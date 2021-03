الحرب السوداء.. كيف تحولت أفريقيا الوسطى إلى صراع دموي بين فرنسا وروسيا؟

غالبا ما تُعلن نتائج الاستحقاقات الانتخابية بأي مكان في أجواء كرنفالية، ولكن في بعض الحالات الخاصة والاستثنائية، ينتظر الجميع نتائج الانتخابات بينما تُقرع طبول الحرب. ينطبق هذا الحال تماما على جمهورية أفريقيا الوسطى، بلد غير ساحلي يبلغ عدد سكانه بالكاد خمسة ملايين شخص، غير أنه لا يزال يعاني من تداعيات إرث طويل من الاستعمار والتدخلات الخارجية والاقتتال الأهلي، إرث لا يتلاءم أبدا مع ما يبدو من وزنه الإستراتيجي والديموغرافي بوصفه بلدا صغيرا منعزلا في وسط القارة السمراء.

جرت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أفريقيا الوسطى في 27 ديسمبر/كانون الأول المنصرم للعام 2020، وسط تقارير ومؤشرات أولية تُفيد باقتراب الرئيس فوستين أرشانغ تواديرا، الذي تسيطر حكومته بالكاد على ثلث مساحة البلاد، من الفوز بولاية رئاسية ثانية، خاصة وقد أعلنت نتائج مبدئية فوزه بـ 53% من الأصوات، في اقتراع أُجرِيَ وسط مقاطعة وحصار عسكري فرضته الميليشيات والفصائل المعارضة للحكومة على العاصمة بانغي.

بدأت الجولة الأخيرة من هذه المواجهات المحتدمة في الثالث من ديسمبر/كانون الأول؛ إثر قرار محكمة الدولة الدستورية استبعاد الرئيس الأسبق "فرانسوا بوزيزي" من السباق الرئاسي بدعوى تورطه في جرائم حرب وعدم استكماله للفترة القانونية للمكوث في البلاد قبل الترشُّح (عاما كاملا)، مع إقصاء 78 مرشحا آخرين للجمعية الوطنية (البرلمان) ينتمي معظمهم إلى فصائل المعارضة، وهو ما أثار غضبا واسعا لدى الفصائل المسلحة المعارضة للحكومة، ومن ثم أعلن قادتها المسيطرون بحكم الواقع على معظم أراضي الجمهورية الاندماج وتشكيل تحالف تحت اسم "تحالف الوطنيين من أجل التغيير". ودعا التحالف الجديد لتأجيل الانتخابات في وقت وسّع فيه من عملياته العسكرية مُضيِّقا الخناق على الحكومة عبر الاستيلاء على أربع مدن إستراتيجية، وتمركزت قواته على الطرق الحيوية المؤدية للعاصمة من أجل عزلها عن باقي مناطق البلاد.

مقابل ذلك، أعلنت الحكومة تمسُّكها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها، واتهمت بوزيزي بالسعي لتدبير انقلاب عسكري، واستنجدت بحلفائها من أجل المساعدة في تأمين الانتخابات التي أُجريت بالفعل في موعدها، وسط تنديد المعارضة بالمخالفات النظامية، وعلى رأسها عدم تمكُّن ثلث المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بسبب انعدام الأمن الذي تسبّب في إيقاف التصويت في أكثر من ألفَيْ مركز اقتراع في البلاد، والشكاوى من حدوث عمليات تسويد واسعة للبطاقات في ظل غياب المراقبين في المناطق النائية.

تعني هذه الخروقات المزعومة أن نتائج الانتخابات الجديدة أيًّا كانت لن تتمكّن من جلب السلام أو الوحدة للبلد الأفريقي الممزق بالصراعات، لكن ذلك الصراع الذي يبدو في ظاهره اشتباكا داخليا بين الفصائل المحلية حول السلطة يُخفي بين طياته تنافسا أعمق وراء الكواليس بين قوتين أجنبيتين تتصارعان بشدة على النفوذ والموارد والوجود العسكري والإستراتيجي هناك.

