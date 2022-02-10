تركيا وروسيا أبرز المنافسين.. لماذا تفقد فرنسا نفوذها في أفريقيا؟

على غير العادة، لم تمضِ أحداث القمة الأفريقية الفرنسية الأخيرة وفق ما خطَّط الرئيس إيمانويل ماكرون، فالمؤتمر الذي استضافته مدينة "مونبلييه" في جنوب فرنسا قبل أربعة أشهر، وقرَّرت باريس خلاله عمدا، لأول مرة، استبعاد رؤساء الدول الأفريقية، واستبدالهم لصالح ألف شاب أفريقي في مغامرة غير مسبوقة لم تُراعِ البرتوكولات، لم تأتِ مخرجاته على هوى ساكن الإليزيه، فالضيوف الأفارقة الذين تحرَّر جُلهم من السترات الرسمية وربطات العنق التقليدية أقاموا ما بدا بأنه محاكمة علنية للرئيس الفرنسي، وانهالوا عليه باتهامات شملت "الغطرسة" و"العنصرية" و"الاستعمار"، كما طالبوه بالاعتذار لأفريقيا عن جرائم الاحتلال الفرنسي، والتوقُّف عن دعم الرؤساء الدكتاتوريين في القارة، وإخلاء بلادهم للأبد من القواعد العسكرية الفرنسية.

أمام تلك المفاجأة، راح "ماكرون" يحدق ببصره في الحضور، ثم أنزل ساقه المعقودة فوق أخرى، وانتفض بجسمه كله واقفا، وهو يميل برأسه صعودا وهبوطا، كأنه يستجمع شتات نفسه أمام كلمات قاسية لم يتوقَّعها، وبينما كان من المفترض أن تؤسِّس تلك القمة لعهد جديد من العلاقات المستقبلية، رسم الحضور لوحة بحجم جدار سميك سيصبح عما قريب سدا منيعا بين فرنسا وأفريقيا، وأثبتوا أنه لم يعد بإمكان باريس، بعد أن صنعت أغلب الماضي القريب لدول شمال وغرب أفريقيا، أن تظل محتفظة بزمام الحاضر والمستقبل. فاليوم، تنتكس سياسات فرنسا في ليبيا ومالي، وتعاني تبعات سوء إدارتها للعلاقات مع الجزائر، كما لم تعد محل ترحيب في غرب أفريقيا، في ظل تمدُّد قوى أخرى -بينها روسيا والصين وتركيا- توغَّلت في مستعمراتها القديمة، وباتت لها اليد العليا في أمور الجيش والسياسة والاقتصاد، وهو الزحام الذي خلق اعتقادا جديدا لدى النخبة الأفريقية الحاكمة بأن مصيرها لم يعد مُعلَّقا في يد باريس كما كان سابقا.

الاستعمار الخفي

في بقعة منسية شاسعة بعيدة عن اهتمامات العالم في قلب أفريقيا وصولا إلى شمالها الغربي، ترتسم خريطة المستعمرات الفرنسية القديمة التي لا تزال حتى اليوم شاهدة على آثار مُستعمِر جَلِيّ فرض لغته الأم في 27 دولة أفريقية من أصل 54. ليس هذا فحسب، بل إن المُستعمِر السابق اشترط على البلاد المُستعمَرة أن تضمن له بقاء أبديا مقابل استقلال شكلي، فوفقا لاتفاق الاستقلال الذي منح 14 دولة استقلالها عام 1958، بات لباريس الحق الشرعي في التحصُّل على أي مواد خام تُكتشف هناك، واحتكار الأنشطة الأمنية والتدريب العسكري، والتحكم في الأصول الاقتصادية لتلك البلدان، وإدارة شركات الخدمات الرئيسية مثل المياه والكهرباء، والتدخل المباشر في البنوك، واتخاذ القرارات المصيرية فيما يتعلق بالزراعة والصناعة.

ورغم مرور أكثر من ستة عقود على استقلال مستعمرات فرنسا الأفريقية، لا تزال هذه الدول تضخ 50% من احتياطاتها الأجنبية إلى باريس، ولا يبدو أن هناك أفقا قريبا لإنهاء ذلك الاستعمار المالي الخفي، إذ تطبع باريس العملات لـ12 بلدا أفريقيا وتضع خاتمها على نقودها. ورغم ظهور محاولات حديثة لتأسيس عملة أفريقية خاصة، وسحب الاحتياطات من العملات من البنك المركزي الفرنسي، يبدو أن فرنسا ليست راغبة في التخلي عن مصالحها واقتصادها ومستقبلها، وغير مستعدة لكي تسمح لتلك الدول بالانفصال عنها. ويخبرنا التاريخ أن الدول التي خرجت من تحت عباءتها واجهت انقلابات دموية، واغتيالات مُدبرة، واستُهدف اقتصادها استهدافا مباشرا مثل غينيا.

