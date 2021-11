على تخوم روسيا.. لماذا أنشأت ليتوانيا قاعدة عسكرية أميركية جديدة؟

أعدَّت جاكلين فِلدشِر، كبيرة المراسلين المتخصصة في الأمن القومي الأميركي، تقريرا نشرته مجلة "ديفِنس وان"، ألقت فيه الضوء على القاعدة العسكرية الجديدة التي افتتحتها ليتوانيا، الواقعة في شرق أوروبا، للقوات الأميركية التي تنتشر بصورة دورية في البلاد، واستعرضت وجهات النظر المختلفة فيما إذا كانت هذه القاعدة، الواقعة قرب الحدود الروسية، تهديدا لموسكو. كما تناولت تلميحات المسؤولين في ليتوانيا لأن يصبح الوجود الأميركي في البلاد دائما لا دوريا.

تحب ليتوانيا أميركا إلى درجة لا تخطئها عين، ويقول المسؤولون إن أغلبية السكان المحليين يؤيدون وجود القوات الأميركية، ويرتاحون لصوت نيران الدبابات لأنه بمنزلة تذكير لهم بالحماية التي تُحيطهم، حتى إن وزارة الدفاع الليتوانية رعت أثناء فعاليات مؤتمر "كوميك كون البلطيق" (مؤتمر سنوي يجمع عشاق القصص المصورة وأفلام الكرتون) عام 2019 لقاء اثنين من الأبطال الخارقين للمرة الأولى: كابتن أميركا وكابتن ليتوانيا.

لقد وجد الجنود الأميركيون الضيافة الكريمة في معسكر "هِركوش" بليتوانيا، فعلى هذه القاعدة البعيدة، التي افتُتحت في أغسطس/آب الماضي وتؤوي حاليا مئات الجنود الأميركيين، تباهى مسؤولو الحكومة بحماس بالمقر الجديد الذي كلَّف 7 ملايين يورو، ويضم صالة رياضية مُجهَّزة بالمشايات الكهربية، وملاعب كرة سلة بأرضيات من العشب الاصطناعي تُحيط بها منازل مُتنقِّلة، بالإضافة إلى متاجر لبيع السجائر والحلوى، وصالة ألعاب حيث يلعب الجنود ألعاب الفيديو.

Today we opened the new camp "Herkus", where the US soldiers have settled in.

💬We hope that this new infrastructure in Pabrade will become the second home for the US🇺🇸 forces – our priority is to ensure that our allies have all necessary conditions, says 🇱🇹DefMin @a_anusauskas. pic.twitter.com/tpPxXPyMe1

