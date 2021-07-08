مناورة اللحظة الأخيرة.. هل تكسب مصر معركتها ضد إثيوبيا في مجلس الأمن؟

لطالما اعتقدت القاهرة، منذ سبعينيات القرن الماضي، بأن مصائر القضايا الكبرى في جوارها مرهونة بإرادة واشنطن أكثر من أي شيء آخر، وأنها بحاجة إلى علاقة جيدة ومتينة مع البيت الأبيض لحماية مصادر نفوذها في الملفات العربية والأفريقية التي تبوأت فيها مكانة مركزية. واتساقا مع هذه القاعدة، مثّلت العلاقة الشخصية الدافئة بين الرئيس المصري ونظيره الأميركي السابق دونالد ترامب ورقة مهمة للنظام المصري، وبخاصة في معركته الدبلوماسية مع إثيوبيا، لا سيما أن القاهرة قد حصلت في عهده على ضوء أخضر ضمني لضرب سد النهضة حال فشلت المفاوضات. لكن وصول جو بايدن إلى واشنطن قلب حسابات القاهرة، فالرجل يمثل امتدادا واضحا لسياسات الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، الذي لم يَدعُ السيسي ولو مرة واحدة للقائه داخل البيت الأبيض طوال فترة حكمهما المشتركة التي امتدت قرابة 4 سنوات.

دفع ذلك التحوُّل الحكومة المصرية -عبر سفيرها في واشنطن- إلى التعاقد مع شركات ضغط أميركية بقيمة 65 ألف دولار شهريا، لتحسين صورة النظام والضغط على الكونجرس من أجل حماية المساعدات الأميركية السنوية البالغة 1.3 مليار دولار وعدم ربطها بملف حقوق الإنسان. لكن القاهرة التي تخطب ودّ بايدن، أخذت تبحث في الوقت نفسه عن "صديق" آخر يدعم سياساتها في الداخل والخارج، فبينما انتشرت التظاهرات الغاضبة حول العالم الإسلامي احتجاجا على أزمة الرسوم المسيئة للنبي محمد في فرنسا، كان الرئيس المصري أول زعيم عربي يلتقي نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون. لم تمر أشهر قليلة بعدها حتى تعاقدت مصر مع فرنسا لشراء 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال، في صفقة غُلِّفت برسائل سياسية حول احتمالية استخدامها لقصف سد النهضة، واعتقدت مصر لوهلة أنها عوَّضت خسارة ترامب.

لكن رهان القاهرة بدا خاسرا مع أول اختبار له حين صعَّدت مصر خطابها الدبلوماسي ضد إثيوبيا، وقدمت شكوى رسمية إلى مجلس الأمن في محاولة للاستفادة من تَرَؤُّس فرنسا للدورة الحالية للمجلس (يتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجلس بصورة شهرية)، حيث صرَّح نيكولا دو ريفيير، الرئيس الفرنسي للمجلس، مؤكدا أن الهيئة الأممية الأرفع لن يكون بمقدورها حل الخلاف بين مصر وإثيوبيا حيال أزمة سد النهضة. لم تكن إثيوبيا أسعد حظا، إذ دفعت أزمة التيغراي المتفاقمة، وخروقات حقوق الإنسان الهائلة التي ارتكبتها القوات الإثيوبية، إلى استهجان أطراف دولية عدة لما يقوم به آبي أحمد، لا سيما الولايات المتحدة. وبينما تبدو مساعي البلدين نحو حيازة ظهير دولي يدعم موقف كل منهما بحسم وقد أخفقت مؤخرا، فإن هنالك على أقل تقدير انحيازات واضحة لدى الأطراف الدولية، سواء نحو القاهرة أو أديس أبابا، تجعل من الصعب حسم القضية في مجلس الأمن، وهو أمر يريح إثيوبيا التي لم ترغب قط في تدويل المعركة حول السد، ويعرقل مساعي القاهرة والخرطوم ويضيق الخناق أكثر فأكثر حول جهودهما الدبلوماسية، ويعزز -في النهاية- فرضية العمل العسكري بوصفه حلا وحيدا لتغيير الواقع الذي تفرضه إثيوبيا تدريجيا على الأرض.

