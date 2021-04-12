حرب لقاحات كورونا.. كيف ستُغيِّر معالم الاقتصاد العالمي للأبد؟

نشرت مجلة "فورين أفيرز" تحليلا يقف على ملامح الصراع الحالي بين القوى الغربية على اللقاحات التي طوَّرتها شركات الصناعات الدوائية للتحصين ضد فيروس كورونا. ويرى التحليل أن الصراع لن يكون قصير الأجل أو ينتهي بانتهاء الجائحة، لكنه سيمتد لما بعد ذلك لينال من قطاعات الاقتصاد العالمي كافة. كتب التحليل هنري فاريل، الأستاذ بمؤسسة "ستافروس نيارخوس" التابعة لمعهد "أغورا" بكلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية العُليا، و"أبراهام نيومان"، الأستاذ بكلية إدموند والش للخدمة الخارجية، والأستاذ بقسم شؤون الحكم في جامعة جورج تاون.

حذَّر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأسبوع الماضي، من "حرب وشيكة على لقاحات كورونا"، تضع بريطانيا في مواجهة أوروبا. فقد تقدَّم الاتحاد الأوروبي، قبل ذلك بأيام، بتدابير من شأنها تقويض إيصال شحنات لقاح أسترازِنيكا للدول التي ترفض تصدير اللقاحات، مثل بريطانيا. وقال المفوض الأوروبي "تييري بريتون" إنه "ما من جرعة واحدة" ستعبر بحر المانش إلا إذا زاد الإمداد أو غيَّرت بريطانيا موقفها من تصدير اللقاح، وأضاف بريتون أن الأمر "غير قابل للتفاوض".

تُمثِّل القيود التي اقترح الاتحاد الأوروبي فرضها تحوُّلا مفاجئا في موقفه. فحتى وقت قريب، كانت المفوضية الأوروبية، وهي الجناح التنفيذي للاتحاد الأوروبي، أحد أقوى الأصوات الدولية الداعمة لنظام التجارة المفتوح، إذ قضت سنوات في مواجهة الشعبويين اليمينيين، أمثال الرئيس السابق دونالد ترامب الذي شكَّك في التجارة الحرة، وكذلك الكثير من اليساريين ممن اعتبروا الإدارة التجارية للمفوضية بمنزلة مركز قيادة لما يُسمَّى بالنيوليبرالية. وتُناصر المفوضية حاليا نوعا عكسيا من الحمائية (سياسة تجارية تهدف إلى حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية) لا تمنع الدول بموجبها الواردات من الدخول، لكنها بدلا من ذلك تمنع تصدير الإمدادات الحساسة للخارج.

نسخةمطبوعة من العقد المكون من 42 صفحة بين المفوضية الأوروبية وشركة AstraZeneca لإنتاج وشراء وتوريد لقاح COVID-19 بالاتحاد الأوروبي

جاء انسحاب الاتحاد الأوروبي المفاجئ من السوق العالمية في إطار تحوُّل عالمي أوسع فرضته الجائحة. وتُعتبر بريطانيا والولايات المتحدة رائدتين في تبنّي سياسة تجارية جديدة وقاسية أَمْلَتْها حاجة المواطنين إلى اللقاحات وعزم حكوماتهم على توفيرها بأي وسيلة. فقد اعتمدت لندن وواشنطن على تعاقدات سرية مع مُصنِّعي اللقاحات، واعتمدت واشنطن تحديدا على السلطات التي يمنحها "قانون الإنتاج الدفاعي" لفرض حظر فعلي على تصدير اللقاح. في حين سلكت دول أخرى مثل الصين وروسيا اتجاها آخر مختلفا لكنه حازم بالقدر نفسه، وهو استخدام اللقاحات بوصفها أداة للنفوذ الدولي.

