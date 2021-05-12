"إسرائيل تحترق".. إليك أهم الصواريخ التي تمتلكها كتائب القسام

"عندما يزداد عدد الصواريخ التي تطلقها حماس في كل جولة قتال عن الجولة التي سبقتها فهذا يدل على أننا فشلنا في ردعها، مع أننا في كل مرة نقتل ونجرح أكثر…نحن نقتل الآلاف لكن هذا لا ينجح.. لقد حان الوقت للاعتراض على هذا الكذب المتفق عليه عندنا" الباحث الإسرائيلي أوري غولدبرغ

في السادس والعشرين من أكتوبر لعام 2001، وقبل 20 عاما من الآن، انطلق أول صاروخ لكتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، باتجاه مستوطنة سديروت في الأراضي المحتلة. كان الصاروخ الذي حمل اسم "قسام 1" بدائيا إلى حد بعيد،حيث تراوح مداه بين 2 إلى 3 كيلومترات فقط، مع رأس تفجيري محدود القدرات.

أما اليوم، وتحديدا في الحادي عشر من مايو لعام 2021، أعلنت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب وضواحيها بـ130 صاروخا؛ ردا على استهداف الطيران الإسرائيلي العمارات السكنية في قطاع غزة، وقالت الكتائب إن هذه الضربة الصاروخية هي أكبر عملية قصف تشنها المقاومة على تل أبيب. لم تكتف الكتائب بذلك، إذ أعلنت أنها استهدفت مدينتي عسقلان وأسدود بـ137 صاروخا من العيار الثقيل خلال 5 دقائق، نتج عن ذلك استهداف خط أنابيب الوقود "كاتسا" جنوب عسقلان.

هذا الرد، أظهر التطور الواضح الذي حققته صواريخ المقاومة الفلسطينية من حيث المدى، والكثافة، وحتى القدرة على اختراق الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية مثل القبة الحديدية وتعطيلها، وهو ما دفع دولة الاحتلال لتعليق حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون، مع إيقاف النشاط التعليمي. وقد أظهر مقطع فيديو بثته القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي ألسنة اللهب تتصاعد مما يبدو أنه مستودع ضخم للوقود بالقرب من مدينة عسقلان الساحلية جنوب تل أبيب، للحدّ الذي دفع صحيفة معاريف الإسرائيلية لعنوَنة افتتاحيتها بـ "الدولة تحترق".

يدفعنا هذا التطور الهائل الذي حققته الصواريخ الفلسطينية – في ظل الحصار وضعف الإمكانات – إلى تناول ملامح تطور صواريخ المقاومة الفلسطينية ممثلّة بكتائب القسام باعتبارها الرائدة في هذا المجال، وذلك في ظل ما يتوافر من معلومات، منذ بدايتها، وحتى يومنا.

وأنت تشاهد صواريخ المقاومة طويلة المدى وذات القدرات التدميرية الكبيرة تنطلق الآن من غزة

فأعلم أن أول من بدأ هذا الطريق هو الشهيد القسامي نضال فرحاء مصنع صاروخ قسام (1)

وكذلك هو أول من حاول تصنيع طائرة بدون طيار.

تم اغتياله عام 2003 خلال تصنيعه طائرة ابابيل (1).#الركن_الشديد pic.twitter.com/doU0Qs3Pez — Mohammed S AL-Namee 🇵🇸 (@moh_namee) December 29, 2020

بدأ الأمر مع صاروخ قسام (1) السابق الإشارة إليه، والذي أُطلق للمرة الأولى مع مطلع الانتفاضة الفلسطينية الثانية وتحديدا في عام 2001 تجاه مستوطنات سديروت في الأراضي المحتلة. كان إطلاق قسام (1) بمثابة تدشين لبرنامج الصواريخ الفلسطينية، على يد كل من نضال فرحات الذي يُعد أول من صنع صاروخا فلسطينيا، بالإضافة لكبير مهندسي القسام عدنان الغول.

يتمتع قسام (1) بمواصفات بدائية نسبيا حيث لا يتجاوز طوله 70 سم، ولا يزيد مداه عن 3 كيلومترات، ويحمل رأساً متفجراً يزن 1 كغم من مادة الـ (TNT) شديدة الانفجار.بعد إطلاق هذا الصاروخ، وصفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية الحدث حينها، عبر موقعها الإلكتروني، بقولها إن الصاروخ قلب الموازين العسكرية وخلق لأول مرة قوة ردع، تؤثر بشكل مباشر على الجبهة الداخلية لـ “إسرائيل”.

