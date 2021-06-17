بلد المليون قرصان.. هل تسعى روسيا للسيطرة على العالم عبر الإنترنت؟

اختراق القناة الفرنسية ونسب الاختراق لتنظيم الدولة (رويترز) استغرق الأمر ليلة بأكملها من فريق محترف لاستعادة السيطرة (1)، وليالي أخرى تالية كان الجميع يعتقدون فيها أن الوحدات الإلكترونية للتنظيم الجهادي هي المسؤولة عن الهجوم غير المسبوق. ولكن اللافت للنظر أن "تنظيم الدولة الإسلامية" لم يُعلِن مسؤوليته عن الحادث كما جرت عادته في مثل هذه العمليات، وكما أظهرت الرسائل التي بُثَّت عقب الاختراق، لذلك فقد استغرق الأمر من عملاء الاستخبارات عدة أسابيع لإجراء البحث وتحديد هوية الجُناة، وبعد ذلك بشهرين، قدَّمت وكالة الأمن السيبراني في فرنسا إلى السيد بيغوت تقريرها أخيرا حاويا الحقيقة. كانت المفاجأة أن الهجوم لم يكن من أعمال "تنظيم الدولة"، أو أي مجموعة جهادية أخرى، ولكن التحقيقات أكَّدت أن المسؤولية تقع على عاتق مجموعة من القراصنة تُعرف باسم "أبت 28" (APT 28)، وهي إحدى أشهر مجموعات القرصنة الروسية (2) التي سبق لها أن استهدفت أهدافا ضخمة وحساسة، بداية من شركة "أكاديمي" أو "بلاك ووتر" سابقا، مرورا بـ "سايك" (SAIC) وهو مقاول دفاعي واستخباراتي أميركي، وصولا إلى وزارات الدفاع الفرنسية والمجرية، وبعض المؤسسات العسكرية التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ووزارة الخارجية الأميركية أيضا. لم يمضِ أكثر من عام على هذه الهجمة -تحديدا في ربيع عام 2016- حتى عادت "أبت 28" للصدارة من جديد، ولكن هذه المرة بعملية أكثر جرأة، حين اخترقت المجموعة ذاتها خوادم اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، وسرَّبت آلاف الملفات التي أسهمت في تشويه سمعة المرشحة الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون. وقد خسرت كلينتون الانتخابات بالفعل ذلك العام لصالح غريمها الجمهوري دونالد ترامب المُرشَّح المُفضَّل لدى موسكو، تاركة الولايات المتحدة في خضم جدل غير مسبوق حول مدى فاعلية ونزاهة ديمقراطيتها، وما إذا كان مجموعة من القراصنة الأجانب قد نجحوا عن بُعد في التلاعب بمخرجات الديمقراطية الأميركية. وعلى الجانب الآخر من ذلك الجدل المُحتدم، عادت أشباح الحرب الباردة لتُخَيِّم على الأُفق، فها هي روسيا الضعيفة عادت اليوم لتشنَّ هجماتها في قلب العالم الحر، ربما بفاعلية أكبر بكثير من أي وقت منذ نهاية عصر السوفييت، ومع أقل قدر من الاستثمار في الأصول العسكرية، والأهم مع أدنى فرصة لتحمُّل أية مسؤوليات أو عواقب.