بدأت هذه القرارات بالفعل في تعديل مسار العولمة الذي بدا حتميا يوما ما. وفي وقت أصبحت فيه إمكانية الحصول على اللقاح، والأمن القومي للدول، على المحك، نحَّت الحكومات الديمقراطية الغنية مبادئ السوق الليبرالية جانبا لصالح القيود الشرسة؛ بُغية الاستجابة للمتطلَّبات السياسية الداخلية الجديدة. تتمزَّق التحالفات بسبب هذا السلوك المُرتكِز للمصالح، الذي يجعل من تدخُّل الدول المفتوح في السوق العالمية أمرا طبيعيا بدرجة غير مسبوقة في الذاكرة الحديثة. وقد تبحث دول أخرى، مستقبلا، طرقا مشابهة لحماية نفسها، والارتداد عن القوانين العالمية التي تعتقد أنها تم التلاعب بها ضدها.

تُعتبر اللقاحات الفعالة ضد "كوفيد-19" معجزة علمية، لكنها معجزة لها تأثيرات جانبية سياسية بغيضة. المشكلة ببساطة هي أنه خلال العامين القادمين سيتجاوز عدد الأشخاص المستعدين لحمل السلاح للحصول على جرعات اللقاح عدد اللقاحات المتوفرة لهم. واعتمادا على الطريقة التي يتطوَّر بها الفيروس، قد لا يتواكب العرض مع الطلب حتى وقت ما بين عامَيْ 2022-2023، وهي فترة انتظار طويلة للغاية على الناس، لا سيما وحياتهم وقوت يومهم على المحك.

أدَّى نقص اللقاح إلى سلوكيات شائنة، وتعثَّرت الجهود المبكرة لتنسيق الإنتاج العالمي بسبب عدم التزام الدول الغنية بأي نظام تعاوني يَحدُّ من قدرتها على تأمين اللقاح لمواطنيها. ومع بداية الجائحة، قفزت دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة إلى مقدمة طابور انتظار اللقاح عن طريق الطلبيات السابقة الكبيرة، والضغط من أجل اتفاقيات مع الشركات الدوائية تمنحهم الحقوق الأولى للإنتاج والإمداد. والآن، بعد مرور شهور، تَعِد الدول المتقدمة أخيرا بتعاون ومساعدة طويلة الأمد عبر "مرفق إتاحة لقاحات "كوفيد-19″ عالميا" المعروف اختصارا بـ "كوفاكس" (COVAX)، وهي مبادرة تُشارك في تمويلها منظمة الصحة العالمية. لكن هذه الالتزامات السامية سارت جنبا إلى جنب مع نهج قاسٍ وقصير الأمد لـ "إتاحة اللقاح مجانا للجميع".

على النقيض، تحرَّك الاتحاد الأوروبي ببطء أكثر نتيجة لسياساته الداخلية المعقدة إلى حدٍّ كبير. فقد اختلفت الدول الأعضاء في بداية الجائحة حول نقص معدات الحماية الشخصية، ثم فرض الاتحاد في النهاية عددا من تدابير الحظر المؤقتة على التصدير. وبعد هذه التجربة الكارثية، اتفقت دول الاتحاد على إستراتيجية مشتركة بشأن اللقاح، وكلَّفت المفوضية الأوروبية بالتفاوض مع شركات الأدوية بالنيابة عن أعضاء الاتحاد كلهم. بيد أن حكومات عديدة ظلَّت مُنقسمة حول قضايا مهمة، بما فيها تكلفة اللقاحات. وتلكأ بعضها في دفع تكلفة جرعات باهظة السعر أنتجتها دول غنية مثل ألمانيا، فيما رفض كثير من الوكالات الصحية الوطنية المنفردة التخلّي عن سلطتها على مراقبة الجودة.