في الوقت الذي دفعت فيه مصر لعقد جلسة داخل مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، أخطرت إثيوبيا مصر ببدء الملء الثاني لسد النهضة في خطاب رسمي تلقاه محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري. وقد حصل السودان على نسخة مماثلة من الخطاب بعد يومين، في تجاهل صريح يعكس تأزم العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا على خلفية تباين وجهات النظر في قضايا عدة، أبرزها تلك المتعلقة بالاشتباكات الحدودية، وتغيير السودان موقفه من السد، بالإضافة إلى تدخل عبد الله حمدوك، رئيس الحكومة الانتقالية السودانية، من أجل التفاوض مع مقاتلي تيغراي.

من جانبهما، تسعى كل من مصر والسودان إلى إقناع مجلس الأمن بالتحرك نحو إلزام إثيوبيا بإطار لملء السد لا يوقع الضرر عليهما، مع وضع قواعد ملزمة للتشغيل، وهو ما يعني أن تتجاوز الجلسة المرتقبة التصريحات الاعتيادية، وأن يضغط حلفاءهما بالفعل لإصدار قرار واجب التنفيذ باستئناف مفاوضات سد النهضة من أجل الوصول لاتفاق يلزم مع إثيوبيا بشأن إدارة وتشغيل السد، كما تطالب مصر والسودان بضرورة إيقاف الملء الثاني الذي يشمل تخزين 13.5 مليار متر مكعب من المياه. على الجانب الآخر، ترفض إثيوبيا تلك المطالب كافة، كما ترفض تخزين مياه السد على 10 سنوات أو سبع كحدٍ أدنى، وتُصر على إتمامه في ثلاث إلى خمس سنوات فقط. كما ترفض أديس أبابا نظر مجلس الأمن من الأساس في ملف سد النهضة، بدعوى أنه ليس من اختصاصه، إلا أنها مع ذلك ستشارك في الجلسة لعرض وجهة نظرها.

يمكن توقع ما ستؤول إليه الجلسة المرتقبة بالنظر إلى مواقف سابقة أعلنها المجلس وفي ضوء انحياز رئيسه إلى الموقف الإثيوبي. وعلى الأغلب، فإن أجندة الجلسة لن تتجاوز الاستماع إلى حجج ومرافعات طرفي النزاع، ثم إصدار بيان ختامي يدعو الدول الثلاث للعودة مجددا إلى المفاوضات، مع حث الاتحاد الأفريقي على طرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق حول السد. ويرعى الاتحاد الأفريقي منذ يونيو/حزيران عام 2020 مفاوضات بحضور خبراء ومراقبين من الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، لكنها لم تسفر عن أي تقدم، سوى تفاقم الغضب المصري السوداني من طريقة التفاوض التي بدت كأنها تسير في حلقة مفرغة هدفها إضاعة الوقت وصولا إلى موعد الفيضانات، الذي يلحقه دوما الإعلان عن ملء السد وفق الخطة الإثيوبية المحددة مسبقا.

ثمة دلائل عدة على أن رهان مصر والسودان على مجلس الأمن سوف يكون خاسرا، ليس فقط لأن المجلس لم يصدر قرارات ملزمة بشأن القضية أو القضايا المماثلة في السابق، ولكن أيضا بسبب الاختلافات المعلنة والمواقف المتناقضة بين أعضائه، حيث تحظى أديس أبابا بدعم كبير من قِبَل 3 من الأعضاء الدائمين في المجلس، وهم فرنسا والصين وروسيا، وهو ما يفسر فشل الولايات المتحدة حتى الآن في عقد جلسة لمناقشة الوضع في تيغراي بعد نحو ثمانية أشهر على اندلاع النزاع. أما القاهرة، فإن مواقفها كانت تحظى بدعم من إدارة ترامب التي أصدرت قرارا بتعليق المساعدات لإثيوبيا بسبب تعنتها في قضية السد، وهو القرار الذي أوقفته إدارة بايدن التي فشلت في الضغط على أديس أبابا سابقا بسبب حلفاء إثيوبيا في مجلس الأمن الذين يمتلكون جميعا حق الفيتو.