تروي صحيفة نيويورك تايمز (3) قصة "ألكسندر فياريا"، مبرمج حاسوب روسي يبلغ من العمر 34 عاما، كان يعتقد حتى وقت قريب أن مهمته تكمن فقط في حماية مستخدمي الإنترنت من القراصنة والمتسللين. لم يكن "فياريا" يتوقَّع أن الظروف سوف تُجبره على الفرار إلى فنلندا، بعد أن طلبت منه بلاده المشاركة في مهمة معاكسة تماما، في إطار ما وصفته بأنها "عملية إصلاح شاملة للجيش الروسي". كان "فياريا" مُتخصِّصا جدا في حماية المواقع من هجمات دوس (DDos)، وهي تقنية لإسقاط المواقع الإلكترونية عبر صناعة حركة مرور كثيفة وهمية، وكان من بين زبائنه العديد من الصحف ووسائل الإعلام المعارضة والمستقلة في البلاد، حين دُعي في عام 2015 لمرافقة "فاسيلي بروفكو"، وهو وكيل لشركة التعاقدات العسكرية الروسية "روستيك"، في رحلة إلى بلغاريا لحضور برنامج تعريفي لمجموعة من البرمجيات الجديدة القادرة على شن هجمات "دوس". وطُلب من "فياريا" آنذاك أن يشغل وظيفة يعمل بموجبها على تطوير هذه البرمجيات، التي كان الروس يعتزمون شراءها من بلغاريا بمبلغ مليون دولار. اختار "فياريا" رفض العرض والهرب إلى فنلندا خوفا من البطش، لكن برمجيات القرصنة البلغارية وُظِّفَت في وقت لاحق من العام نفسه في أوكرانيا، تحديدا في هجمات على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع وبعض المراكز الصحفية في البلاد. لا تُعَدُّ قصة "فياريا" واقعة معزولة في روسيا، فعلى مدار السنوات الماضية استثمرت موسكو (4) الكثير من الأموال في تجنيد المبرمجين المهنيين، أو طلاب الجامعات، لتشكيل جيش من الفِرَق اللا مركزية من نُخب قراصنة الحاسوب الذين يعملون اليوم فقط لخدمة أهداف الكرملين. وزارة العدل الأميركية تعلق ملصقات لقراصنة روس مطلوبين من قبل الإف بي آي (رويترز) بدأ إنشاء هذا الجيش قبل عشر سنوات تقريبا من الآن، ويتمتَّع اليوم بقدرات بالغة التطوُّر، مع ميزانية هائلة تبلغ 50 مليار دولار أميركي (5) خُصِّصت خلال هذه الفترة لتلبية متطلبات الهياكل السيبرانية العسكرية المنشأة حديثا. يُوظَّف هذا الجيش السيبراني في هياكل تتبع بغموض الأجهزة الأمنية الروسية المختلفة، وعلى رأسها وحدة أمن المعلومات "TSIB"، التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي "FSB"، وجهاز الاستخبارات العسكرية "GRU"، التي أصبحت في السنوات الأخيرة من بين أكبر المشترين للمعدات والتكنولوجيا المُصمَّمة لتنفيذ الهجمات الإلكترونية. على شبكة التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي" المعروفة اختصارا بـ "VK"، الشبكة الاجتماعية الأكثر شعبية في روسيا، بالإمكان تمييز مقطع مسجل يُنشَر على فترات متقاربة، يُظهِر رجلا يحمل بندقية عسكرية على طاولة بجانب جهاز حاسوب محمول، قبل أن يبدأ في كتابة الأكواد عليه. ويُقدِّم المقطع دعوة إلى الفنيين وخريجي الجامعات للانضمام إلى وحدات تُعرف باسم "أسراب العلوم"، تعمل في ظروف خاصة من الرفاهية داخل قواعد الجيش الروسي. ولم تمضِ فترة طويلة حتى قرَّرت موسكو أن تُوسِّع جهودها لتضم أيضا المتسللين والقراصنة الذين يعملون خارج إطار القانون في شبكة الإنترنت العميقة "ديب ويب"، تلك الجهود لم تكن خاضعة للكثير من الأضواء، قبل أن يُفجِّر "رسلان ستويانوف" قنبلته الخاصة في إبريل/نيسان 2017 كاشفا الكثير من التفاصيل التي ظلَّت مخفية لسنوات طويلة. يقبع "ستويانوف"، الخبير الأمني السابق في مختبر "كاسبيرسكي" التقني، حاليا