كانت النتيجة فوضى على مستوى المنظمات، أدَّت إلى حصول الاتحاد الأوروبي على لقاحات من أجل التوزيع أقل بكثير من الأعداد التي توقَّعها. ويعود السبب في ذلك جزئيا إلى سوء الحظ، إذ راهنت بروكسل رهانا كبيرا على عملاق الصناعات الدوائية الفرنسي "سانوفي" الذي فشل برنامجه لإنتاج لقاح. لكن هذه السجالات السياسية لم تُجدِ هي الأخرى. فقد تطلَّع الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون لقاح "أسترازنيكا"، الذي ابتكره باحثون في جامعة أوكسفورد، أرخص وأكثر فاعلية. وتحقَّقت آمال الاتحاد الأوروبي تقريبا، لكن الشركة أعلنت في فبراير/شباط الماضي أنها ستتأخر عن الموعد النهائي المُحدَّد لإمداد الاتحاد الأوروبي باللقاحات. وبدورها شجبت المفوضية الأوروبية الشركة، مُلمِّحة بقوة إلى أن "أسترازنيكا" تمد بريطانيا بجرعات اللقاح التي خُصِّصَت لأوروبا.

عقَّدت هذه الكبوات من مشكلة الاتحاد الأوروبي الحقيقية: قراره بالبقاء على تعهُّداته للسوق العالمية، في اللحظة نفسها التي حرَّرت لندن وواشنطن نفسيهما من هذه التعهُّدات. لا تملك بريطانيا ولا الولايات المتحدة حظرا رسميا على الصادرات، لكنهما نفَّذتا ذلك بهدوء عن طريق التعاقدات، كما استغلَّت الولايات المتحدة "قانون الإنتاج الدفاعي" الذي يسمح للحكومة بإجبار الشركات الخاصة على منح الأولوية للاحتياجات المحلية. وعلى النقيض، ظلَّت المصانع الأوروبية مكشوفة للسوق العالمية، وتنتج عشرات الملايين من جرعات اللقاح لباقي دول العالم بموجب تعاقداتها معهم. وقد امتلكت الشركات الأوروبية حرية بيع اللقاح لشتى أنحاء العالم، حتى تدخَّل الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس/آذار الماضي، بينما لم يكن ذلك متاحا لنظرائهم في كلٍّ من بريطانيا والولايات المتحدة. بيد أن الضغط الشعبي المتزايد يدفع أوروبا الآن نحو السياسة الحمائية.

يستجيب السياسيون الديمقراطيون في بروكسل ولندن وواشنطن وغيرها لتحوُّل جذري في الحوافز السياسية، إذ اعتقدوا لعقود مضت بقدرتهم على تفويض قرارات اقتصادية حساسة بشأن العرض والطلب للسوق العالمية والتكنوقراط الدوليين بأمان تام. ورغم أن الحكومات وضعت معايير أمان للشركات الدوائية، وسعت أحيانا للمساومة على الأسعار من أجل برامجها للرعاية الصحية الوطنية، فإنها تركت جوانب مركزية من إدارة سلسلة الإمداد في يد القطاع الخاص.

أما الآن، وفي خضم الجائحة، يُحمِّل المواطنون قادتهم المسؤولية المباشرة عن إخفاقات هذا النظام. وبات السياسيون قلقين إزاء عقود الشراء وتعقيدات سلاسل إمداد اللقاح عالميا، وهي مهمات كانوا قادرين على إسنادها إلى مصادر خارجية يوما ما. فإذا ما أراد أولئك السياسيون إعادة تعيينهم أو انتخابهم، فإنهم يحتاجون إلى الإشراف على عملية شديدة التعقيد مُتمثِّلة في شراء اللقاحات وتخزينها وشحنها والتأكُّد من أنها حُقِنت في أذرع الشعب. أما زلّات مثل توقيع عقود سابقة مع شركات مُصنِّعة للقاح لا تفي بموعد تسليمها فقد تُكلِّف المسؤولين المنتخبين مناصبهم.

