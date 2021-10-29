داعش يقتل أتباعه.. كيف يواصل أنصار التنظيم نشاطهم في مخيم الهول؟

ثلاثون عاما مرَّت على تدشين مخيَّم الهول قُرب الحدود السورية-العراقية، مستوعبا داخله المئات من اللاجئين العراقيين إبَّان حرب الخليج الأولى عام 1991، قبل أن يطويه النسيان حتى زمان الغزو الأميركي للعراق، ونزوح عراقيين جدد نحو سوريا المستقرة آنذاك. لم يخطر ببال مديري المخيَّم وقاطنيه المتعاقبين طيلة تلك السنوات أن موعدهم مع التاريخ لم يأتِ بعد، وأن تعداد قاطنيه سيشهد تضخُّما مفاجئا، لا من سوريا أو العراق، بل من دولة ثالثة استثنائية ظهرت إلى حيز الوجود لفترة وجيزة بين البلدين: دولة الإسلام في العراق والشام (داعش).

ما إن أُغلقت نافذة الفوضى التي سمحت لتنظيم داعش بإعلان دولته، واتحد "الشامي والعراقي" على مواجهة مقاتلي التنظيم بطول الامتداد الشمالي الشرقي لنهر الفرات والصحارى المحيطة به، حتى بات الآلاف من المقاتلين وذويهم في مهب الريح، إذ تلقَّفتهم قبضة مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، وألقت بهم إلى مخيَّم الهول تحت حراسة مشددة، ومن ثم انفجر تعداد المخيَّم من بضعة آلاف إلى أكثر من 50 ألفا منذ عام 2019.

أتت تلك الآلاف في بادئ الأمر تلبية لدعوة "الجهاد" و"دولة الإسلام" التي أطلقها "الخليفة المزعوم" أبو بكر البغدادي عام 2014، ورغم أن العرب السنة من العراقيين يشكلون أغلب من لبّوا تلك الدعوة كما يتضح من تركيبة مخيَّم الهول الذي يشكل العراقيون نصف قاطنيه، فإن المئات أتوا في الحقيقة من كل أصقاع الأرض، بما في ذلك دول غربية عديدة ترفض الآن أن تستقبل "مواطنيها" المحتجزين في المخيَّم بحُجة ما يشكلونه من خطر على مجتمعاتهم الأصلية، في حين تقبل دول أخرى استقبالهم بشرط إعادة التأهيل، مثل الدنمارك والسويد. وقد قال خبراء حقوق الإنسان العاملون مع الأمم المتحدة إن لاجئي المخيَّم ينتمون إلى 57 دولة مختلفة.

ولكن ليس كل قاطني "الهول" من أنصار تنظيم الدولة كما يبدو. تقول "ميرا ميرونوفا"، الباحثة بجامعة هارفارد ومركز دراسات الشرق الأوسط بواشنطن، والتي أجرت عشرات المقابلات مع قاطني المخيَّم، إن 30% فقط منهم يعتنقون أفكار داعش، في حين يقول البقية إنهم استُخدموا من جانب التنظيم ولا يعتنقون أفكاره الآن. ويُضاف إلى ذلك أن بعضا ممن يدَّعون اعتناق أفكار التنظيم نساء يسعين للهروب من المخيَّم ليس إلا عبر إقناع أنصار التنظيم في الخارج بالزواج منهن، ومن ثَم التكفُّل بتكاليف رحلتهن والرشاوى التي تُدفع لحراس المخيَّم كي يطلقوا سراحهن. وهناك أيضا أنصار التنظيم من "الأويغور" المسلمين الصينيين الذين يتعاطفون مع داعش كيلا يواجهوا مصيرا مجهولا إذا ما عادوا إلى الصين؛ فيُبدي معظمهم تمسُّكا بأفكار التنظيم لعل "التطرُّف" يمنحهم رُخصة البقاء فترة أطول في قبضة قوات سوريا الديمقراطية الأرفق بهم للمفارقة.

بيد أن مصير المحتجزين في المخيَّم واحتمالية تحوُّله إلى معقل أبدي لتلك الآلاف رغم تعارضه مع أبسط حقوق الإنسان ليست المُعضلة الوحيدة في مخيَّم الهول، بل ثمة مُعضلة أخرى أشد رُعبا تهز أركان المخيَّم منذ مطلع العام: حوادث القتل المتزايدة من طرف الأشخاص الذين لا يزالون مستمسكين بأفكارهم وولائهم لداعش، والتي تُرتكَب بحق بقية قاطني المخيَّم ممن تخلّوا عن تلك الأفكار ويطلبون الآن العودة إلى بلدانهم للاندماج فيها من جديد.

وراء الأسلاك.. تنظيم الدولة لا يزال حيا

سبعون قتيلا حتى الآن، هذا ما أفادت به قوات سوريا الديمقراطية والمؤسسات الدولية التي تتابع الوضع في مخيَّم الهول عن كثب، وهو رقم غير هيِّن، إذ يناظر أكثر من واحد من كل ألف من عدد سكان المخيَّم. "مكافأة كل عملية كانت 50 دولارا، طمعت بالمال ورشحت اسم أخي ليوافقوا عليه"، هكذا تحدَّث "وافي" (اسم غير حقيقي) مع صحيفة "الشرق الأوسط" بعد اعتقاله إثر ارتكابه جرائم قتل مع أخيه لصالح داعش، وذلك بعد أن تواصل معه محسوبون على التنظيم بالمخيَّم وأمروه بتنفيذ عمليات لصالحهم. غالبا ما يجري التواصل عبر تطبيق "واتس آب"، أما السلاح فتدبِّر أمره النساء المحسوبات على داعش في المخيَّم اللواتي يشاركن في الجرائم بأنفسهن أحيانا، بل وبدأن في ممارسة "الحسبة" باسم "الخلافة" من جديد بين جنبات "الهول".