في سجن شهير في روسيا بتهمة الخيانة، بعد أن نشر رسالة أثارت جدلا واسعا، ادَّعى خلالها أن "الكرملين" جنَّد قراصنة حاسوب خارجين على القانون لمساعدته في مختلف حملاته الإلكترونية، مقابل منحهم الحصانة من الملاحقة القضائية. قبل نحو شهر من ظهور رسالة "ستويانوف"، وجَّهت وزارة العدل الأميركية اتهامات إلى أربعة أشخاص (6) بالتورُّط في قرصنة 500 مليون حساب إلكتروني لموقع "ياهو" والاستيلاء على بياناتهم، من بينهم اثنان من العملاء المعروفين لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي "FSB". ووفقا للاتهامات فإن العميلَيْن استغلّا سلطاتهما لتأجير خدمات اثنين من القراصنة، هما "ألكسى بيلان" و"كريم باراتوف"، لقرصنة "ياهو" بهدف الحصول على معلومات حول بعض الصحفيين الروس والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال البارزين. منذ عام 2009، وُضِع 18 روسيًّا على الأقل على قوائم المطلوبين للمحاكمة في الولايات المتحدة بتهم تتعلَّق بالقرصنة. في الواقع فإن هذا العدد يُعتبر زهيدا نسبيا، مقارنة بدراسة للبنك الدولي تؤكِّد أن روسيا تزخر اليوم بأكثر من مليون شخص من المُتخصِّصين في مجال بحث البرمجيات وتطويرها (7)، مع كونها تستضيف تسعة من أفضل 15 جامعة برمجة في العالم، مُنتِجة كمًّا هائلا من المواهب في هذا المجال، ولكن مع ندرة فرص العمل الشرعية بسبب سوء الحالة الاقتصادية للبلاد، يهرع العديد من المبرمجين الشباب إلى الخروج على القانون، ويُعَدُّ القراصنة الروس غير الشرعيين من بين الأكثر كفاءة في العالم، مع وجود ما يقرب من 40 مجموعة إلكترونية كبيرة تعمل داخل حدود البلاد، وهي مجموعات نفَّذت عشرات من عمليات القرصنة الإلكترونية الأكثر تطوُّرا عالميا لخدمة مصالح الكرملين خلال العقدين الماضيين، بداية من دول الاتحاد السوفيتي السابق، وانتهاء بأوروبا والولايات المتحدة نفسها.

رغم أن صخب الحديث حول إستراتيجية موسكو الإلكترونية لم يظهر إلى العلن إلا في السنوات السبع الأخيرة تقريبا (منذ بداية حربها في أوكرانيا)، فإن محاولات روسيا لتوظيف الإنترنت سلاحا بدأت فعليا قبل وقت طويل (8). ففي أكتوبر/تشرين الأول لعام 1996 تعرَّضت مدرسة "كولورادو" للتعدين لعملية اختراق سيبرانية نادرة ومتطورة جدا، على الأخص، إذا نظرنا إليها وفق المعايير السائدة في ذلك التوقيت. كانت المدرسة مرتبطة بعقد تدريبي مع إحدى الهيئات التابعة للبحرية الأميركية، مما استدعى بالتبعية اتصالا مشتركا معها عبر خوادم الإنترنت، وهو ما استغله المُتسلِّلون لاختراق خادم ضمن خوادم المدرسة الحاسوبية، يُدعى "بيبي دو"، مُستغلِّين ثغرة في نظام التشغيل "صن أو إي فور"، تسلَّلوا من خلالها إلى خوادم البحرية، ومنها إلى خوادم وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، والقوات الجوية الأميركية، والعديد من المدارس والجامعات الأميركية. وعلى مدار أكثر من عامين، استمر المُتسلِّلون في جمع المعلومات في فترات الليل، لذا فإن العملية أُطلق عليها فيما بعد اسم "متاهة ضوء القمر"، قبل أن يُكشَف عنها أخيرا لتُصبح أول عملية موثَّقة لتسلُّل القراصنة الروس، مستخدمين شبكة الإنترنت بهدف جمع معلومات من داخل الولايات المتحدة. كانت عملية "متاهة ضوء القمر" أشبه بجملة اعتراضية أكثر تطوُّرا في عالم التجسُّس الإلكتروني في ذلك التوقيت. وعلى مدار عقد كامل تالٍ، لم تكن الحرب الإلكترونية موضوعا ثريا للتداول في عالم