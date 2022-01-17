المخابرات العامة.. كيف وقعت مؤسسة مصر الأمنية الأبرز تحت هيمنة الصقور؟

في الثامن من يونيو/حزيران 2014، وفي ساعة مُبكرة سبقت شروق الشمس، استيقظ سكان حي المعادي بجنوب القاهرة على ضجة خافتة وحركة غير معتادة لرجال الأمن وقد أخلوا الطرق من المارة وطوَّقوا كل الشوارع المؤدية إلى المحكمة الدستورية، أعلى سُلطة قضائية في البلاد. وفي العاشرة والنصف تماما، سُمع طنين المروحية العسكرية التي أقلَّت الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" إلى المحكمة لتأدية اليمين الدستورية بعد انتخابه رئيسا للجمهورية.

لم تحمل تلك الطائرة على متنها سوى ثلة قليلة مُختارة من الأشخاص المُقربين للرئيس الجديد، وثمة رجل وحيد جلس إلى جانب الرئيس في مقعد مُلاصق له، ذو وجه صارم وعيون تتوارى خلف نظارة طبية، وشعر مصبوغ بالأسود يُنافح عن صاحبه لفحة الشيب، كأنه لم يبلغ بعد أواخر الخمسين من عُمره. لم يكُن الرجل المجهول صاحب البنيان الجسدي الضخم معروفا لكثيرين حتى تلك اللحظة، لكن صيته ذاع بالفعل آنذاك داخل دوائر صُنع القرار بوصفه "ظل الرئيس" وكاتم أسراره، وصاحب الصلاحيات الواسعة والمهام التي تتعدَّى حدود منصبه وتكاد تناظر مهام منصب نائب الرئيس.

كما توقَّعت، لم يكن هذا الشخص سوى اللواء "عباس كامل" الذي ارتبطت مسيرته المهنية بقائده وصديقه الشخصي، الرئيس السيسي، إذ بدأت علاقتهما مُبكرا عندما تولَّى منصب مدير مكتب السيسي في المخابرات الحربية عام 2010، ثم انتقل معه إلى وزارة الدفاع عام 2012، ثم إلى القصر الرئاسي، قبل أن يصل أخيرا عام 2018 إلى منصب مدير المخابرات العامة، في عملية استهدفت إخضاع الجهاز السيادي للنظام الجديد وتطهيره من الولاءات القديمة. وقد أُعيد تعريف الجهاز تحت قيادة عباس كامل بتصدُّره في عدد من الملفات الداخلية والخارجية رسمت ملامح النظام المصري كما نعرفه اليوم.

سطوة "الرجل النافذ"

عباس كامل

يتمتَّع عباس كامل اليوم بصلاحيات لا حدود لها، فيُصدر التعليمات المباشرة للمسؤولين مُتخطيا صلاحيات الجميع، بما في ذلك ملف السياسة الخارجية بعد تحجيم دور الوزارة في السنوات الأخيرة. وقد ظهر ذلك في اضطلاعه بملفات التواصل مع الإسرائيليين والمقاومة الفلسطينية، وإدارة المصالح المصرية في السودان وليبيا، وما يتعلَّق بعرقلة تمدُّد النفوذ التركي في القرن الأفريقي بمساعدة فرنسية، وكذلك تحجيم الدور الإسرائيلي في منطقة حوض النيل.

لا تقف الأمور عند هذا الحد، فـ"صديق السيسي" الذي يُفكِّر بطريقته نفسها، ويرافقه أينما حلَّ أو ذهب في جميع زياراته الخارجية، له أيضا دور داخلي كبير لا يخفى على المقربين من دوائر صنع القرار، فهو "مهندس النظام" بلا منازع، وأحد أهم مهندسي فكرة مؤتمرات الشباب من أجل تلميع صورة النظام في الخارج ضد التقارير التي تتحدَّث عن انتهاكات حقوق الإنسان، وعرَّاب سيطرة الأجهزة السيادية على وسائل الإعلام والإنتاج السينمائي، إلى جانب حضوره العلني في واشنطن في مهام دبلوماسية بصفته مديرا للمخابرات المصرية وتوقيعه عقودا مع عدة جهات أميركية في مجال الضغط السياسي والعلاقات العامة. هذا وأشارت وثائق قاعدة بيانات وزارة العدل الأميركية، التي تُلزم جماعات الضغط بالإفصاح عن أنشطتها وأموالها، إلى دفع المخابرات آلاف الدولارات شهريا لدعم صورة نظام السيسي في الخارج.

