الهند.. كيف تنهار أكبر ديمقراطية في العالم؟

أعدت ياسمين سرحان، الصحافية المقيمة في لندن، تقريرا نشرته مجلة "ذي أتلانتيك" الأميركية، حول تدهور وضع الديمقراطية في الهند تحت حكم رئيس الوزراء نارِندرا مودي. وتستعرض الكاتبة هذا التدهور من خلال تتبع وضع الصحافية الهندية "رنا أيوب"، التي تُضيِّق عليها السلطات تضييقا كبيرا يصل إلى تشويه سمعتها ونشر بياناتها الشخصية على الإنترنت لتخويفها.

حينما عقد جو بايدن قمة افتراضية من أجل الديمقراطية يومي 9-10 (ديسمبر/كانون الأول) الحالي، كان من ضمن الحاضرين "نارِندرا مودي"، الرجل الذي يجلس على عرش أكبر ديمقراطية في العالم. وكان غياب مودي عن القمة سيعني أن أيَّ نقاش حول تدهور الديمقراطية عالميا وما يمكن فعله لاستدراك تدهورها سيكون نقاشا منقوصا.

ومع ذلك، يبدو انخراط مودي في القمة غريبا -بل ومُحرِجا- بالنظر إلى الدور الذي لعبه في تعجيل تدهور الديمقراطية بنفسه. فمنذ صعوده إلى السلطة عام 2014، يُشرف مودي على تحوُّل الهند المستمر من ديمقراطية مدنية كما تصوَّرها مؤسِّسوها إلى دولة قومية هندوسية قائمة على حكم الأغلبية، في الوقت الذي تشيطن فيه أقلياتها، وتقوِّض الحريات المدنية، وتسحق المعارضة. وقد أخذت مؤسسة "فريدوم هاوس" لمراقبة الديمقراطية هذا التدهور في الحسبان حينما خفضت تصنيف الهند إلى بلد "حر جزئيا" في وقت مبكر من العام الجاري. ورغم أن بعض المؤشرات الديمقراطية بدأت تصنِّف الهند بوصفها "ديمقراطية معيبة"، فإن هناك مؤشرات أخرى لم تعد تعتبر البلد ديمقراطيا بالمرة.

غالبا ما يكون هذا النوع من التردِّي الديمقراطي تدريجيا ومتعدد الأوجه. وربما لا يوجد مثال على ما يحدث في الهند اليوم أفضل من "رنا أيوب"، الكاتبة والصحافية الاستقصائية الحاصلة على عدة جوائز، و"البعبع" الذي يقلق حزب "بْهارَتيا جَنَتا (Bharatiya Janata)" الحاكم الذي ينتمي إليه مودي. وقد برزت أيوب في الصحافة العالمية بوصفها واحدة من كبار مدوِّني التردِّي الديمقراطي في الهند، وتصدَّرت أعمالها غلاف مجلة "تايم" الأميركية، كما أنها تكتب بانتظام أعمدة في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية. ونالت أيوب عن عملها الصحافي استحسان الكثيرين لمقاومتها وشجاعتها، كما تسبَّب هذا العمل أيضا في تعرُّضها لسيل من الإساءات الإلكترونية، بما في ذلك تهديدات بنشر معلوماتها الشخصية على الإنترنت، وكذلك تهديدات بالقتل. ومؤخرا، وُجِّه لأيوب عدد ضخم من الاتهامات الجنائية التي تقول رنا إنها مُختَلقة لتخويفها وإسكاتها.

