لا يؤدي إلى خدمة الإصلاح في اليمن. ثم أردف "جار الله" في حديثه مع ميدان قائلا إن "هذه الإستراتيجية الآن إماراتية سعودية مشتركة هدفها تمكين حزب المؤتمر (حزب الرئيس الراحل علي عبد الله صالح)… ونتيجة هذا الاتفاق شعر الحوثيون وإيران بأن الإمارات بدأت تستجيب لرغبات السعودية"، بعد أن عرقلت سياساتها بشكل غير مباشر الإستراتيجية السعودية بما خدم مصالح الحوثيين حتى العام الماضي.

علاوة على ذلك، بدأ التوجُّه نحو تقليص أو إخضاع الحوثيين بمبادرة من الإدارة الأميركية الجديدة، التي هدَّدت بإعادتهم إلى قائمة الإرهاب، مرورا بالإمارات والسعودية وبعض القوى المحلية اليمنية. وبحسب "جار الله"، جعل ذلك الحوثيين يشعرون بتهديد واضح لنفوذهم، ولذا اندفعوا لاستباق الأحداث باستهداف العمق الإماراتي، وتهديد التجارة والاقتصاد في البلاد.

إيران.. الفوضى خارج حدود اليمن

"خلال السنوات الثلاث الماضية، حاولت أبو ظبي أن تنأى بنفسها بشكل مخادع عن عواقب هذه الحرب المدمرة"، بهذه الكلمات حاولت صحيفة "تسنيم" الإيرانية إيجاد مبرِّرات لإقدام الحوثيين على توجيه ضربة إلى بلد يجني معظم دخله من السياحة والاستثمارات الأجنبية الضخمة. ويُظهِر تقرير الصحيفة الأشهر في إيران أن طهران تنظر بريبة إلى دور القوات المدعومة من الإمارات في الصراع اليمني خلال الأسابيع الأخيرة، وبالأخص ما جرى في معارك شبوة، بل ويذهب محللون ومسؤولون داخل الإمارات وخارجها إلى احتمالية أن تكون إيران وراء هذه الضربات الدقيقة للغاية وليس ميليشيات الحوثي وحدها.

في الواقع، لا يمكن تجاهل حقيقة أن الحوثيين لا يشنون هجمات على دول أخرى بطائرات مُسيَّرة أو صواريخ باليستية دون إذن من طهران، مصدر تسليحهم الأساسي حاليا، فقد أحدث الدعم الإيراني للحوثيين خلال الحرب الأهلية المستمرة في اليمن تطوُّرا كبيرا في القدرات العسكرية للجماعة التي تمكَّنت من بناء ترسانة أسلحة تتضمن صواريخ باليستية وطائرات مُسيَّرة، وقد ذكر تقرير سري للأمم المتحدة أنه من "المحتمل أن يكون مصدر الآلاف من قاذفات الصواريخ والمدافع الرشاشة وبنادق القنص وغيرها من الأسلحة التي صادرتها البحرية الأميركية في بحر العرب خلال الأشهر الأخيرة هو ميناء واحد في إيران".

لعل إيران تريد من تصعيد كهذا إرسال رسالة إلى القوى الدولية مفادها أنها غير راضية عن مجريات المحادثات النووية الجارية منذ وصول "بايدن" إلى البيت الأبيض، لا سيِّما مع المعارضة المتزايدة لإعادة الاتفاق النووي القديم بين المشرِّعين الأميركيين، وأنها لن تدّخر جهدا من أجل الحفاظ على مواقعها الإستراتيجية التي بنتها طيلة العقدين الماضيين في المنطقة، وبالتحديد في اليمن منذ اندلاع ثورته، وبخاصة بالنظر إلى موقعه المهم على البحر الأحمر.

يتفق "أحمد عايض"، رئيس تحرير موقع "مأرب برس"، مع هذه الرؤية، مؤكدا أن استهداف الإمارات رسالة تحذيرية، لا من الحوثيين، بل من إيران التي ترفض رفضا قاطعا تغيير موازين القوى في اليمن. وأوضح عايض في حوار مع "ميدان" أن "إيران تنظر إلى معركة مأرب بوصفها عقبة أمام استكمال سيطرتها الفعلية بالوكالة على دولة عربية رابعة… إذ إن تداعيات الشهر الماضي، وأهمها استعادة مناطق كبيرة داخل شبوة ثم مساحات في مأرب، قلبت الموازين على عكس ما تشتهيه طهران".

يبقى الاحتمال الأكبر هو أن تتجنَّب أبو ظبي التصعيد العسكري العلني مع إيران خوفا من الإضرار باقتصادها، وأن يقتصر ردها على اليمن نفسه. وفي هذا السياق، يرى "جار الله" أن طهران سوف تسعى إلى امتصاص أي ضربات ضد وجودها في اليمن، وتدفع الحوثيين كي يدخلوا في مباحثات سياسية يحافظون بها على ما حققوه طيلة الحرب على الأقل. وشدَّد على أن الموقف الإيراني سيُقاس بقوة الهجوم المضاد له من المحور السعودي-الإماراتي، فإذا أتى الرد الخليجي متواضعا فإنها سترد الهجمة بالهجمة على أرض اليمن، أما إذا أتت الضربات موجعة لوكلائها فإنها قد تقبل بدخول المبعوث الأممي إلى صنعاء من أجل تسوية سياسية أو مباحثات تكسب الوقت حتى إعادة ترتيب الصفوف.