ترسم واقعة حدثت في الولايات المتحدة صورة أقرب للرجل ونفوذه، فخلال زيارة السيسي لواشنطن عام 2017، ورغم أن المخابرات وظَّفت شركة ضغط أميركية لتيسير مهام الرئيس هناك، فإن مقابلة تلفزيونية أجراها السيسي مع برنامج "60 دقيقة" (60 Minutes)، أحد أشهر وأقدم البرامج التلفزيونية الأميركية، أثارت غضب عباس كامل، فتدخَّل بعدها بصفته الرسمية وطلب عدم إذاعة المقابلة بسبب الأسئلة المُحرجة التي وُجِّهت للسيسي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. وعندما رفض فريق عمل البرنامج وبثَّ الحلقة، قطعت المخابرات المصرية علاقاتها بشركة الضغط "جلوفر بارك" بسبب فشلها في إيقاف بث الحلقة.

في ملف الخارجية، تنامى نفوذ عباس كامل بشكل استدعى تقليص دور وزير الخارجية "سامح شكري"، الذي بات واجهة دبلوماسية تؤدي المهام البروتوكولية. وينعكس ذلك في الزيارات التي قام بها "كامل" إلى واشنطن عقب وصول "جو بايدن" إلى البيت الأبيض، وتلك التي قام بها إلى إسرائيل والكويت والإمارات، وزيارته السرية إلى دمشق وضاحية لبنان الجنوبية، بالإضافة إلى جولته الأفريقية التي شملت السودان وليبيا.

تتقاطع الأدوار التي يحوزها عباس كامل اليوم مع تلك التي شغلها اللواء "عمر سليمان"، آخر مدير للمخابرات العامة في عهد "حسني مبارك"، بيد أن الفارق هو أن الأخير لم يظهر علنا بالدرجة نفسها رغم اضطلاعه بمهام متعلقة بعلاقات مصر الدبلوماسية وتحجيمه لدور وزارة الخارجية أيضا. هذا وسبق وتحدَّث وزير الخارجية الأسبق "عمرو موسى" عن شكواه لمبارك من أن هناك أكثر من وزير خارجية في مصر، وأن مدير المخابرات يُنازعه اختصاصاته.

يؤكِّد تلك الواقعة أيضا وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية "أحمد أبو الغيط" في مذكراته "شهادتي"، التي ذكر فيها أنه قلق من النفوذ المتصاعد لعمر سليمان في السودان وليبيا وإسرائيل وفلسطين والقرن الأفريقي، وأن الولايات المتحدة والرؤساء العرب تعاملوا معه باعتباره شخصية نافذة في السياسة الخارجية، ما يعني أن هنالك سابقة وجذورا أعمق مما نظن لتنازع الاختصاصات في الملفات الخارجية للدولة المصرية، وأن ما يقوم به عباس كامل اليوم ليس بجديد كُلية، بل الجديد أنه نجح في حسم الخلاف بشكل شبه تام بدعم من الرئاسة، ومن ثمَّ تراجع دور الخارجية أكثر مما سبق. (1)

المخابرات العامة في قبضة "الصقور"

حين حلَّ عام 2011، وقبيل اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني، خيَّم على القاهرة وضع خانق لم يخفَ على أحد وأبرزته بوضوح تقارير المخابرات العامة، التي أشار إليها ضابط مصري سابق يُدعى عبد الحميد بسيوني في كتابه "ثورة مصر وتكنولوجيا المعلومات". تحدَّثت التقارير عن حالة غضب داخلية قد تنفجر خاصة بعد نجاح الثورة التونسية، كما أنها سلَّطت الضوء على انشغال المخابرات في المقام الأول بالوضع الخارجي، الذي شهد آنذاك تبعات انفصال جنوب السودان، وغضب القاهرة على نظام البشير السوداني، مع تصاعد الخلاف مع أديس أبابا بخصوص ملف سد النهضة.