في الأعوام التالية، بدأ صواريخ قسام الأكثر تطورا في الظهور، وفي مقدمتها صاروخ قسام (2) الذي أطلق لأول مرة عام 2002 ويتراوح مداه بين 9 – 12 كيلومترا، وصاروخ قسام (3) الذي ظهر إلى النور عام 2005، بمدى يتراوح بين 15-17 كيلومترا.

صورة تظهر أعضاء من حركة المقاومة الإسلامية حماس وهم يستعدون لإطلاق صاروخ قسام 2

هو أول صواريخ "حماس" بعيدة المدى، ومن المتعارف عليه أن كافة الصواريخ بعيدة المدى تحمل عبر رموزها الأولى أسماء قادة حركة حماس الشهداء. وقد سُمِّي صاروخ M75 نسبة للقيادي الشهيد في حركة حماس إبراهيم المقادمة.

أُطلق لأول مرة عام 2012 ويبلغ مداه 75 كيلومترا.



يُعرف أيضا بصاروخ سجّيل، وهو أول صواريخ القسام التي تصل إلى مدينة اللد المحتلة. وقد أُطلق لأول مرة عام 2014 ويبلغ مداه 55 كيلومترا.

يعد صاروخ J80 أول صاروخ يُطلق باتجاه تل أبيب في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وقد سُميّ باسم القيادي الشهيد أحمد الجعبري نائب القائد العام لكتائب القسام.

أُطلق الصاروخ لأول مرة عام 2014، ويبلغ مداه 80 كيلومترا.

يعد هو الصاروخ الأول من نوعه الذي ضرب مدينة حيفا، وسُمِّي نسبةً للقيادي الشهيد عبد العزيز الرنتيسي، وتكمن أهمية هذا الصاروخ بحسب الكتائب؛ بوصوله لمناطق أبعد، وقدرته على ضرب العمق الإسرائيلي على مسافة أكثر من 100 كم عن قطاع غزة.

أُطلق الصاروخ لأول مرة عام 2015، ويُعتقد أن مداه يتجاوز 160 كيلومترا.

كتائب القسام تكشف أن الضربة الصاروخية التي وجهتها للقدس عصر أمس الاثنين نفذت بصواريخ من طراز A120 تيمناً بالقائد القسامي رائد العطار، وهي صواريخ تحمل رؤوساً متفجرة ذات قدرةٍ تدميريةٍ عالية، ويصل مداها إلى 120 كم، وتدخل الخدمة بشكل معلن لأول مرة.#ولكن_الله_رمى pic.twitter.com/h11w0PHZtj — حۡسۣيۧنۨ 🇱🇧 (@hussssein123) May 11, 2021

يعد أحد أحدث الصواريخ المعلن عنها من كتائب القسام، وقد سميّ نسبةً للقيادي الشهيد بالكتائب رائد العطار، ويحمل هذا الصاروخ رؤوساً متفجرة ذات قدرةٍ تدميريةٍ عالية، ويصل مداه إلى 120 كيلومترا.

بحسب الموقع الرسمي لكتائب القسام، استُخدِم هذا الجيل من الصواريخ لأول مرة في قصف المستوطنات في ضواحي مدينة القدس المحتلة مساء الإثنين 10 مايو/ أيار الحالي، قبل أن يُوظّف فيما بعد في بتوجيه ضربة صاروخية إلى تل أبيب وضواحيها، أسفرت عن مقتل 2 وإصابة نحو 30 آخرين.

شهداء غزة ليسوا مجرد أرقام ..

كتائب القسام تدخل صاروخ SH85 في الخدمة تيمنا بالقائد القسامي محمد ابو شمالة#سيف_القدس pic.twitter.com/L5exqAjTQt — أبو الوليد الخدّاش (@khaddash21) May 12, 2021

أسدلت كتائب القسام الستار عن صواريخ SH85، والتي جاءت تسميتها للقيادي الشهيد محمد أبو شمالة، وقد استخدمت الكتائب هذا النوع من الصواريخ لأول مرة في الضربة الصاروخية التي وجهتها فجر اليوم الأربعاء 12 مايو/ أيار لتل أبيب ومطار "بن غوريون"، وأسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى وتضرر عدد كبير من المنازل.

يبلغ مدى الصاروخ القسامي الجديد 85 كيلومترا.

في النهاية، تبقى هذه هي المعلومات المتوفرة لدينا حول القدرات الصاروخية لكتائب القسام، ومن المعلوم أن الكتائب المقاوِمة لا تطلق صاروخا إلا وتُخفي جيلَين جديدين على الأقل في تكتيك عسكري لضمان تحقيق عنصر المفاجأة في أي تصعيد قادم.