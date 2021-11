تأشيرة إلى المجهول.. حكايات المهاجرين العرب على خط النار بين أوروبا وروسيا

في مقالها المنشور بمجلة "ذي أتلانتيك"، تناقش الصحفية الأميركية آن أبلباوم مأساة الآلاف من اللاجئين العرب الواقفين الآن على الحدود الفاصلة بين بيلاروسيا وبولندا في انتظار عبور أبواب أوروبا، فهل ينجح هؤلاء المهاجرون في الوصول إلى أرض الأحلام؟ أم أنهم سوف يُشعلون في النهاية صراعا إقليميا في القارة العجوز؟

جلس الصبي الكُردي باكيا على أرض الغابة البولندية الرطبة، إذ فصلته كيلومترات قليلة عن الحدود الشرقية مع بيلاروسيا، والهواء من حوله مُثقل بالبرد والضباب. وفي دائرة من حوله التفَّ والداه وأعمامه وأولاد عمومته، الذين أتوا من القرية نفسها قُرب مدينة "دُهوك" بكردستان العراق، وعددهم 16 شخصا منهم سبعة أطفال، أحدهم رضيع وُلِد قبل أربعة أشهر، وكذلك امرأة عجوز تستطيع المشي بالكاد. لا يتحدَّث أيٌّ منهم البولندية أو الإنجليزية، بيد أن "أنوَر"، أحد أقارب الصبي، يتحدَّث العربية، وقد أخبرنا بواسطة مُترجِم أن عائلته تمكث في الغابة وتتردَّد ذهابا وإيابا بين بولندا وبيلاروسيا منذ أسبوعين. هذا ولم يذق أيٌّ منهم طعاما طيلة اليومين السابقيْن.

في دائرة أخرى، التف حول الصبي وأسرته عدد من الأشخاص حاملين كاميرات؛ منهم البولندي والسويدي والسلوفيني والألماني والياباني والأميركي، وقد كُنت واحدا من هؤلاء. لقد أُرسِل إلينا هذا الموقع بالضبط قبل أيام بواسطة "غروبا غرانيتسا"، منظمة بولندية من المتطوِّعين تأسَّست قبل شهرين لمساعدة المهاجرين، ويعني اسمها بالبولندية ببساطة "مجموعة الحدود". أرسل لنا المتحدِّث الرسمي باسم "غروبا غرانيتسا" رسائل نصية بإحداثيات موقع تلك الأسرة؛ لأنهم أرادوا أكبر عدد مُمكِن من الصحافيين لتوثيق اللحظة التي سيطلب عندها أنور من حرس الحدود البولندي اللجوء رافعا لافتة باللغة الإنجليزية، وتاركا مهمة ترجمتها إلى البولندية لـ "يعقوب سِبيانسكي"، العضو في "غروبا غرانيتسا" أيضا. وقال سِبيانسكي إن وجود الإعلام سيجعل من الصعب بمكان على حرس الحدود البولندي أن يتجاهل طلب أنور ويُجبره على العودة مع بقية أفراد أسرته إلى الغابة، تماما كما فعل مع غيرهم على مدار الأسابيع الماضية.

غريبة هي سلسلة الأحداث التي جلبت ذلك الصبي بعينه إلى هذه الغابة بعينها، إذ تراكمت العديد من الحوادث التراجيدية كي تخلق ظروفا مواتية لموقف كهذا، منها الحروب في العراق وسوريا، وصعود الإرهاب، وفشل الديمقراطية في بيلاروسيا. بل والأغرب هو حقيقة أن مصير الصبي سيتحدَّد وفقا للحسابات السياسية لشخصين لن يقابلهما أبدا، ولا يعرف أسماءهما قطعا: "ألِكسندر لوكاشِنكو"، ديكتاتور بيلاروسيا، و"ياروسلاف كاتشينسكي"، رئيس الحزب الحاكم في بولندا وزعيم البلاد الفعلي الذي يُملي على رئيسها ورئيس وزرائها ما يفعلان.

بيد أن وحشية لوكاشِنكو أشد وطأة، إذ يقبع الرجل في السلطة بفضل العُنف ليس إلا، حيث استخدمه لقمع المعارضة الديمقراطية الضخمة والمعقَّدة، واضعا أكثر من 800 معتقل سياسي خلف قضبان سجونه، الذين تعرَّض الكثير منهم للضرب أو التعذيب، علاوة على هجرة الآلاف غيرهم إلى الخارج. وقد فرض كلٌّ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على نظامه بسبب تلك الجرائم، وهو يسعى الآن للانتقام منهما. ففي الصيف الماضي، أطلق لوكاشِنكو برنامجا برعاية الدولة لتهريب البشر صُمِّم لا ليخدع الناس في العراق وسوريا ولبنان وغيرها بمدى السهولة التي يُمكِن أن يدخلوا بها إلى الاتحاد الأوروبي عبر العاصمة البيلاروسية "مينسك" فحسب، بل صُمِّم ليأخذ أموالهم أيضا في الوقت نفسه.