أمام تلك المصالح الإستراتيجية الراسخة لفرنسا في القارة السمراء، حافظت باريس على تقاليد صارمة متوارثة في صناعة النخبة الأفريقية، وحافظت على النظام الرئاسي، وفي بعض الأحيان أعاقت التحوُّل إلى النظام البرلماني، للسيطرة على البلاد عبر فرد واحد يجمع السلطات في يده. ولم تمانع فرنسا في تكوين صداقات مع أنظمة دكتاتورية، وانخرطت معها في تحالفات غير مشروطة بهدف تنفيذ سياساتها في المنطقة، غاضَّة الطرف عن شعاراتها الرنانة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان. لكن ذلك لم يمنع أولئك الحُراس الموالين لباريس، أمثال رجل فرنسا في الساحل الأفريقي بلا مُنازع الرئيس التشادي المقتول إدريس ديبي الذي وصل إلى الحكم عبر انقلاب مدعوم من فرنسا، من الإدلاء بتصريحات مُعادية للسياسات الفرنسية في القارة، لا سيما الفرنك الذي أفقر أفريقيا.

بالتزامن مع ذلك، نسج الفرنسيون نسخة جديدة من الاستعمار الثقافي قوامها فرض اللغة الفرنسية فيما بات يُعرف حاليا بمجتمع الفرانكوفونية. وبعد وصول ماكرون إلى الحكم، أعلن صراحة عام 2018 أن أفريقيا هي قارة المستقبل بالنسبة لبلاده، باعتبارها مفتاح القوة الناعمة لجعل فرنسا عظيمة مرة أخرى، وذلك على حد وصفه في حوار مع صحيفة "لوموند" الفرنسية. وقد بدأ عهده بزيادة مخصصات المساعدات الممنوحة إلى القارة السمراء، كما عزَّز العلاقات مع ما هو أبعد من الحكومات، واتجه إلى التواصل مع منظمات المجتمع المدني في تلك الدول، لكن الأمور لم تنتهِ على نحو مأمول، إذ بات الجيل الجديد من القادة الأفارقة يبحث عن شركاء جدد في ظل إخفاقات تواجهها السياسة الفرنسية في غرب ووسط أفريقيا، نتيجة الوجود العسكري الفرنسي بدعوى مكافحة الإرهاب، الذي أتى بنتائج عكسية وضاعف الشعور بالاستياء تجاه باريس.

خبز باريس المُحترق

في الحقيقة، تُعَدُّ أفريقيا، وتحديدا المغرب العربي ومنطقة الساحل، مجرد تجلٍّ لأفول الحضور الفرنسي الذي لا يقف عند حدود القارة السمراء. فرغم أن باريس تتولَّى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، ورغم وجود رغبة واضحة لدى الرئيس الفرنسي في الاستفادة من الفراغ السياسي والقيادي في أوروبا الذي أحدثه خروج المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من الساحة السياسية، ثمة شواهد كبرى تشي بتراجع نفوذ فرنسا في كثير من مناطق العالم، لعل أوضحها ما حدث في صفقة الغواصات مع أستراليا، وإعطاء كانبرا ظهرها لباريس لصالح الاتفاق مع واشنطن ولندن. تجلَّى الإخفاق الفرنسي كذلك في لبنان، حيث فشلت باريس في التعامل مع الأزمة اللبنانية الخليجية الأخيرة، ليكون ذلك امتدادا لإخفاقها في إحداث إصلاحات سياسية واقتصادية في المُستعمَرة الفرنسية السابقة التي تقف اليوم على حافة الانهيار.