في نظر منتقديها، لا تعدو أيوب أكثر من ناشطة تشوِّه صورة الهند على الساحة العالمية، أما في نظر مؤيديها، فهي صوت نادر يجهر بالحق في وجه السلطة وسط بيئة إعلامية تميل إلى الرقابة الذاتية. بيد أن أيوب تمثِّل ما هو أكثر من مجرد رائدة لحرية الصحافة في البلاد، فكونها صحافية ومسلمة وصوتا ناقدا للأجندة القومية الهندوسية التي تتبناها الحكومة، فإنها بذلك تمثِّل الكثير من الهويات التي لم تعُد الهند اليوم تحت حكم مودي تتسامح معها. ويعطينا الحديث مع أيوب لمحة عما يعنيه أن تكون صحافيا في بلد تشهد فيه الديمقراطية سقوطا حرا.

تعيش أيوب في بيئة ما زالت تُعَد ظاهريا ديمقراطية، إذ لا تزال الهند تتمتع بانتخابات حرة نزيهة، ومؤسسات مستقلة، ودستور يكفل الحرية الدينية وحقوق الأقليات. كما أن هناك صحافة خاصة، وإن كانت محاصرة، ومعارضة سياسية ظاهرة، وإن كانت منقسمة. ورغم حصول مودي وحزبه في انتخابات عام 2019 على الأغلبية البرلمانية الضرورية للحُكم، فإن رئيس الوزراء ليس بمأمن عن الضغط السياسي.

تختلف الديمقراطية بين النظرية والتطبيق، وتقع تحت هذه "المظاهر الديمقراطية" صدوع كبيرة، حسبما قالت لي أيوب. وقد برز أحد أكبر هذه الصدوع عام 2019 بعدما ألغت الحكومة الهندية فجأة حالة الحكم الذاتي المنصوص عليها دستوريا لولاية "جامُّو وكشمير"، وهي خطوة اعتبرها مراقبون داخل الهند وخارجها طريقة مودي لاغتصاب السلطة من الولاية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في البلاد. فيما حدث صدع آخر في العام نفسه ممثلا في إقرار تعديلات على قانون المواطنة استبعدت مسلمي الدول المجاورة من حق طلب اللجوء في الهند، ومن ثَم أسَّست فعليا اختبارا دينيا للمواطنة. ولربما يُعَد الصدع الأوضح هو استعداد الحكومة لقمع المعارضة، سواء من خلال نشر قوات الشرطة والأمن لقمع الاحتجاجات، أو من خلال تخويف واعتقال واحتجاز الصحافيين الذين يسعون لتغطية أخبار تضع مودي أو حزبه في دائرة النقد.

لطالما استشعرت رنا أيوب موجة القومية الهندوسية الصاعدة؛ نظرا لنشأتها في بيت مسلم بمدينة مومباي. ففي مقابلة أجراها معها الصحافي الأميركي "دِكْستر فِلْكِنز" نُشرت بمجلة "نيويوركر" عام 2019، وصفت رنا شعورها بالعجز وهي ابنة التاسعة حينما اضطُرَّت وعائلتها إلى الفرار من أعمال العنف بين المسلمين والهندوس التي اشتعلت في أعقاب تدمير القوميين الهندوس مسجد "بابري" التاريخي. بحسب ما قالته أيوب لفِلكِنز، كانت هذه المرة الأولى التي فهمت فيها طبيعة هويتها فعلا بوصفها شيئا غريبا، أو بوصفها "الآخر". وسرعان ما بات هذا التوتُّر الطائفي محور عملها بعد عقود لاحقة.

قضت أيوب في عام 2011 ثمانية أشهر متنكِّرة في شخصية صانعة أفلام مؤيدة لمودي في مسقط رأسه بولاية "كُجَرات" غرب الهند. وقد برْهن عملها الصحافي حينها على تواطؤ مودي، حاكم الولاية آنذاك، والكثير من حلفائه، إبَّان أعمال الشغب التي وقعت في كُجَرات عام 2002، ونتج عنها مقتل أكثر من ألف شخص، أغلبهم من المسلمين (لم تُوجَّه التهم لمودي قط على خلفية صلته بأعمال الشغب، ولم يعرب عن أي "ندم" على طريقة تعامله مع العنف الذي نتج عن هذه الأعمال).