في صبيحة جمعة الغضب 28 يناير/كانون الثاني 2011، استيقظ النظام المصري على غضب جارف في الميادين تفاجأ به جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني حاليا) التابع لوزارة الداخلية، الذي استبعد في تقرير له تكرار سيناريو الثورة التونسية في القاهرة. بيد أن الشارع المُنتفِض لم يكن وحده المُستاء، إذ شعرت المؤسسة العسكرية باستياء مكتوم من الرئاسة عقب قرار مبارك ترقية عمر سليمان لمنصب نائب الرئيس، بالإضافة إلى تحفُّظها السابق على مشروع التوريث. ويلفت النظر أنه بعد يوم من ذلك القرار، تعرَّض رجل المخابرات العجوز لمحاولة اغتيال فاشلة، ورغم أنه لم يتهم أحدا، فإنه ألمح إلى جهة نافذة وراء تدبير المحاولة.

ثمة خلاف بين أجهزة الدولة إذن تزامن مع اندلاع الثورة المصرية، وقد كشف جزءا منه مدير مكتب اللواء عمر سليمان في حوار مع صحيفة "الأهرام"، قائلا إن مدير المخابرات استُدعي إلى مقر وزارة الدفاع، ومن هناك جرى الاتفاق على إقالة مبارك من السلطة، ورغم رفض "سليمان" للأمر فإنه امتثل للقرار في النهاية. وفي أعقاب سقوط مبارك، حلَّ المجلس العسكري جهاز أمن الدولة وعيَّن مديرا جديدا للمخابرات العامة من خارج الجهاز هو اللواء "مراد موافي"، مدير المخابرات الحربية سابقا، لتتحقَّق بذلك هيمنة المخابرات الحربية على قطاع الاستخبارات في مصر، ومن ثمَّ ترسَّخت كل الصلاحيات الجديدة والقديمة في يد اللواء "عبد الفتاح السيسي"، مدير المخابرات الحربية آنذاك، وأصغر أعضاء المجلس العسكري سِنًّا.

اللواء مراد موافي

وصل السيسي لاحقا إلى وزارة الدفاع، ثمَّ دبَّر انقلابه على الرئيس السابق "محمد مرسي"، قبل أن يوجِّه أنظاره سريعا إلى المخابرات العامة التي أقال رئيسها "محمد رأفت شحاتة" و14 وكيلا من قيادات الصف الأول. في الوقت نفسه الذي سعى فيه السيسي لإعادة هيكلة الجهاز السيادي، وسحب الملفات المهمة منه لصالح المخابرات الحربية، قام العسكريون الجدد بعملية تمشيط للجهاز من الموالين لنظام مبارك، وهي معركة استمرت خمس سنوات وأفرزت إحالة أكثر من 100 من وكلاء الجهاز إلى المعاش، وصولا إلى عام 2018، الذي تُوِّج بانتصار واضح لتيار "الصقور" القادم من المخابرات الحربية حين وصل اللواء عباس كامل إلى قمة جهاز المخابرات العامة.

المخابرات في قرطاج وبنغازي

تحمل التقارير الأمنية التي كتبها ضباط المخابرات والأجهزة الأمنية في عهد مبارك، إلى جانب التصريحات العلنية للسيسي نفسه، عداء واضحا للثورة التونسية التي حملت رياحها أدوات التغيير الإجباري في مصر والمنطقة كلها. بيد أنه بوصول "قيس سعيّد" إلى الحُكم في تونس، الذي تزامن معه تسلُّم تونس الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي وتمثيلها المنفرد للمجموعة العربية وتمثيلها المشترك للمجموعة الأفريقية، شكَّل البلد العربي الصغير نقطة اهتمام للدبلوماسية المصرية في فترة حساسة من أزمة "سد النهضة"، إذ سعت مصر والسودان حينئذ لاستصدار قرار أممي يُجبر إثيوبيا على إيقاف ملء السد إلى حين البت في تقاسم حصص المياه.

لذا، بدأت القاهرة تنسيقا مكثفا مع النظام في تونس تُوِّج باستقبال الرئيس التونسي استقبالا حافلا بالعاصمة المصرية في زيارة استمرت ثلاثة أيام، وتأسَّست بعدها نواة لضم النظام التونسي الجديد إلى المحور العربي المُعادي للثورات عموما ولحركات الإسلام السياسي خصوصا. ويبدو الحضور المصري جليا فيما جرى ليلة 25 يوليو/تموز 2021 داخل قصر قرطاج، حين جمَّد الرئيس التونسي البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب وأقال رئيس الوزراء، فسرعان ما أشارت التقارير إلى استعانته بضباط مخابرات مصريين قدَّموا له المشورة، حسب ما نقله موقع "ميدل إيست آي".