بالعودة إلى أفريقيا، واجهت فرنسا صدام الأفيال، وأخذت تخسر رويدا رويدا أوراقها كافة، فاللعبة المزدوجة التي خاضتها في ليبيا بدعم الجنرال المتقاعد خليفة حفتر في السر ضد الحكومة المُعترَف بها دوليا في طرابلس باءت بالفشل. فلم تتبنَّ باريس مبادرة سياسية ناجحة لحل الأزمة، ولم تستطع السيطرة على حرب الوكالة التي أفضت في النهاية إلى تدخُّل تركيا رسميا في ليبيا عبر معاهدة أمنية، وأخرى لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط. والأخطر أن كعكة النفط الليبي باتت الآن أقرب إلى أطراف دولية منافسة لباريس، مثل إيطاليا صاحبة الحضور الواسع عبر شركة "إيني" التي باتت مصدر إزعاج لشركة "توتال" الفرنسية، إلى جانب روسيا التي اقتحمت الساحة عبر العملاق النفطي "غازبروم"، والمفارقة هُنا هي أن فرنسا قبل عقد من الزمان كانت قريبة من الاستحواذ على ثلث النفط الليبي بموجب اتفاق عقدته مع الثوار، ولكنها راهنت في الأخير على الشخص الخطأ.

ثم أتت خطيئة أخرى لا تقل خطورة عن إخفاقات الملف الليبي، حين أثار الرئيس الفرنسي غضب العالم الإسلامي بدفاعه عن الرسوم المسيئة للنبي محمد ﷺ، ثم عاد مرة أخرى بتصريحات مستفزة سياسيا استهدفت الجزائر، حين شكَّك بوجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، وهو ما اعتبره البلد العربي إهانة له، وزاد من توتر قديم قائم بين البلدين منذ وصول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الحكم. وقد ردَّت الجزائر على ذلك باستدعاء سفيرها في فرنسا لمدة ثلاثة أشهر، ومنع تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية في أجوائها، وبينما تداركت باريس الأزمة سريعا، فإنها عادت بفصل جديد فاقم النار تحت الرماد، عبر تشديد إجراءات منح التأشيرات للجزائريين، وإيقاف أخرى، وإعادة المهاجرين. وقد تفاقم الغضب الشعبي مجددا عقب تخريب منحوتة لبطل المقاومة الشعبية الجزائري الأمير عبد القادر وسط فرنسا، على يد متطرفين، بعد ساعات من تدشينها، في خضم الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة.

جاءت آخر هزائم فرنسا في أفريقيا، وأكثرها عمقا ربما، مع طرد السفير الفرنسي من مالي، البلد الذي طالما اعتُبر ملعبا فرنسيا خالصا، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي. وبعد ذلك بأيام، خرج رئيس الحكومة في حوار مع وكالة "الأناضول" التركية، مُتحدِّثا برسالة أراد إيصالها من قلب بلد تَعُدُّه باريس أبرز خصومها، بأن الفرنسيين الذين أمضت قواتهم ثماني سنوات في مالي قد ولَّت أيامهم إلى غير رجعة. ففي عام 2013، استنجدت الحكومة الانتقالية المالية وقتها بفرنسا لحمايتها من الجهاديين الذين هدَّدوا المصالح الفرنسية، ليس في مالي فقط ولكن في جميع بلدان الساحل الأفريقي.

لم تُفوِّت فرنسا الفرصة ودفعت بالآلاف من قواتها إلى بلدان الساحل، غير أن التدخُّل العسكري الفرنسي لم يُثمر إلا الفشل الذريع. في النهاية، سقطت مالي أكثر فأكثر في مستنقع الإرهاب، وتحوَّلت الأزمة من صراع على الحكم إلى حرب أهلية عِرقية بعدما زادت أعداد الجماعات المتمردة الناقمة على السلطة، ليحصد ماكرون النصيب الأوفر من الغضب من المسؤولين والجماهير على حدٍّ سواء، غضب زاد من حِدَّته التناقضات الصارخة لسياساته الأفريقية، فبينما رفض أي دعوة للحوار بين الأطراف المتناحرة في مالي، فإنه رحَّب على النقيض باستيلاء المجلس العسكري على السلطة في تشاد، الذي يرأسه ابن الزعيم التشادي المقتول، رغم رفض المعارضة السياسية والمسلحة له، ودعوتها باريس إلى الحياد. ولم يكن دافع ماكرون الرئيس من تجاهل الديمقراطية والدستور سوى حماية المصالح الفرنسية في دول الساحل الأفريقي.

