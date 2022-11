بديلا لروسيا ونِدّا لإيران.. لماذا تعزز السعودية نفوذها في آسيا الوسطى؟

في أغسطس/آب الماضي، عاد الرئيس الأوزبكي "شوكت ميرضيائيف" إلى بلاده وفي جعبته حزمة من الصفقات السخية حصدها خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث وَعَد السعوديون بمشاريع في أوزباكستان بلغت قيمتها 14 مليار دولار شملت وعودا باستثمارات سخية في إنتاج الغاز الطبيعي في أوزبكستان الغنية بالغاز، فضلا عن تعهدات بزيادة هجرة العمالة الأوزبكية من أجل العمل في المملكة.

بيد أن أهم الصفقات التي وقّعها "ميرضيائيف" في الرياض هو مشروع إنشاء أكبر مزرعة رياح في العالم في أوزبكستان، والتي من المنتظر أن تزود 1.65 مليون منزل بالطاقة في وقت تعاني فيه البلاد من نقص طاقة مُزمِن، فقد قضى الأوزبكيون صيفا ساخنا بينما ينتظرون موسم انقطاع التيار الكهربائي التقليدي في فصل الشتاء. وقد جاء هذا المشروع في وقت يبدو فيه أن تعهُّد الروس بإنشاء محطة للطاقة النووية بقيمة 11 مليار دولار في منطقة شرق "بُخارى" بات غير مؤكد بسبب خضوع موسكو للعقوبات الدولية التي تفاقمت بعد الحرب الأوكرانية، ومن ثَمّ ظهر نشاط سعودي جدّي يهدف لتعزيز نفوذ الرياض في آسيا الوسطى التي تعد منطقة نفوذ روسي وصيني في المقام الأول، بالإضافة إلى كونها مجالا مهمّا لحضور إيران وتركيا، وهو نشاط لا يقتصر على أوزباكستان وحدها كما يبدو.

لم تتردد السعودية في التقارب مع دول آسيا الوسطى عقب انهيار الاتحاد السوفيتي مطلع التسعينيات، مدفوعة آنذاك برغبة قوية في نشر نفوذها الديني في صفوف مسلمي المنطقة، لا سيما بعد عقود من هيمنة الاتحاد السوفيتي اللاديني، ولذا شهدت السنوات الأولى من الحضور السعودي توسعا في بناء المساجد والمدارس الدينية، وتمويل التعليم الديني، وإطلاق المؤسسات الخيرية؛ لتعزيز النفوذ السعودي في المنطقة.

مع مرور السنوات، بدأت العلاقات الثنائية تكتسب وجوها متعددة. وعلى وجه الخصوص، تعمّقت العلاقات ذات الأبعاد الاقتصادية بين السعودية ودول آسيا الوسطى في السنوات الأخيرة، خاصة منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد عام 2017، إذ كثف الأمير السعودي جهوده لزيادة نفوذ بلاده؛ رغبة منه في منافسة النفوذ الإيراني واحتوائه والحد منه، والتموضع في قلب المنطقة التي باتت تجذب رأس المال الصيني أكثر من ذي قبل. على سبيل المثال، ضخّت المملكة أموالها في طاجيكستان وكازاخستان، حيث تسعى إلى تبوُّؤ موقع مهم باستثماراتها في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وعدم ترك الفرصة لإيران للاستئثار بالفرص التي توفرها المبادرة الصينية الأبرز.

من أجل ذلك طوّرت السعودية علاقاتها مع كازاخستان التي زار رئيسها "قاسم جومارت توقاييف" الرياض في يوليو/تموز الماضي. وتمثل السعودية مصدرا مهما للاستثمار والتنمية في هذا البلد، كما تهتم الرياض بالموارد الطبيعية المهمة فيها، إذ تحتل كازاخستان المرتبة الأولى عالميا في احتياطيات معدن التنجستن، والثانية في احتياطات خامَيْ اليورانيوم والكروم، فضلا عن وجود احتياطات من المنغنيز والفضة والزنك والرصاص تنتظر استكشافها وتطويرها. ويمثل قرب هذا البلد من الأسواق الصينية المزدهرة فرصة استثمارية ممتازة لرجال الأعمال السعوديين، حيث يمكن أن تقدم كازاخستان أكثر من 100 نوع من السلع المصنّعة في مجالات متعددة، بداية من الحديد والصلب وصولا إلى الأغذية والزراعة.

في الوقت نفسه، توجّهت الرياض نحو تركمانستان المتاخمة لإيران، فأقرضتها أموالا لبناء قسمها من خط أنابيب تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند "TAPI"، الذي من شأنه أن يرسل الغاز التركماني إلى الهند. وترتبط المملكة مع تركمانستان باتفاقيات تعاون عدة، منها اتفاقية للتعاون في المجال الأمني، واتفاقيات في مجالي الرياضة والخدمات الجوية، ومذكرات تفاهم بشأن تمويل مشاريع في تركمانستان بين حكومة عشق أباد والصندوق السعودي للتنمية، إضافة إلى مذكرة تفاهم تُعنى بالمشاورات السياسية.

