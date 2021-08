جيل جديد من الاستخبارات.. كيف يُستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد منشآت إيران النووية؟

أعدَّ باتريك تاكِر، المحرر التقني في مجلة "ديفِنس وان"، تقريرا تناول فيه التكنولوجيا المستخدمة في كشف أحدث المنشآت النووية الإيرانية السرية، كما يناقش عددا من رواد شركات التصوير عبر الأقمار الاصطناعية حول مستقبل هذا المجال.

رجَّح تحليل حديث صادر عن مركز الأمن والتعاون الدولي (CISC)، التابع لجامعة ستانفورد، أن إيران قد تكون على بُعد 18 إلى 24 شهرا من استكمال بناء منشأة لتجميع أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض داخل منشأة "نطنز" النووية. وأوضح التحليل أن إيران ستتمكَّن من استعادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم، بل والتوسُّع فيه، رغم الانتكاسات الشديدة والمتعدِّدة التي ألقى فيها المسؤولون الإيرانيون باللوم على الأعمال التخريبية.

ووفقا لمُحلِّلي المركز، الذي وصف المنشأة الجديدة للمرة الأولى لصحيفة نيويورك تايمز في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فإن المنشأة تقع جنوب المنشآت الموجودة في نطنز، وبُنيت في عمق الجبل من الداخل لتكون أقل عُرضة للضربات الجوية وبعيدة عن أعين الأقمار الصناعية. واستخدم مُحلِّلو المركز أدوات ذكاء اصطناعي من شركة "أوربيتال إنسايت" لتساعدهم في تتبُّع عُمَّال البناء في الموقع، وتوصَّلوا إلى إمكانية تتبُّع فترات الانقطاع عن العمل المرتبطة بالانفجار الذي وقع العام الماضي في منشأة نطنز، وبعض التغيُّرات الأخرى المرتبطة بأعمال الحفر والتشييد لمنشأة التجميع الجديدة. وقالت "أليسون بوتشِيوني" الباحثة بالمركز: "يساعدنا التحليل بواسطة الذكاء الاصطناعي وتَعَلُّم الآلة في معرفة مواقع وجود العُمَّال في أي وقت بصورة أدق".

~ AI Reveals Iran’s Nuclear Weapons Factory: Analysts used Artificial IntelIigence tools to analyse geospatial satellite data tracking construction traffic at the Natanz nuclear site in Iran. https://t.co/JSLF4EYzuz #cybersecurity @orbital_insight pic.twitter.com/yGoEnzMDmA

— CyberSecInt (@CyberSecInt) August 16, 2021