فبينما يقف الرئيس تواديرا مُتمتِّعا بدعم غير محدود من روسيا التي تُقدِّم له الأسلحة والتدريب للجيش والقوات الخاصة، وتُشرِف بشكل مباشر على جميع المهام الأمنية في البلاد بما في ذلك الحراسة الشخصية للرئيس نفسه، أملا في تأمين بقاء الرئيس الموالي لها في السلطة لفترة جديدة؛ سنجد على الجانب الآخر أن تحرُّكات المعارضين تحظى بدعم ضمني ومباركة من فرنسا، مَن تشعر بعدم الرضا تجاه النفوذ الروسي المتزايد في أحد بلدان أفريقيا الفرنكوفونية، وهي مناطق نفوذ باريس الاستعمارية الأثيرة، وبذلك فهي تسعى جاهدة لاستبدال الرئيس الحالي الموالي لموسكو بآخر موالٍ لها.

بين شِقَّيْ رحى ذلك الصراع الدموي سنجد أن أفريقيا الوسطى، البلد الخارج لتوّه من حرب أهلية مدمرة، الذي فشلت ثمانية اتفاقات سلام خلال ست سنوات في جلب الهدوء والسلام إليه، سنجده على وشك الدخول في موجة جديدة ومطولة من العنف نُرجِّح أن تأثيرها سيتجاوز حدود البلاد مُهدِّدا الاستقرار الهش في دول الجوار الأهم والأكبر، وعلى رأسها تشاد والسودان وجنوب السودان والكاميرون، لكن الرجال الأقوياء في الكرملين والإليزيه لا يعبؤون بذلك بطبيعة الحال، وهم مستعدون لتعزيز ودعم حلفائهم الأفارقة حتى النهاية، وللاستثمار في تغذية الصراع والعنف ما دامت هذه الطريقة ستخدم مصالحهم الخاصة، بصرف النظر عن المصير القاتم الذي ينتظر أفريقيا الوسطى ووسط القارة نتيجة لذلك التنافس الاستعماري الذي لا ينتهي.

تمتلك فرنسا نفوذا تاريخيا في وسط أفريقيا تعود جذوره إلى عهود الاستعمار المباشر، حين كانت منطقة أوبانغي-شاري، الواقعة في دولة أفريقيا الوسطى حاليا، جزءا من أفريقيا الاستوائية الفرنسية مع تشاد والغابون ومملكة الكونغو (الكونغو الفرنسية حينها)، بين عامَيْ 1910-1934، وقد اتسمت فترة الاستعمار الفرنسي لأوبانغي شاري بالاستغلال وعدم الكفاءة والإهمال والفساد، وفي بعض الأحيان ارتُكبت العديد من الانتهاكات الشنيعة من قِبَل الإدارات الاستعمارية، وردًّا على ذلك شنّ السكان المحليون موجات من المقاومة ضد المستعمرين، ويُشكِّل هذا الإرث التاريخي للاستعمار والفساد ومقاومة السلطة معالم السياسة في بانغي إلى اليوم.

فحتى بعد استقلالها عام 1960، ظلّت أفريقيا الوسطى تعتمد اعتمادا كبيرا على دعم فرنسا، مَن احتفظت بقاعدة عسكرية ثابتة في البلاد حتى عام 1997، لدرجة أن كل مَن حكموا الدولة الصغيرة تقريبا وصلوا إلى السلطة عبر انقلابات عسكرية مدعومة من باريس رأسا. فعلى سبيل المثال، جاء الرئيس الأسبق فرانسوا بوزيزي للسلطة عام 2003 في انقلاب عسكري مدعوم فرنسيا بعد أن أصبح الإليزيه غير راضٍ عن مساعي رئيس البلاد آنذاك "أنجي فيليكس باتاسيه" لتقليل الاعتماد على فرنسا، ويُوضِّح هذا الفصل الطويل من تاريخ الدولة الأفريقية أنه لا يوجد زعيم للبلاد كان قادرا على البقاء في السلطة دون دعم كامل وصريح من العاصمة الفرنسية.

تسبَّب حكم بوزيزي القمعي والفاسد وغير الكفء في إشعال ما صارت تُعرف بـ "حرب الأدغال" بين عامَيْ 2004-2008، حيث دخلت العديد من الحركات المتمردة في قتال شرس ضد الحكومة المركزية، ورغم أن بوزيزي وقّع اتفاق سلام مع المتمردين عام 2008، فقد فشل في الالتزام به، ما دفع الميليشيات المتمردة إلى تشكيل تحالف جديد أكثر قوة، عُرِف باسم "سيليكا"، وتألّف بشكل أساسي من المسلمين المحرومين من حقوقهم في شمال الدولة وشرقها، بالإضافة إلى عدد كبير من المقاتلين السودانيين والتشاديين الذين شاركوا في نزاع دارفور والحرب الأهلية التشادية. وخلال أقل من خمسة أعوام نجح تحالف سيليكا في السيطرة على معظم مساحة البلاد، وفي عام 2013 نجح رئيس سيليكا "ميشال دجوتوديا" في الوصول إلى مقعد الرئاسة ليصبح أول رئيس لأفريقيا الوسطى يصل إلى المنصب دون دعم باريسي مباشر.