يساعد هذا المناخ السياسي الجديد في بيان سبب التلكؤ الشديد للقادة الديمقراطيين بشأن تصدير اللقاح إلى الخارج. فالاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، تردَّد قبل الكشف عن تصديره عشرات الملايين من الجرعات، إذ شعر بالقلق من أن تُشعِل هذه الأخبار فتيل الغضب بين الأوروبيين التوَّاقين للقاح. ومن جانبها، تمتلك الولايات المتحدة عشرات الملايين من جرعات لقاح "أسترازِنيكا"، التي ربما لن تحتاج إليها أبدا، وهو لقاح لم يوافق عليه المُشرِّعون الأميركيون حتى الآن. علاوة على ذلك، وافقت الولايات المتحدة على مشاركة بعض جرعات اللقاح مع جارتها الجنوبية المكسيك، بعد تنازلات من الحكومة المكسيكية، وأزمة إنسانية متصاعدة على الحدود الأميركية-المكسيكية. ولم تُقدِّم واشنطن حتى الآن أي جرعات من اللقاح لحلفائها الأوروبيين رغم طلباتهم المتكررة.

بالمقارنة، يقبع الحكام الاستبداديون بمعزل عن المطالبات الشعبية، وقد أبدوا رغبة أكبر من الديمقراطيات في استخدام اللقاحات بوصفها أداة للنفوذ. ورغم أن البيانات غامضة حول فاعلية اللقاح الروسي "سبوتنيك 5″، فإن روسيا جعلت المجر وسلوفاكيا يُصدران موافقة على استخدامه، وهو ما أثار أزمة سياسية في سلوفاكيا. وبدورها، صدَّرت الصين لقاحها "سينوفاك" لدول في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، كما أعلنت بكين مؤخرا عن سياسة تأشيرات جديدة للزوار الذين تحصَّنوا بلقاح "سينوفاك". ورغم انتقادات الدول الديمقراطية للنهج الصيني، فإنها غير راغبة في عرض لقاحاتها الجاهزة للاستخدام باعتبارها بديلا.

سيهدأ النزاع بين الدول الديمقراطية قريبا على الأرجح، وسيحصل الاتحاد الأوروبي، بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل، على ما يتراوح بين 300 مليون و350 مليون جرعة لقاح، ما لم تقع كارثة غير مُتوقَّعة. وسيُضعِف هذا المخزون عزيمة المفوضية في تمديد قرارها بشأن القيود على التصدير، وهي قيود ستُدمِّر علاقات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والسياسية، وستُعطِّل سلاسل إمداد اللقاح في المستقبل.

وحتى مع ذلك، سيكون للرقابة على التصدير عواقب طويلة الأمد. يعي السياسيون حاليا أن الحصول على اللقاح مهم للأمن القومي، وأن الإمدادات العالمية لا يمكن الوثوق بها في أوقات الأزمات، وسيُعيد هذا الإدراك تشكيل العلاقات بين الدول القوية. وكما يقول "أدار بوناوالا"، المدير التنفيذي لمعهد "سيروم" الهندي للمصل واللقاح: "كل الدول تقريبا تريد الآن تدشين تصنيع محلي حتى لا تضطر للتزاحم على اللقاح مرة أخرى". علاوة على ذلك، حدَّد الباحثون 13 دولة ضمن ما سمّوه "نادي اللقاح"، وهي الدول التي تلعب دورا محوريا في شبكات الإنتاج. وسترغب كل واحدة من هذه الدول بلا شك في تدشين منشآت الإنتاج الخاصة بها، حتى لا يتسنّى للأعضاء الآخرين تهديدها. وفي غضون ذلك، سيحاول دخلاء لديهم نفوذ اقتصادي كافٍ أن ينضموا لعضوية تلك المجموعة.

بيد أن الأسئلة المهمة ستشغل مَن هم خارج هذا النادي وليست لديهم فرصة ليصبحوا أعضاء فيه، بعدما طغت المعارك بين الدول القوية على الصعوبات الهائلة التي تُواجهها تلك الدول الضعيفة في الحصول على أي لقاح من الأساس. فقد اجتازت الدول الغنية سريعا جهود منظمة "كوفاكس" في خضم سباق اللقاحات، وعقدت صفقات خاصة مع المصانع الدوائية، في حين تُعاني المنظمة الآن لتوفير اللقاحات للعالم النامي على أي مستوى قبل عام 2022. وفي تطوُّر إيجابي، أعلنت واشنطن مؤخرا أنها تعمل إلى جانب أستراليا والهند واليابان لرفع وتيرة تصنيع اللقاح (وربما مواجهة النفوذ الصيني). ومع ذلك، تملَّصت الولايات المتحدة بصورة كبيرة من التبرُّع بجرعات اللقاح حتى تنتهي من تحصين مواطنيها، كما غيَّرت الهند من موقفها وحظرت مؤقتا تصدير لقاحات معهد "سيروم" التي خُصِّصَت للشحن إلى "كوفاكس" وبريطانيا.

