لعبة الضحية.. هكذا تتلاعب إسرائيل بالمشاعر والعقول لتبرير جرائمها

مرت نحو إحدى عشرة سنة منذ الغارة الإسرائيلية على أسطول "مافي مرمرة" في البحر الأبيض المتوسط، الذي تكوَّن من ثلاث سفن حملت على متنها نشطاء حقوقيين (1) من دول متفرقة، هدفوا لتوصيل الإمدادات للفلسطينيين، وتحقيق انتصار رمزي عن طريق الوصول لأكبر سجن مفتوح في العالم "قطاع غزة"، لكن السفن حُوصرت من قِبَل جيش الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية، قبل أن يُهاجمها، في أثناء ذلك، قُتل تسعة من نشطاء حقوق الإنسان، وأُصيب آخرون بجروح خطيرة، أحدهم فقد حياته بعد فترة قصيرة.

المُثير للانتباه في هذه الحادثة كان غضب إسرائيل من الانتقادات الدولية، التي كانت في الأصل هينة جدا بالنظر إلى حجم العنف الذي ارتكبته ضد النشطاء السلميين، في أثناء ذلك كان الإسرائيليون يُصوِّرون الهجوم العسكري الدموي ضد هؤلاء المدنيين على أنه "عمل مشروع للدفاع عن النفس"، بل ووصفت بعض الصحف الإسرائيلية -مثل يديعوت أحرونوت- الحادث بأنه "كمين لقوات الكوماندوز الإسرائيلية"، وقيل إن هؤلاء النشطاء جهاديون جاؤوا لكي يقاتلوا ويُقتلوا (2). لكن هل تعرف أن ما حدث لم يكن فريدا من نوعه أو غير مسبوق؟ في الواقع، فإن إسرائيل دولة بارعة للغاية في لعب دور الضحية، وهي تفعل ذلك في كل مرة، لصرف الانتباه عن جرائمها.

تُعَدُّ "عقدة الضحية" أو "عقلية الضحية" سمة شخصية لهؤلاء الذين يعتقدون أنهم دائما ضحايا الأفعال الضارة من قِبَل الآخرين، حتى عندما يُعلَموا بالأدلة التي تُشير إلى عكس ذلك (3). يستمد دور الضحية في إسرائيل الكثير من مضمونه من الذاكرة الجمعية اليهودية، وخاصة المحرقة النازية أو الهولوكوست. لكن عقلية الضحية ليست فقط مجرد اضطراب شخصية، بل إنّ لها جوانب اجتماعية وسياسية وقانونية (4) بدأ الاعتراف بها منذ عقود، وأُدخلت المعايير المتعلقة بعلم الضحايا (victimology)، الذي يدرس الآثار النفسية للجريمة والعلاقة بين الضحايا والجاني (5)، إلى الساحات الدولية لدراسات الصراعات السياسية.

يستخدم الاحتلال الإسرائيلي بطاقة الضحية ببراعة في كل مرة يتعرَّض فيها للانتقاد، دور الضحية نفسه له العديد من التكتيكات المتعددة التي تُستخدم بما يتناسب مع الموقف، وهناك العديد من الطرق التي تخدم بها عقلية الضحية أمّة أو جماعة من الناس، والمجموعات المتورطة في افتعال النزاعات تحديدا (6)، حيث توفر عقلية الضحية تدفُّقا لا ينقطع للتفسيرات المتعلقة بالصراع بينهم وبين العدو، لن يتساءل طفل إسرائيلي عن سبب قتالهم للفلسطينيين على سبيل المثال، لأنه يعي أنّه ضحية لعدوان غاشم من العرب المتطفلين الذين يرفضون الرحيل من "أرض آبائه".

على جانب آخر، يُقدِّم شعور الضحية مُبرِّرا أخلاقيا لأعمال العنف التي يُنظر إليها على أنها "تمنع المزيد من الإيذاء"، كما يساهم في ترسيخ تمايز وتفوق الجماعة من خلال تصوير المنافسين على أنهم حقيرون أو عنيفون، مع جعل جماعتنا نحن مثالية وخالية من العيوب، كما أنّ عقلية الضحية تقوي التضامن الجماعي من خلال تأكيد الأخطار المحتملة التي تُهدِّد بقاء المجموعة، الذي يُعزِّز بدوره حب الوطن والانتماء إليه.