خيارات أبو ظبي

"إن نظام الدفاع الصاروخي الذي تملكه الإمارات وطوَّره الجيش الأمريكي؛ اعترض صاروخا باليستيا يوم 23 يناير/كانون الثاني، وذلك خلال هجوم مُميت شنَّه مقاتلو الحوثي على ​​أبو ظبي، وهو أول استخدام معروف لتلك المنظومة الدفاعية في عملية عسكرية" (صحيفة "جيروزالِم بوست" الإسرائيلية)

عقب الهجوم الذين شنه الحوثيون، ألمح الإماراتيون إلى استخدامهم منظومة دفاعية متطورة لاعتراض الهجوم دون أن يذكروا اسمها، بيد أن تقارير استخباراتية سلَّطت الضوء على أن منظومة الدفاع "ثاد (THAAD)" الأميركية الصنع هي التي استُخدِمَت لحماية الإمارات خلال هجمات يناير/كانون الثاني الماضي. وفي وقت يمضي فيه الحوثيون نحو هجمات أخرى على الأراضي الإماراتية بغية الضغط على أبو ظبي وتقويض دورها العسكري في اليمن وتهديد اقتصادها، من المُرجَّح أن تحاول الإمارات والسعودية زيادة الضغط العسكري على الحوثيين بمساعدة الولايات المتحدة، حيث تدخَّلت القوات الأميركية منذ أسابيع لمساعدة الإمارات في إحباط هجوم صاروخي شنَّه متمردون يمنيون على قاعدة جوية يتمركز فيها نحو ألفي جندي أميركي.

سلَّطت تقارير استخباراتية الضوء على أن منظومة الدفاع "ثاد (THAAD)" الأميركية الصنع هي التي استُخدِمَت لحماية الإمارات خلال هجمات يناير/كانون الثاني 2022.

يُشدِّد "عادل المسني"، الباحث في العلاقات الدولية، على أن التحولات العسكرية الأخيرة للتحالف الخليجي أثارت مخاوف عديدة بشأن تنشيط خيار الحسم العسكري في اليمن، مضيفا أن "تحرير محافظة شبوة مؤشر خطير (بالنسبة إلى الحوثيين) يهدف إلى تغيير الموازين العسكرية على الأرض لحمل ميليشيات الحوثي على تقديم التنازلات في سياق حل سياسي مدعوم غربيا". وقد أشار "المسني" إلى أن تكثيف الغارات الجوية واشتداد المعارك في مأرب صاحبه فتح جبهات أخرى ذات قيمة إستراتيجية، كما جرى في محافظتَي "تعز" و"صعدة"، ما يزيد الضغط على الحوثي.

بالتوازي مع التحرُّكات العسكرية للإمارات، سواء في أراضيها أو في اليمن، تطمح أبو ظبي إلى جني المزيد من الدعم الدبلوماسي ضد الحوثيين، وبالأخص من الولايات المتحدة. وقد بدأت الدعوات الإماراتية بالفعل لإعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، الذي ألغاه بايدن إبَّان وصوله إلى البيت الأبيض في إطار مساعيه لحل الأزمة اليمنية دبلوماسيا. وقد قال "عادل المسني" إن دول التحالف تسعى إلى استخدام علاقاتها الدبلوماسية للتأثير على المجتمع الدولي، وتوظيف الهجوم الحوثي على الإمارات دبلوماسيا وإعلاميا من أجل تحقيق أهدافها.

بدوره، رأى "جار الله" أن الإمارات أمام خيارين: أولهما أن تبتلع الإمارات صدمة الضربات، وتخفِّف الضغط على الحوثيين، ثم تدخل مع إيران في تسويات لتحافظ على مكتسباتها ودورها في جنوب اليمن تاركة الشمال للحوثيين، وهو خيار له محفِّزات عدة، منها الخوف على مصالحها وأمنها من تجدُّد هجمات قد تستهدف مواقع أكثر حيوية مثل برج خليفة، وعدم رغبتها في فقدان نفوذها في صفوف عدد من الأطراف السياسية الفاعلة باليمن. أما الخيار الثاني فهو الاصطفاف الكامل مع السعودية تحت مظلة دعم أميركي لتشديد الخناق على الحوثيين أملا في قبولهم بمباحثات سلام تفضي إلى تسوية جدية.

إذن، مع دخول حرب اليمن عامها الثامن، يبدو أن التطوُّرات الأخيرة في ساحة المعركة لم تعُد تقتصر على اليمن، وأن هجمات الحوثيين تجاوزت اختراق الحدود السعودية بين الحين والآخر، وأنها تستهدف في العموم أمن المنظومة الإقليمية الخليجية، بما يشمل مواقع النفط السعودية ومراكز القوة الاقتصادية داخل الإمارات. هذا ويظل السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في اليمن والخليج هو حدوث انفراجة بين السعودية وإيران، وهي انفراجة قد تحفِّزها تسوية سعودية-حوثية يبدو أنها لا تزال بعيدة المنال، وتتشابك خيوطها أيضا مع تسويات أخرى بين الغريمين الأبرز في منطقة الخليج من جهة، وبين إيران والقوى الدولية من جهة أخرى.