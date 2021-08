يتنافسان على المواقع نفسها.. هل تصل المواجهة بين أميركا والصين إلى القمر؟

أعدت تارا كوب، كبيرة المراسلين في البنتاغون، تقريرا نشرته مجلة "ديفِنس وان" تناولت فيه مظاهر التنافس على احتلال القمر، لا سيما بين الولايات المتحدة والصين، اللتين قد تصطدما من أجل المواقع نفسها على القمر.

ما من سباق يجري حاليا لمحاولة الوصول مرة أخرى إلى القمر، بيد أن القوى العظمى، الصين وروسيا من جهة، والولايات المتحدة وشركاءها من جهة أخرى، لا تعترف حاليا بالقوانين المقترحة من بعضها بعضا حول طبيعة النشاطات المسموحة والمحظورة حالما يصل أي منها إلى سطح القمر، وهي مشكلة يقلق بشأنها المشرِّعون ومحللو سياسات الفضاء، فكيف نتجنب صراعا في الفضاء إن لم تَعُد القوانين والسياسات الدولية المُطبَّقة على الأرض قابلة للتطبيق في الفضاء اليوم؟

يقول النائب "جيم كوبر"، الديمقراطي عن ولاية "تِنيسي" أن "الكثير من المفاهيم العسكرية المطبقة على الأرض لا تصلح للتطبيق في الفضاء، أو على الأقل ليست بالفاعلية نفسها. فإذا تجاوزنا ارتفاعا قدره 80 كيلومترا، أو وصلنا ارتفاعا قدره 100 كيلومتر فوق سطح الأرض على الأقل، نجد أنه ثمة قواعد مختلفة تُطبَّق هناك. لقد حان الوقت لنعي تلك الحقيقة".

هناك بالفعل تدافع دولي شرس حول القوانين المنظمة لعمليات الأقمار الصناعية. وعلى غرار القمر، ما من إجماع حتى الآن حول كيفية الرد على أي تحرُّكات عدوانية في مدار الأرض بحسب ما قاله الجنرال "جيمس ديكنسون"، قائد قيادة الفضاء الأميركية، في مؤتمر "البحر والجو والفضاء" الذي أقيمت فعالياته مطلع الشهر الحالي.