بعد سيطرة سيليكا ازدادت الفوضى في أفريقيا الوسطى، حيث سعت الميليشيات المرتبطة بالتحالف الحاكم للانتقام من عقود التهميش التي عاشتها تحت حكم الأنظمة السابقة، ونظرا لأن دجوتوديا لم يكن قادرا على كبح جماح ميليشياته؛ فقد أصدر قرارا بحل سيليكا في عام توليه الرئاسة نفسه، وبالتزامن مع ذلك بدأت باريس في رعاية تحالف معارض من الفصائل المناهضة لـ "سيليكا" تحت اسم "أنتي – بالاكا"، وهو تحالف لميليشيات مسيحية شرع في شنّ هجمات انتقامية على القرى والمناطق المسلمة، ومع احتدام الحرب الأهلية بين الطرفين، والمخاوف العالمية من إبادة جماعية وشيكة، وجدت فرنسا فرصتها سانحة مجددا لتثبيت نفوذها من خلال التدخُّل عسكريا في الدولة.

أطلقت باريس اسم "عملية سنغاريس" على تدخُّلها العسكري، وهو اسم مستوحى من فراشة أفريقية حمراء ذات عُمْر قصير دلالة على أن العملية التي شُنَّت بذريعة استعادة الاستقرار وحماية السكان ستكون قصيرة المدة. ولكن بصرف النظر عن الأهداف المُعلَنة، كان السبب الرئيس لتورُّط فرنسا في الأزمة هو أنها لم تنوِ مطلقا التخلّي عن نفوذها في أفريقيا الوسطى، بوصفها واحدة من 14 دولة أفريقية لا تزال تحتفظ بالعملة الاستعمارية الفرنسية "الفرنك الأفريقي"، وتمتلك احتياطات وطنية في البنك المركزي الفرنسي، وتُورِّد نسبة كبيرة من حصيلتها من العُملات الأجنبية إلى الخزانة الفرنسية. وبجانب ذلك تمتلك باريس ولا تزال العديد من الشركات التي تمتص الموارد الطبيعية بشراهة في أفريقيا الوسطى، بما يعني أن لديها مصلحة استعمارية راسخة في الحفاظ على البلاد تحت قبضتها.

على الرغم من ذلك، فقد أثبتت عملية سنغاريس أنها مُكلِّفة للغاية للفرنسيين وتستنزفهم عسكريا، وحتى بعد تنحي دجوتوديا فقد ظلَّ العنف متفشيا في البلاد، كما انتُقِدت العملية الفرنسية إثر ظهور تقارير حول تورُّط الجنود الباريسيين في اعتداءات جنسية على السكان المحليين. ونتيجة لكل ذلك وجدت فرنسا نفسها مضطرة لإنهاء عملياتها العسكرية وسحب قواتها من بانغي بمجرد انتخاب الرئيس الجديد "تواديرا" في فبراير/شباط عام 2016، والاكتفاء ببعثة مستقلة قوامها 350 جنديا فقط تتولّى حماية المطار وبعض المنشآت الحيوية، بجانب مشاركتها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في أفريقيا الوسطى المعروفة باسم "مينوسكا"، وهي بعثة أُممية قوامها 13 ألف فرد، ومهمة الاتحاد الأوروبي للتدريب في أفريقيا الوسطى "إيوتم" التي تولّت باريس قيادتها الدورية في يوليو/تموز 2019. وبمجرد انسحاب هذه البعثة، أدركت فرنسا للمرة الأولى أنها لم تعد اللاعب الأجنبي الأوحد في أفريقيا الفرانكفونية، وأن هناك قوة جديدة تستعد لتحل محلها.