الاستخبارات والعسكرية، قبل أن تحمله موسكو نفسها إلى الواجهة من جديد (9)، ليس فقط وسيلةً للتجسُّس بهدف جمع المعلومات والاحتفاظ بها، أو حتى إعلانها وتوظيفها في تغيير مخرجات العملية السياسية في الدول المُستهدَفة، كما حدث في عمليات اختراق خوادم لجنة الحزب الديمقراطي الأميركي في الفترة بين عامَيْ 2015-2016، ولكن أيضا وسيلةً مباشرة للحرب تسهم في تدمير أو تعطيل الأهداف الرئيسية، إما بهدف حرمان الخصم من قدراته، أو فرض تكاليف كبيرة عليه أثناء خوض المواجهات العسكرية المباشرة. وبعكس الاستهداف العسكري المباشر للبنية التحتية، باستخدام الصواريخ الموجَّهة أو الطائرات الحربية مثلا، الذي يتطلَّب خطة تفصيلية خاصة لكل هدف، ويأتي مُحمَّلا غالبا بالتبعات المُكلِّفة للتدخُّل العسكري، فإن تقنيات الحرب الإلكترونية تُمثِّل وسيلة أقل تكلفة لتعطيل البنية التحتية الحيوية للخصم أثناء خوض الحروب. لذلك، نفَّذ المشغلون المرتبطون بروسيا مجموعة متنوعة من العمليات ضد البنية التحتية الحيوية لخصومهم، كما ركَّب القراصنة الروس قِطَعا من الشيفرات الخبيثة في مجموعة متنوعة من الأهداف الرئيسية، خاصة في أوروبا. في هذا الإطار، هناك حالتان بارزتان تستحقان الاهتمام، الأولى هي عملية الهجوم على شبكة "TV5Monde" السابق الإشارة إليها في إبريل/نيسان عام 2015، حيث نجح المخترقون في الوصول إلى أجزاء رئيسية لا يمكن الوصول إليها بسهولة من شبكة القناة، وشملت الأهداف نظام البريد الإلكتروني والنظم الإدارية، فضلا عن أنظمة البث، مُسبِّبين أضرارا قُدِّرت بخمسة ملايين يورو، بالإضافة إلى أضعاف هذا المبلغ من الاستثمارات في تدابير الأمن السيبراني الجديدة. Le site et les antennes de TV5MONDE subissent en ce moment une attaque pirate de grande envergure. Nos équipes sont sur le pont. A bientôt. — TV5MONDE (@TV5MONDE) April 8, 2015 تغريدة لـ"تي في5 موند" تقول فيها أنها تتعرض لهجوم إلكتروني كبير أما المثال الآخر فهو عملية الهجوم على شبكة الكهرباء في أوكرانيا في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، حين سقطت منطقة "إيفانو-فرانكيفسك" غرب أوكرانيا في الظلام الدامس، بعد أن تلاعب المتسلِّلون الرقميون بنحو ستين قاطعا ومحطة فرعية في جميع أنحاء النظام، ما تسبَّب في قطع الكهرباء عن أكثر من 250 ألف شخص، كما أطلق القراصنة هجوما مُنسَّقا على شبكة الهاتف الخاصة بشركة الكهرباء نفسها، مما زاد من صعوبة التواصل مع العملاء ناهيك بتعطيل المولدات الاحتياطية للشركة، الأمر الذي ترك الفنيين أنفسهم في الظلام. في كلتا الحالتين، استغرق الأمر من المتسلِّلين عدة أشهر لفحص الهدف من أجل تطوير شفرة خبيثة مخصَّصة قادرة على القيام بقدر كبير من الضرر لمجموعة واسعة من مكوناته.

تُخبرنا هذه العمليات المتطوِّرة والمتوسِّعة بحقيقة قاطعة، وهي أن روسيا اليوم تمتلك مفهوما لحرب المعلومات أكثر اتساعا مما عرفه العالم من قبل (10)، وهو يشمل الذكاء، ومكافحة التجسُّس، والخداع والتضليل، والحرب الإلكترونية، وإضعاف الاتصالات، والضغط النفسي ونُظم المعلومات والدعاية. وعلاوة على ذلك، فإن طريقة روسيا للحرب التقليدية باتت تشمل اليوم في طيّاتها استخدام حرب المعلومات ضمنيا. ويأتي هذا المفهوم المتوسِّع مُتَّسِقا مع العقيدة العسكرية الروسية الحالية، التي تنص على أهمية "التنفيذ السابق لتدابير الحرب المعلوماتية، من أجل تحقيق أهداف