الإمبريالية الناعمة

من الواضح إذن أن الرهان الخاطئ لفرنسا في ليبيا، وإخفاقها المرير في مالي، وسوء إدارتها للغضب مع الجزائر، وتفاقم الغضب الشعبي ضدها في دول الساحل الأفريقي، خاصة في الغرب الغاضب من عملية "برخان" الفرنسية التي جاءت بهدف مُعلن مُتمثِّل في القضاء على التطرف لكنها زادت من الفوضى، كانت كلها عوامل أكلت شيئا فشيئا من النفوذ الفرنسي في أفريقيا، الذي يبدو أنه سيصبح قريبا شيئا من الماضي.

جنود فرنسيون من دورية عملية برخان شمال تمبكتو، مالي

غير أن ما يفاقم من مشكلات باريس أنها لم تعد بعد اللاعب الأوحد على الرقعة، لا سيما في ظل تنافس ضيوف جدد على أفريقيا سيصنعون عاجلا أم آجلا الحاضر والمستقبل الجديد للقارة السمراء. فلم يعد بوسع الساسة الفرنسيين وقف التوغل الاقتصادي للصين، والأهمية المستمرة للولايات المتحدة والارتباط الأفريقي المتزايد بالعالم الناطق بالإنجليزية، والحضور الخشن والناعم لتركيا في المستعمرات الفرنسية السابقة، علاوة على روسيا المُرشحة عبر حضورها الأمني الجديد في اقتحام مربع النفوذ الذهبي لفرنسا في غرب ووسط أفريقيا، في إعادة لشبح الحضور السوفيتي القديم، وهي تسعى في طريقها إلى تأجيج مشاعر الكراهية ضد كل ما هو فرنسي في القارة.

خلق حضور هذه الدول معا صراعا من الوزن الثقيل، إذ ساهموا علنا وخفية، وعن قصد وغير قصد، في تأليب الأفارقة على الماضي الاستعماري الفرنسي. فرغم أن هذه الدول تسعى بدورها لخدمة مصالحها الخاصة، فإنها لا تنحو المسار الاستعماري الفج ذاته الذي تسلكه فرنسا في مستعمراتها السابقة، كما أن بعضها يمتلك روابط ثقافية ودينية مع دول القارة أعمق من روابط باريس المصطنعة، مثل تركيا التي تُوظِّف قوتها الدينية الداعمة لاستقطاب البلدان الأفريقية المسلمة.

على المستوى الاقتصادي، تتحدَّث الأرقام عن نفسها، وهي تصب في مصلحة الصين بلا منازع، حيث بلغ حجم التجارة بين بكين وبلدان القارة في عام 2021 نحو 254 مليار دولار، لتصبح في أقل من عقدين على وجودها المستثمر الأكبر في القارة السمراء، بحجم تبادل تجاري يفوق الولايات المتحدة والهند وفرنسا مجتمعين. وعلى نقيض مع الماضي الاستعماري لفرنسا، صنعت الصين إمبرياليتها بطريقة ناعمة عبر مشروعها "طريق الحرير"، الذي يغرس النفوذ عبر مشروعات البنية التحتية، وبناء المطارات والموانئ والمناطق الصناعية، دون أن تكون بكين مضطرة لإرسال جيش، أو دعم دكتاتوريات، أو خلق الفوضى في سبيل الحفاظ على مصالحها.

أما في النطاق الأمني الذي لا تبرع فيه بكين كثيرا، تبرز موسكو منافسا رئيسيا لبكين في ليبيا وفي مياه المتوسط الدافئة عبر مرتزقة شركة "فاغنر"، الموجودين أيضا في كلٍّ من مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكذلك أنغولا وغينيا وموزمبيق. هذا وتُقدِّم روسيا حاليا البديل الأمني الأكثر موثوقية بدلا من فرنسا، عبر تدريب عسكري مُتقدِّم للجيوش والقوات الخاصة والحرس الرئاسي.

في كل بقعة احتكرتها فرنسا في أرض السمر تجد اليوم منافسا يزاحمها ويكاد يُقصيها، في وقت ينفَضُّ فيه حلفاؤها عنها وتتآكل أوراق نفوذها التقليدية، وتنشغل داخليا بمعاركها السياسية الفارغة حول الهجرة والحجاب وأماكن عبادة المسلمين. لذلك، وبغض النظر عن التصريحات والتحركات الدبلوماسية التي تهدف إلى إثبات الذات والتمسك بإرث القوة البائدة، تُدرِك باريس اليوم أن العالم تجاوز اللحظة التي تصرَّفت فيها بوصفها قوة كبرى، وأن الأوان قد آن كي يعترف الفرنسيون بأفول زمانهم.