الرئيس التونسي قيس سعيد (إلى اليمين) يستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري (إلى اليسار) في قصر قرطاج

في وقت لاحق، كشف الموقع البريطاني، الذي سرَّب قرارات الرئيس التونسي قبل إعلانها، هوية ضابط مخابرات مصري يُدعى العقيد "محمد الفران"، قال إنه يتعاون عن قُرب مع "خالد اليحياوي"، المدير العام للأمن الرئاسي ومستشار الرئيس التونسي. وقد جهَّز النظام التونسي الوليد آنذاك لحملة على حركة النهضة التي تمتلك أكبر عدد من المقاعد داخل البرلمان التونسي المُجمَّد، وذلك بهدف إزاحة الحركة من المشهد السياسي، ومن ورائها الإسلاميون عموما.

بالمثل، شهدت ليبيا على مدار عقد منذ الإطاحة بعرش القذافي تحوُّلات عدة في المشهدين السياسي والعسكري. وفي الوقت الذي هدأت فيه الأوضاع في ظل التوصُّل إلى قرار وقف النار الأخير، واختيار حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الجديدين، تبحث القاهرة عن فرصة لإعادة ترتيب المشهد السياسي الليبي خوفا من أن تدفع الانتخابات الليبية المؤجلة باتجاه يعارض المصالح المصرية. ومن بين كل الأطراف المتناحرة في ليبيا، تجمع القاهرة حلفاء مُهمين بداية من "خليفة حفتر"، القائد العسكري القوي في الشرق، ورئيس البرلمان "عقيلة صالح"، ونجل العقيد الليبي المخلوع "سيف الإسلام القذافي"، كما تحاول أن تجذب إليها مؤخرا -للمفارقة- العقل المُدبِّر لحكومة الوفاق السابقة وعرَّاب التدخُّل التركي في ليبيا "فتحي باشاغا".

في خضم الحرب الدائرة منذ سنوات، بحثت مصر عن رجل يُمثِّل رؤية نظامها المُتمثِّلة في الحرص على إقصاء الإسلام السياسي من الحكم، وهو المتمركز الآن في غرب ليبيا. وعلى خلاف الاتهامات المُعلَنة، لم يكن الشرق الليبي هو هدفها الوحيد تحت دعاوى الأمن القومي، بل طمح النظام المصري ذو الأعباء الاقتصادية الثقيلة إلى حيازة حصة من كعكة إعمار ليبيا المُقدَّرة من صندوق النقد الدولي بنحو 200 مليار دولار، إلى جانب محاولة الدفع بمليونَيْ عامل مصري إلى العمل في ليبيا لتخفيف أعباء البطالة في الداخل.

أمام كل تلك الأهداف، بات الملف الليبي مُنحصِرا بين يدي المخابرات العامة التي تعامل معها حفتر مرات ومرات في خضم معاركه ضد الغرب الليبي (التي فشلت في الأخير). وحتى الزيارات الرسمية التي جمعت السيسي وحفتر في القصر الرئاسي بالقاهرة لم تخلُ من وجود عباس كامل، الذي انتزع صلاحيات وزير الخارجية المصري، وقام بجولة مُعلَنة في ليبيا في يونيو/حزيران الماضي شملت لقاء رئيس الحكومة "عبد الحميد الدبيبة" إلى جانب حفتر في الشرق.

خليفة حفتر (يمين) مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل (الجزيرة)

ملفات أفريقية

في بقعة اتصلت بالدولة المصرية قبل أكثر من نصف قرن، لا تزال الشواهد حاضرة على النفوذ المصري في السودان شمالا وجنوبا. ففي جوبا التي توسَّطت لدى الاتحاد الأفريقي لإنهاء تجميد عضوية القاهرة عقب انقلاب يوليو/تموز 2013، يبدو نفوذ القاهرة واضحا بسفارة على بُعد أمتار من القصر الجمهوري في جوبا. يُضاف إلى ذلك تقديم الجيش المصري للكثير من الاحتياجات العسكرية لجنوب السودان، علاوة على أن معظم قيادات الصف الأول من النظام وأعضاء الحكومة مُتخرجين في جامعات مصرية، وانخراط العديد من ضباط جنوب السودان في منشآت القاهرة العسكرية التعليمية.

