عالم جديد غير حقيقي.. كيف تحوَّلت السياسة إلى مسرح للزيف؟

بعد أحداث الانقلاب العسكري الدامية بمصر، وفي إطار الحرب الإعلامية المستعرة لتشويه جميع المجموعات السياسية التي شاركت في انتفاضة 25 يناير/كانون الثاني 2011، استضافت إحدى الفضائيات المصرية عبر الهاتف عام 2014 ضيفا استثنائيا، قالت القناة إنه عضو "الاتحاد الأميركي للفلكيين"، وادَّعى "الضيف" أنه أجرى حوارا مع أحد الفضائيين "الذين يملؤون المجرات"، فحذَّره "الفضائي" من "قوى الشر" التي تشمل -حسبما جاء بالبرنامج- "جماعة الإخوان المسلمين" التي تساعد الفضائيين على غزو كوكب الأرض.

يبدو الأمر هزليا ولا يمكن أخذه على محمل الجد، لكن البرنامج نفسه أذاع تصريحات "الضيف الذي أجرى حوارا مع الفضائيين" باعتبارها حقيقة، وما يظنه المرء غير قابل للتصديق يبدو أن هناك قطاعات كبيرة من الناس مستعدة لتقبُّله ما دام قد أذاعه "الإعلام"، مهما بدا هزليا ومزيفا، هذا ما وضَّحته حلقة المراسل الذي اعتقلته السلطات المصرية مدة عامين "شادي أبو زيد"، عندما سأل عددا من الأشخاص في شوارع القاهرة عن حقيقة وجود "كائنات فضائية"، فلم تأته ردود الناس بالإيجاب والتصديق لما يأتي في الإعلام والأفلام الأميركية فحسب، بل حذَّر المصريون من أن الكائنات الفضائية يمكن أن تتآمر على مصر وتُغري شبابها بالأموال لزعزعة استقرارها.

نعيش اليوم حالة استثنائية في التاريخ البشري من تفشي الزيف، ونتعرَّض يوميا لموجات متتالية من تزييف الحقائق، وهو أمر لا يحدث في بلادنا فقط، بل ينتشر في العالم كله تحت تأثير آلات تزييف ضخمة لا تقتصر على الإعلام الذي يسيطر على عقول البشر ويتلاعب بها، بل تشمل وسائل أكثر تعقيدا أنتجها التطور التكنولوجي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تتحوَّل السياسة تحت تأثيرها إلى مجرد نوع من الألعاب اختفى معها مفهوم "الصالح العام"، وتضخَّمت المصالح الشخصية داخل دوامات مستمرة من التزييف، الذي يشمل ويمنع أي فرص مُحتمَلة للتغيير السياسي. (1)

ليس المصريون وحدهم مَن يعتقدون بوجود كائنات فضائية تتآمر على دولتهم على ما يبدو، فخلال ثمانينيات القرن المنصرم، سجَّل أميركيون كُثُر في الولايات المتحدة مقاطع مصوَّرة لطائرات وأجسام مضيئة وغريبة تُحلِّق فوقهم بالسماء، وسرعان ما شرع الإعلام الأميركي في الحديث عمَّا عُرف واشتهر فيما بعد باسم "الأجسام الطائرة المجهولة" (UFOs)، ثم ظهر الخبراء والمحللون والمحققون المولعون بالأطباق الطائرة وأسرار الفضاء، وأخبروا الجمهور الأميركي بأنهم اطَّلعوا على وثيقة حكومية سرية للغاية، تؤكِّد زيارة عدد من المركبات الفضائية للأرض واحتجاز بعض الفضائيين في قواعد عسكرية خاصة. (2)

بنهاية الثمانينيات، اتضح أن القصة كلها مُختلَقة ومزيفة، أما الأجسام الطائرة المجهولة التي شاهدها وصوَّرها آلاف الناس فلم تكن سوى تجارب لأسلحة جديدة عمل الجيش الأميركي على تجربتها وتطويرها، إذ كانت المخابرات الأميركية ما زالت تعتقد أن الاتحاد السوفيتي يُخطِّط لمهاجمة أميركا والسيطرة على العالم. ولما كان من المستحيل إخفاء تلك التجارب، اختارت الحكومة الأميركية بعض سُكَّان المناطق القريبة من القواعد العسكرية لنشر الشائعات حول الأطباق الفضائية، فزرعت الفكرة داخل عقولهم، وأقنعتهم بأن الحكومة الأميركية تستضيف بعض الفضائيين في قواعدها العسكرية السرية بهدف التواصل والتعاون معهم، وأن عليهم كتمان السر لمصلحة الولايات المتحدة.

أشرف على هذه العملية الكبيرة من التزييف وخلق الأوهام حول الأجسام الطائرة المجهولة مستشارو الرئيس "رونالد ريغان" خلال الثمانينيات، وأطلقوا عليها عملية "إدارة الوعي". وقد نجحت تلك العملية بالفعل في إدارة وعي قطاع لا بأس به من الأميركيين وكثيرين غيرهم حول العالم، ليس فقط عبر إقناعهم بوجود الأطباق الفضائية والغزو الفضائي للأرض، بل كذلك نجحوا في رسم صورة مزيفة عن الشرق الأوسط والاتحاد السوفيتي وأميركا الوسطى.

لم يكن هدف البرنامج التغطية فحسب على هزيمة القوات الأميركية وانسحابها من لبنان عام 1984، ثم إقناع الأميركيين بعملية الإغارة على ليبيا جويا 1986، بل التغطية تماما كذلك على عالم السياسة المُعقَّد، وتحويله إلى صورة بسيطة من الأخيار والأشرار في خيال عامة الناس عبر الاستحواذ على مخيلتهم وتحريف الحقائق وتشويه أي مجموعة من البشر وتحويلهم إلى أعداء بطريقة تخدم سياسة الحكومة الأميركية. (2)