سياسية، دون استخدام القوات العسكرية". جاءت هذه العقيدة الجديدة من بنات أفكار رئيس الأركان الروسي، ونائب وزير الدفاع الحالي، "فاليري غراسيموف". من وجهة نظر "غراسيموف"، ووفق ما كتبه في مقاله الشهير في مجلة "سوسيال إندستريال كوريه"، المُهتمة بالإستراتيجية العسكرية الروسية، تحت عنوان "قيمة العلم في التنبؤ"، يعيش الكرملين اليوم في خضم عالم معقد يحوي قوى وتحالفات سياسية واقتصادية وعسكرية تفوق قدرات موسكو في الوقت الراهن. ولكن بالنسبة إلى "غراسيموف"، فإن روسيا اليوم لا تحتاج إلى أن تضاهي القوة العسكرية لأوروبا والولايات المتحدة من أجل أن تكون قادرة على تحقيق أهدافها الجيوسياسية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف (رويترز) وفقا لما صار يُعرف باسم "عقيدة غراسيموف" (11)، فإن معظم صراعات عالم اليوم لا تحتاج إلى الكثير من الاستثمار العسكري بقدر ما تحتاج إلى المزج بين القوة الاستخباراتية والتكنولوجية والاقتصادية والدبلوماسية والمعلوماتية، وتوظيف الأصول المحايدة كقوات حفظ السلام مثلا في مزيج لا تُمثِّل القوة العسكرية فيه أكثر من الخُمس، أو ما يُعرف بـ "مزيج غراسيموف 1:4". وجاءت هذه العقيدة انعكاسا لتجربة الشيشان الدموية في الثمانينيات، التي جعلت العقيدة العسكرية الروسية قلقة خاصة مع العلاقة الوثيقة بين شح المعلومات وارتفاع تكاليف الحرب. تُفرِّق روسيا إذن بين مفهومَيْن هما حقيقة القوة، وتصوُّر القوة (Perception)، الذي يعني الطريقة التي يمكن أن يرى بها الخصوم قوتك. ومع روسيا الضعيفة عسكريا مقارنة بخصومها، ومع اقتصاد متداعٍ لا يستطيع تحمُّل عبء عمليات عسكرية خارجية (12)، تُوفِّر هذه الطريقة حلولا فعالة لموسكو من عدة أوجه: أولا أنها بصرف النظر عن الاستثمار الإستراتيجي لا تتطلَّب تكلفة تشغيل كبيرة لكل عملية، وثانيا أنها تُعطي إيحاء بالقوة والسيطرة والتحكُّم بشكل يفوق بكثير حجم أصول القوة الحقيقية المستثمرة، وثالثا فإنها تُوفِّر غالبا طريقة فعالة للإفلات من العواقب الدولية، حيث يصعب ربط هذه العمليات قطعا بأوامر حكومية عبر تتبُّع هذه الشبكة المعقَّدة من القراصنة والمُمولين. ولكن التحالف مع الشياطين لا يخلو من عواقب أيضا. ففي يناير/كانون الثاني 2017 على سبيل المثال، أوردت "كومرسانت"، وهي وسيلة إعلام على صلة بالكرملين، أن رؤساء مراكز أمن المعلومات الروسية "تسيب" يخضعون للتحقيق وأنهم سيغادرون مواقعهم قريبا. وتُعَدُّ "تسيب" أكبر هيئة تفتيش في روسيا عندما يتعلَّق الأمر بقدرات الإنترنت المحلية والأجنبية، بما في ذلك القرصنة، وهي تُشرف على المسائل الأمنية المُتعلِّقة ببيانات الائتمان والمعلومات المالية والبيانات والشبكات الاجتماعية، وبعيدا عن دورها في جمع المعلومات، يُفترض أن "تسيب" أيضا هو الجهاز المُكلَّف بتخطيط العمليات الإلكترونية للكرملين وتوجيهها. بعد أسبوع واحد من نشر التقرير، قدَّم "أندريه جيراسيموف"، مدير "تسيب" منذ فترة طويلة، استقالته، قبل أن تظهر تقارير من العديد من وسائل الإعلام المرتبطة بالكرملين حول اعتقال كبار ضباط "تسيب"، حيث أُلقي القبض على أحد المديرين التنفيذيين لوحدة الإنترنت (13)، ويُدعى "سيرغي ميخائيلوف"، إضافة إلى نائبه "ديميتري دوكوشيف"، كما اعتُقِل أيضا في الوقت نفسه "رسلان ستويانوف"، كبير المحققين في مختبر "كاسبيرسكي"، وهو المقاول الرئيسي للأمن السيبراني في روسيا، ووُجِّهت لهم جميعا تهمة الخيانة.