وفيما يبدو، فإن مصر أدركت النفوذ الذي يحظى به الجانب الإثيوبي في أروقة مجلس الأمن، وهو ما دفعها مؤخرا للتباحث مباشرة مع حلفاء أديس أبابا، وعلى رأسهم الصين بما تمتلكه من نفوذ ضخم بفعل مشاركتها فنيا في بنية السد، لكن التحركات المصرية لم تثمر مع الصين التي اكتفت بعرض التعاون مع مصر في مشروعات لتحلية المياه. وبالمثل، أعلنت فرنسا عبر سفيرها في الأمم المتحدة أنها لن تقف في مواجهة أديس أبابا، والأمر نفسه ينطبق على روسيا التي تلتزم خطا واحدا إلى جانب الاتحاد الأوروبي يتمثل في حث الأطراف على التفاوض دون الانحياز لواحد منها، وهو موقف تستفيد منه أديس أبابا بالدرجة الأولى.

وحتى مع غض النظر عن الدعم الذي تحظى به إثيوبيا من حلفاء دوليين مرموقين، لا يبدو أن النظام في إثيوبيا يملك خيار التراجع عن ملء السد. في الحقيقة، يجد النظام نفسه مدفوعا من الداخل للمضي قدما في ملء سد النهضة لاعتبارات داخلية أكثر إلحاحا تتعلق بشعبية النظام وحتى بقدرته على البقاء، إذ يحتل سد النهضة دورا مركزيا في المشروع القومي الإثيوبي القائم حاليا لا سيما على المستوى الشعبي، وهو ما يعني أن التنازل فيه يهدد بقاء آبي أحمد. وبصورة أوضح، لم يجرؤ أي رئيس وزراء إثيوبي منذ وُضع حجر أساس "سد الألفية العظيم"، قبل نحو عقد من الزمان، على الإعلان عن تراجعه عن استكمال أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا.

البعد الآخر في الأزمة اقتصادي بامتياز، فإثيوبيا التي نجحت عام 2017 في تسجيل أسرع معدل نمو عالمي بعد أن كانت عام 2000 ثاني أفقر بلاد العالم، لا يبدو أن طفرتها الاقتصادية ستستمر بالوتيرة ذاتها في ظل اضطرابات الحرب الأهلية في إقليم تيغراي التي أرهقت ميزانية الحكومة الفيدرالية، إلى جانب تداعيات أزمة كورونا التي أثرت على النمو الاقتصادي الذي تراجع إلى 2% العام الجاري بعدما قارب 10% باستمرار قبل الوباء. والأخطر هنا بالنسبة إلى أديس أبابا هو تراجع الاستثمار الأجنبي في ظل ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 21.7%، وهو ما يعني أن الحكومة إذا أرادت الهروب سريعا من مشكلاتها الاقتصادية، فسيتعين عليها الانتهاء وفق أسرع جدول زمني من بناء سد النهضة، وإنتاج قدر من الطاقة يتجاوز احتياجاتها لتصديرها إلى دول الجوار. وقد بلغت عائدات أديس أبابا من تصدير الطاقة عام 2019 حوالي 66.4 مليون دولار، وتستهدف إثيوبيا الوصول لملياري دولار مستقبلا، وهو ما يعني أن السد يعد أهم الأوراق الحيوية لإنقاذ اقتصاد البلاد المتعثر.

وأخيرا، وربما الأهم على المدى القصير، يبحث آبي أحمد من خلال الملء الثاني عن انتصار شعبي وشكلي بعد الهزيمة المدوية التي لحقت به في إقليم تيغراي أمام "الحركة الشعبية لتحرير تيغراي"، إذ أعلنت قواته انسحابها من الإقليم بعد قتال دام نحو ثمانية أشهر دون أن تتمكن قوات الجيش الفيدرالي الإثيوبي المدعومة من إريتريا من تحقيق أهدافها العسكرية، بالإضافة إلى الاتهامات الدولية بارتكاب قواته جرائم حرب بشعة في الإقليم، والتي عكّرت صفو العلاقات بالولايات المتحدة والعديد من العواصم الغربية.