خلق انسحاب فرنسا من أفريقيا الوسطى فرصة للقوى الطامحة لترسيخ نفوذها السياسي والاقتصادي في الدولة الغنية بالموارد كاحتياطات ضخمة من الذهب واليورانيوم والمعادن الأخرى. كانت روسيا مستعدة تماما لاغتنام الفرصة وكسب موطئ قدم في بلد أفريقي تمتلك علاقات قديمة معه تعود إلى العهد السوفيتي، وتحديدا إلى السنوات المبكرة لاستقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي في الستينيات. ويُعَدُّ الحدث الأبرز في تاريخ العلاقات بين البلدين هو تلك الزيارة التي قام بها رئيس أفريقيا الوسطى الأسبق جان بيدل بوساكا -الذي منح نفسه لقب إمبراطور- إلى موسكو عام 1970، حيث أصدر البلدان بيانا مشتركا يؤكد موقفهما المناهض للاستعمار والفصل العنصري.

وعلى الرغم من القِدَم النسبي للعلاقات بين موسكو وبانغي، فإن الاتحاد السوفيتي -ووريثته روسيا- لم يلعب أي دور بارز في المسيرة السياسية لأفريقيا الوسطى، ولم تُرصَد أي علاقات أمنية وعسكرية أو مبيعات أسلحة بين الطرفين قبل عام 2017، وهو ما يُثير تساؤلات حول الدوافع التي تُحفِّز موسكو لاستثمار جزء من مواردها السياسية والاقتصادية في بلد أفريقي مُهمَّش ومُمزَّق بالصراعات.

تميل النظرة التقليدية لتفسير تحرُّكات روسيا وفق دوافع البحث عن المكانة والحضور الدولي، والسعي لإعادة تأسيس نفسها بوصفها قوة عالمية، ولكن بالنظر إلى محدودية الموارد والاستثمارات التي يمكن لموسكو تقديمها مقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أو حتى بالصين، فإن روسيا تمتلك فرصة ضئيلة لتأسيس موطئ قدم لها عبر السياسات الاقتصادية والقوة الناعمة. على جانب آخر، يميل البعض إلى تفسير تحرُّكات موسكو هناك وفق دوافع إستراتيجية، بالنظر لوقوع بانغي في المركز الجغرافي للقارة، بما يعني أن تأسيس قاعدة عسكرية هناك، أو اكتساب حقوق العبور البري والجوي والإقلاع والهبوط في أدنى الأحوال، يمكن أن يُسهِّل قدرة روسيا على الانتشار في جميع أنحاء القارة.

تنسجم هذه الفرضية المعقدة إلى حدٍّ بعيد مع بقية تحرُّكات روسيا في أفريقيا، مثل مساعيها لإنشاء قاعدة عسكرية في السودان (شمال شرق أفريقيا الوسطى)، ووجودها الأمني والعسكري الجيد في جمهورية الكونغو (جنوب غرب أفريقيا الوسطى)، وحتى نفوذها المتزايد في ليبيا ومصر. وتعني هذه التحركات مجتمعة أن موسكو ربما تأمل في إنشاء ممر يربط بين البحر الأبيض المتوسط وجنوب المحيط الأطلسي عبر اليابسة في القارة، وهو ما حاولت فرنسا الاستعمارية صنعه وفشلت في حادثة فاشودة عام 1898 إبان ذروة التنافس الاستعماري بينها وبين بريطانيا، حين سعى الطرفان لتأكيد ملكيّتهما لبلاد السودان والساحل.

وقتها، قامت فرنسا بتسيير بعثة عسكرية من السنغال لغزو جنوب السودان محاولة بسط سيطرتها من قلب القارة نحو أعالي النيل على حساب بريطانيا، ونجحت في السيطرة على بلدة فاشودة، ما دفع بريطانيا لتسيير قواتها من مصر لمواجهة الفرنسيين، وكادت أن تنشب حرب بين الدولتين لولا أنهما تراجعتا في اللحظة الأخيرة للسماح بتسوية المشكلة دبلوماسيا عبر توقيع معاهدة السودان عام 1899، التي كانت بمنزلة إعلان رسمي عن تخلّي فرنسا عن طموحاتها لربط سواحل أفريقيا مع أعالي النيل.

Let’s start with some historical notes. Until 1885 Sudan was an Ottoman territory but it soon became one of the epicentres of European colonialism. The Fashoda Incident in 1898 best illustrates imperial territorial competition between Britain and France in Africa. pic.twitter.com/YpX4dzLv6f

— Eduard Soler Lecha (@solerlecha) April 11, 2019