وأخيرا، تساعد الضحية الجماعية المجموعة على كسب الدعم الدولي الذي يُعَدُّ أهم الأهداف في حالة الاحتلال الإسرائيلي، كما حدث في عام 2010 حين قتل النشطاء على متن سفينة "مافي مرمرة"، حيث وُصفوا في الصحف العبرية بأنهم "جهاديون" و"إرهابيون" رغم أنهم لم يحملوا سلاحا قط، في المقابل كانت إسرائيل فقط تدافع عن نفسها، رغم أن الحقيقة أنها قتلتهم عُزّلا أمام سمع وبصر الجميع.

لكن على الرغم من كل ذلك، غالبا ما تتجاهل الأدبيات السياسية الأخطار الممكنة لعقلية الضحية (7)، تُحذِّر دايان إينس، الفيلسوفة الأميركية، من أنّ عقلية الضحية "قادرة على ارتكاب أي درجة من العنف لا يُأبه لها أبدا" (8)(9)، وبسبب ذلك فإنها تدعو إلى التدقيق في وضع الضحية، وتجادل بأننا نادرا ما نُشكِّك في السلطة الأخلاقية التي نمنحها للمجموعات التي تستخدم دور الضحية، وتلك مشكلة كبيرة.

في الواقع، رغم أن جوهر رؤية هرتزل والصهيونية كان تخليص اليهود من عقلية الضحية والسلبية، فإنها أعطت هذه الروايات زخما أكبر باسم الذاكرة الجمعية، ووُظِّفت لإضفاء الشرعية وتبرير حروب إسرائيل وسياساتها ضد العرب، والفلسطينيين بوجه خاص، وكذلك لحشد الدعم من المجتمع الدولي.

في هذا السياق كان الهولوكوست مُكوِّنا رئيسيا. الرسالة عموما كانت أن استعارة "l’olam lo od" (لن تتكرر أبدا) تنطبق أيضا على الفلسطينيين. بمعنى أوضح، لن يُسمح للمحرقة أن تحدث مرة أخرى على يد الوثنيين أو الألمان، أو الفلسطينيين هذه المرة، وبالتالي أصبحت الإشارة إلى ضحايا المحرقة أداة استطرادية للشرعية السياسية، تُستخدم على وجه التحديد لتبرير العمليات العسكرية وقمع الفلسطينيين وقتلهم عن حق إسرائيل في "الأمن" بشروطها الخاصة (10).

من تلك الوجهة، فإن الإيذاء السابق يمكن أن يُولِّد شعورا بالاستحقاق (11)، ويُستخدم للتهرُّب من اللوم بعد ارتكاب أي مخالفات (12). وبهذا الشكل، لا تكون هوية الضحية لمجموعة ما مجرد نتيجة غير مرغوب فيها لماضٍ مفجع فحسب، بل تتحوَّل إلى حالة مفيدة يمكنهم من خلالها تحقيق تطلُّعات أوسع في المستقبل.

تتغلغل هوية الضحية اليوم في كل أطراف الحياة الإسرائيلية، وبالأخص في الفنون والإعلام؛ لأنها تحمل رمزية ثقافية وترويجية. تأمَّل، على سبيل المثال، الشعارات الإسرائيلية اليهودية: "لن يسقط الموساد مرة أخرى أبدا"، الذي يعتنق في باطنه دين الضحية، وهو أمر ينطبق حتى على الأناشيد الوطنية.

وللمفارقة، فإن كلا النشيدين الفلسطيني والإسرائيلي يدور حول "البعث من جديد"، ولكن يُعبَّر عن ذلك بطريقة مختلفة. لا يزال النشيد الوطني الإسرائيلي، "hatikvah" (الأمل)، يتحدث عن اليهودي "المظلوم" الذي "يبحث عن الأمل" من الإيذاء (13)، وهو عبارة عن نص سردي يُعيد إحياء الصدمة المرتبطة بالذاكرة الجماعية مرارا وتكرارا، وبالتالي يستمر في ترسيخ التزام المجموعة بخطابها الأساسي، ألا وهو خطاب الضحية (14).

من المعروف أن روايات شبيهة استُخدمت في الدعايات الحربية (15)، قبل الإبادة الجماعية في رواندا على سبيل المثال، وإبان الحرب العالمية الأولى، في تلك النقطة دعنا نتأمل أحد مقاطع الفيديو المنتشرة على تويتر، حيث يُستخدم تصوُّر الضحية "بشكل إستراتيجي" من أجل الحصول على الدعم الدولي، ليس مرة واحدة أو مرتين، بل يمكنك أن تجد على منصات التواصل الاجتماعي أطنانا من القصص المصنوعة جيدا لتلعب الدور نفسه.