حضرت جوبا على خريطة زيارات عباس كامل، مثلها مثل الخرطوم التي استقبلت وفدا من المخابرات المصرية بعد أيام من خلع نظام البشير، وتلا ذلك قدوم مدير المخابرات السوداني لمصر قبل يوم واحد من إعلان السيسي عن قمة أفريقية مُصغَّرة في القاهرة، أعلن فيها انقلابه على قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي، الذي دعا لتسليم السلطة في السودان إلى المدنيين. وقد استمر الدور المصري بعد التوصُّل إلى الوثيقة الدستورية التي قسمت الحكم بين المُكوِّنين المدني والعسكري، إذ تجاهلت القاهرة رئيس الحكومة المُستقيل "عبد الله حمدوك" وتعاملت مباشرة مع "عبد الفتاح البرهان" اتساقا مع موقفها المناهض للثورة في السودان، وهو ما بدا واضحا خلال الزيارة التي قام بها مدير المخابرات المصري للسودان دون لقاء رئيس الحكومة.

الفريق عبد الفتاح البرهان (يمين) لدى استقباله اللواء عباس كامل (وسائل التواصل)

على صعيد آخر، كشفت التحرُّكات المصرية التي قام بها مؤخرا كلٌّ من الرئيس المصري ومدير مخابراته في دول القرن الأفريقي (إريتريا وجيبوتي والصومال وإثيوبيا) اهتماما مصريا بالمنطقة المُطِلَّة على مضيق باب المندب، وبينما تتهم إثيوبيا القاهرة بدعم التمرُّد داخلها وإقامة تحالفات مناهضة لأديس أبابا مع جيرانها في دول حوض النيل والقرن الأفريقي، يبدو أن دور القاهرة قد تجاوز التركيز على سد النهضة، وبات متقاطعا مع أجندات دول أخرى أبرزها فرنسا التي تسعى لعرقلة الدور التركي في المنطقة.

ففي خضم تنافس غربي وعربي على القرن الأفريقي، انحازت القاهرة بوضوح إلى حليفها الأوروبي المُفضَّل، باريس، إذ يجمعهما موقف واحد ضد أنقرة فيما يخص الملف الليبي. وسبق ونشر موقع "العربي الجديد"، نقلا عن مصادر سيادية مصرية، أن الزيارة التي قام بها عباس كامل إلى تشاد مطلع العام الماضي أتت استجابة للتقارير الاستخباراتية بخصوص حضور تركيا في المنطقة وسعيها إلى إقامة علاقات قوية مع دول الساحل، وهو ما استدعى تحرُّكات مصرية بدعم فرنسي لتطويق المصالح التركية المُتشعِّبة الآن عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا.

في سياق تحفُّظ مصر على الحضور التركي بأفريقيا عموما، واهتمامها بمنطقة الساحل المُتاخِمة لليبيا والسودان، وتحالفها الوثيق مع فرنسا، التي تبحث عن حليف مناصر لها على طول الخط بعد خفوت علاقاتها بالجزائر والمغرب لأسباب متباينة، حضرت مصر لأول مرة منذ سنوات في الساحل، ووجَّهت الانتباه نحو المنطقة رغم حداثة عهدها بها بعد عقود من الغياب، لا سيما والمنطقة تعج بنفوذ راسخ للمغرب وحضور جزائري، وكذلك اهتمام عسكري مُتنامٍ من جانب روسيا. وبينما تتطلع مصر في اللحظة الراهنة إلى بث نفوذها منفردة في منطقة بعيدة نسبيا مثل الساحل، فإنها تجد في الشراكة مع فرنسا تحالفا مناسبا جدا لمصالحها المُتمثِّلة في دعم الثورات المضادة، وتطويق الإسلام السياسي، ومحاصرة الدور التركي، وهي الأركان الثلاثة التي ترسم ملامح سياسة النظام المصري في الخارج منذ 2014، وكان عباس كامل، ولا يزال، حارسها الأمين، وعرَّابها الأول.

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