على سبيل المثال، قال أنور إن أسرته سافرت بواسطة حافلة من أربيل بكردستان العراق إلى إسطنبول بتركيا، حيث اشتروا هناك تأشيرات للسفر إلى بيلاروسيا وتذاكر طيران إلى مينسك، من أجل الوصول في الأخير إلى الحدود البولندية. ورغم أن أنور لم يخبرني قيمة المبلغ الذي دفعه، فإن آخرين غيره تكبَّدوا مصاريف تُعَدُّ مبلغا وقدره في الشرق الأوسط. ويحتوي فيلم وثائقي قصير أُنتِج مؤخرا باسم "تأشيرة إلى المجهول" (Visa to Nowhere) على مقابلة مع مواطن سوري كان يعيش في مخيَّم للاجئين بلبنان قبل أن يُخطِّط للسفر إلى أوروبا عبر بيلاروسيا، وقد دفع الرجل 6000 دولار هي تكاليف الرحلة كاملة مقتنعا بأن الأمر يستحق، وأنه سعر زهيد لقاء "الحياة الكريمة" التي يريدها. لقد راسل الرجل عبر فيسبوك أشخاصا نجحوا في رحلتهم، وأخبروه بأن الأمر سهل، حيث "عانوا لبضعة أيام ثمَّ شقوا طريقهم عبر بولندا". علاوة على ذلك، بثَّ بعض المرافقين أيضا تسجيلا مصوَّرا لوكيل إحدى شركات السياحة في بيروت وهو يخبرهم أن التأشيرة وحدها تُكلِّف 1300 دولار، وهي أموال تذهب إلى الحكومة البيلاروسية كما يُفترض.

ينزل المهاجرون في فنادق حالما يصلون إلى مينسك، ويدفعون أيضا لقاء مكوثهم فيها، رغم أنهم يبيتون أحيانا في المطار، وقد أظهرت تسجيلات فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أعدادا مُتكدِّسة منهم في مجموعات كبيرة بمركز مدينة مينسك، كما يتناقل السُّكَّان روايات شراء المهاجرين أحذية طويلة من المطَّاط وملابس شتوية. بعدئذ تتوالى أحداث قاتمة، إذ يدفع البعض من أجل نقله إلى الحدود -وقال أنور إن تكلفة كل سيارة مُحمَّلة عن آخرها بالناس تبلغ 300 دولار-، في حين روى آخرون اصطحابهم من طرف رجال بزيٍّ رسمي، هُم حرس الحدود على الأرجح. وحين يصلون إلى السياج الحدودي، يؤمر المهاجرون بعبوره -بصورة غير شرعية- وتنقلهم الشاحنات بطول الحدود، ويساعدهم حرس الحدود البيلاروسي في إيجاد المواقع الخالية حيث يسهُل التسلُّل إلى الجهة الأخرى. هذا وأخبرنا أنور أن حرس الحدود استخدموا مقصَّ الأسلاك لقطع السياج الحدودي والسماح لعائلته بالمرور، أما البعض الآخر فأُعطي مقصَّات الأسلاك وطُلِب منه أن يقطع السياج بنفسه.

ما من خيار أمام المهاجرين إذن حالما يصلون إلى تلك النقطة، فلا يُسمح لهم بالتقدُّم لعبور نقاط التفتيش الحدودية الرسمية طلبا للجوء، رغم أن بعضهم طلب ذلك بالفعل، ولا يُسمح لهم بالعودة إلى مينسك، حتى لو توسَّلوا بأن تُتاح لهم فرصة العودة إلى ديارهم، بل ويرفع حرس الحدود البيلاروسي المُسدَّسات في وجوهِهم قائلا لهم إنهم لا يملكون خيارا بديلا، ومن ثمَّ تبدأ مسيرتهم نحو الغرب.

Last night Belarusian soldiers tried to destroy a Polish border fence near Czeremcha (115km south of Kuznica). Some of them were blinding Polish soldiers with stroboscopes and lasers while the others were ripping out fence posts and tearing down concertina wire using a vehicle. pic.twitter.com/qy4nBMKEGP

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 13, 2021