وحتى إذا ما خفَّفت الولايات المتحدة موقفها حيال مشاركة اللقاح، فالكرم له حدود، وينطبق الأمر ذاته على بريطانيا والاتحاد الأوروبي. لربما تتشاجر الدول القوية على مُخصَّصات اللقاح قصيرة الأمد، لكنها تتفق على توزيع القوة السياسية والاقتصادية طويل الأمد. فقد طالب تحالف كبير من الدول النامية، في مارس/آذار، منظمة التجارة العالمية بالتنازل عن متطلَّبات الملكية الفكرية الدولية للقاحات، التي ستسمح لهم مبدئيا بإنتاج إمداداتهم بأنفسهم، لكن بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أبدوا اعتراضهم جميعا، وعرقلوا أي اتفاق ممكن. ومن غير المُرجَّح أيضا أن توافق القوى الغربية على الحد من أنواع النفوذ السياسي والاقتصادي القاسي الذي يسمح لها باكتناز الإمدادات الحيوية أو إعادة توجيهها للاستخدام المحلي، حتى إذا هدَّد هذا السلوك عملية إنتاج اللقاحات لدول العالم النامية.

استجلب انحراف الاتحاد الأوروبي مؤخرا نحو الحمائية العكسية معركة نفوذ خفية وأظهرها إلى العلن. وتنطوي هذه المعركة على ما هو أبعد من التنافس على اللقاح، إذ إنها كشفت عن مشكلات جوهرية في طبيعة العولمة سيكون من الصعب غض الطرف عنها. ترى الدول الاقتصاد العالمي الآن باعتباره مصدرا للضعف وكذلك الحال بالنسبة للنمو، فهو ساحة يجب عليهم فيها الحد من اعتمادهم على غيرهم، وفي الوقت ذاته استغلال اعتمادية الدول المنافسة. وتتدخَّل هُنا الجغرافيا السياسية بقوة وببطء لتفكيك علاقات السوق الحرة. ورغم أن الدول الاستبدادية والديمقراطيات الغنية قد تنجو، بل ولعلها تزدهر، في هذا العالم الجديد، فإن الدول الأضعف والأفقر يجب أن تُقرِّر كيف ستحمي مصالحها على النحو الأفضل.

بطبيعة الحال، لطالما استتر النفوذ والمصالح الذاتية تحت مظلة الاقتصاد العالمي، ولطالما تماشت التجارة الحرة مع قوانين النزاعات بين المستثمرين والملكية الفكرية، التي نادرا ما صبَّت في صالح الدول الضعيفة. ولكن مع اقتراب ظهور ذلك النفوذ وتلك المصالح إلى السطح؛ تنحسر الآن مزايا النظام القائم. ستتطلَّع الدول الفقيرة إلى حماية نفسها بأي وسيلة تستطيعها، وربما تبدأ في الانسحاب من قواعد الملكية الفكرية العالمية التي تمنعها من الاستجابة للطوارئ وإنتاج إمداداتها بنفسها. وقد تُذعن الدول القوية أو تتجه إلى الإكراه لتُحقِّق مرادها. إن ما أُطلق عليها "حرب اللقاحات"، التي حذَّر منها جونسون، ليست في الحقيقة سوى عراك قصير الأمد داخل نادٍ صغير من الدول القوية. السؤال المُلِح هو ما إذا كان هذا العراك بمنزلة شرارة لنار سرعان ما ستلتهم الاقتصاد المُعوْلَم.

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هذا المقال مترجم عن Foreign Affairs ولا يعبر بالضرورة عن موقع ميدان.