بخلاف التعقيدات العسكرية التي يضيفها الملء الثاني لحسابات أي خطة لضربة عسكرية مصرية-سودانية، يبدو أن مصر والسودان، باتجاههما إلى مجلس الأمن، تريدان أن تظهرا بمظهر الطرف الذي يراهن على الدبلوماسية حتى آخر لحظة، حتى وإن تجاوزت إثيوبيا الخط الأحمر الذي سبق أن حدده الرئيس المصري. وفي هذا الصدد، لا تزال القاهرة تعتقد أن الولايات المتحدة هي المنقذ الوحيد المحتمل لمفاوضات سد النهضة، وأن إدارة بايدن بإمكانها التدخل لدى حلفاء إثيوبيا الدوليين، وممارسة ضغوط على أديس أبابا لدفعها بالقوة إلى التفاوض بغية الوصول لاتفاق ملزم بشأن إدارة السد، وعدم الإضرار بحصّتَي مصر والسودان. ويعتقد بعض المحللين بالفعل أن مصر تفاوضت مع واشنطن خلال حرب غزة الأخيرة بتقديمها الوساطة مع حماس لوقف إطلاق النار، مقابل تدخل الولايات المتحدة وإجبار آبي أحمد على استئناف المفاوضات، وهو طرح يجد مؤشرات على صحته.

السبب الذي يفسر حاجة دولتي المصب لحليف دولي مؤثر هو أن الدولتين سبق أن خسرتا معركتهما للمنع من امتلاك حلفاء دوليين لهم مصالح مرتبطة بالسد. ففي عام 2014، نجحت القاهرة بعد مباحثات دبلوماسية في إصدار قرار أوروبي-روسي-صيني بوقف تمويل سد النهضة، وانضم له لاحقا البنك الدولي، واشترطت بعدها الشركات الأوروبية على أديس أبابا موافقة الدول المتضررة أولا قبل إكمال عمليات البناء، وهي الورقة التي فقدتها مصر والسودان بالتوقيع على اتفاق المبادئ عام 2015، الذي سمح لإثيوبيا بمواصلة البناء دون أي ضمانات أو رقابة. وفي وقت ترفض فيه إثيوبيا اللجوء للتحكيم الدولي، لم يتبقّ أمام صانع القرار المتضرر سوى الانسحاب من اتفاق المبادئ، وخلق وضع جديد للسد، ثم الاحتكام للفصل السابع في مجلس الأمن الذي يجبر المجلس على التدخل بدعوى وقوع ما يهدد السلم والأمن في دول حوض النيل.

في ضوء ذلك كله، يمكننا القول إن مجرد قبول مجلس الأمن عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية سد النهضة، وفق المعطيات الحالية، لا يُعد انتصارا كبيرا لمصر والسودان، خاصة بالنظر إلى توجهات سابقة أعلنها -صراحة- رئيس المجلس، كما أن المشروع العربي الأخير الذي وزعته تونس في مجلس الأمن، والخاص بمنع إثيوبيا من الاستمرار في التعبئة الثانية، يمكن بسهولة اعتراضه بمنع التصويت عليه، أو بإصدار فيتو فرنسي أو صيني أو روسي بحقه يبدو أحدهم على الأقل مرجحا بالنظر إلى تاريخ التصويت فيما يتعلَّق بإثيوبيا في المجلس. ورغم ذلك، تظل هنالك حجة قائمة بأن الدعم الصيني والروسي لأديس أبابا في إقليم تيغراي يأتي في سياق رفض التدخُّل الغربي في ملفات إثنية وديمغرافية لدى البلدين الكبيرين ملفات مشابهة لها، أما أزمة السد فلن يضير أي منهما بالضرورة أن يصوِّت لصالح القاهرة والخرطوم إن نجحت المساعي الدبلوماسية المصرية والسودانية في إقناعهما بذلك. ما إذا كانت تلك المساعي قد نجحت أم أن إثيوبيا ستواصل كسب لعبة الوقت، هو ما ستكشفه الجلسة المرتقبة اليوم في مجلس الأمن للنظر في ملف سد النهضة.