في مخيم غالبية سكانه من النساء والأطفال، ليس غريبا أن تضطلع الداعشيات بدور مركزي في محاولة إعادة التنظيم من وراء الأسلاك الشائكة الهشة ومحاولة فرض قواعده بين صفوف العائلات داخل المخيَّم. ونتيجة لذلك، تعيش النساء اللواتي تخلين عن التنظيم في خوف دائم من هجمات المتشددات، إذ بدأت نساء داعش في الأشهر الأخيرة في مراقبة النساء الأخريات اللواتي يُظهرن تراجعا في الالتزام بتعليمات التنظيم الشرعية. على سبيل المثال، تُمنع النساء من ارتداء النظارات الشمسية، أو التحدُّث مع الرجال في الأسواق، أو خلع غطاء وجوههن. وبرغم وجود المخيم تحت سلطة قوات سوريا الديمقراطية، فإن تعداد سكانه الكبير، الذي يكافئ تعداد بلدة كاملة، يتيح لتلك النسوة العمل بحرية نسبية.

على المنوال نفسه، جنَّد التنظيم بعض أطفال المخيم، وهم يخضعون لنساء "الهول" المواليات له، ويعيش 28 ألف طفل في المكان دون تعليم أو رعاية صحية، ويخضعون لدعايات التنظيم. وكما يقول الجنرال "بول كالفِرت"، قائد المهمة الأميركية لمكافحة داعش: "تنفذ زوجات داعش برامج تلقين يومية وينتقل الأطفال عبر خطوط سرية من الهول إلى الصحراء كي يخضعوا لتدريب إضافي ثم يتم استخدامهم كمقاتلين". وفي مارس 2020، ذكر طفل من المخيم يبلغ 16 عاما أنه لجأ إلى وسيلة تعلمها من داعش لقتل أحد أصدقائه، إذ أقدم على طعن صديقه في أنحاء متفرقة من جسده تنفيذا لتعليمات وصلت إلى أمه من رجال التنظيم في "إدلب"، وذلك لأن الطفل -على حد قوله- "كان يحارب ضد دين الله"، فيما قُتِلَت في يوليو الماضي لاجئة عراقية أربعينية على يد "مراهق دون 18 عاما" لأنها تعاونت مع الأكراد.

تذكر منظمة إنقاذ الطفولة غير الحكومية في تقرير حديث لها أنه في وقت يموت فيه طفلان أسبوعيا في الهول، يُعَد العنف حدثا يوميا في المخيم، حيث يخبر بقية الأطفال الموظفين أنهم لا يشعرون بالأمان عندما يتجولون في المخيم أو عند زيارة السوق أو عند استخدام مرافق الاستحمام، كما تشيع جرائم القتل والشروع في القتل والاعتداءات والحرق العمد. وتقول "سونيا كوش"، مديرة استجابة منظمة إنقاذ الطفولة في سوريا: "هؤلاء الأطفال يمرون بأحداث صادمة لا ينبغي أن يمر بها أي طفل. ما نراه هنا هو أن الحكومات تتخلى ببساطة عن الأطفال، الذين هم في المقام الأول ضحايا الصراع".

"غوانتانامو أوروبا"

"أنا أعمل على إخراج عائلة الأم الأسيرة وأطفالها من مخيم الهول، لذلك أناشد أصحاب القدرة والتقوى أن يساهموا معي في تحصيل المبلغ المطلوب"، هكذا يُقرأ نص منشور كتب على شبكات التواصل الاجتماعي، وذُيِّل برقم اتصال "قرغزي" (من قرغزستان) كي يتبرَّع المتعاطفون لصاحب المنشور.

نمت شبكات التهريب التي تعتمد على إطلاق العديد من حملات جمع التبرعات من داخل المخيم عبر الهواتف المحمولة المهرَّبة بغية إخراج النساء والفتية، بيد أن هذه الجهود خلقت في الوقت نفسه مصدر تمويل جديدا للتنظيم حسب تقرير للأمم المتحدة، حين ينجح المتعاطفون في الهروب ويستجلبون تمويلا من أنصار التنظيم في الخارج. ففي وقت تبدأ فيه أسعار التهريب من 16 ألف دولار لكل امرأة أجنبية يتم تهريبها إلى تركيا مع طفلين أو ثلاثة أطفال، يحتفظ عناصر تنظيم الدولة بجزء من الأموال التي يضخها إليه المتعاطفون معه.

تكمُن المشكلة فيمن يريدون الخروج من المخيَّم من غير أنصار داعش، الذين اختاروا وجهة غير إدلب حيث يوجد قادة التنظيم وعناصره. ويبدو أن أولئك الراغبين في الخروج يائسون من جدوى سعي المؤسسات الحقوقية لإعادتهم إلى بلادهم الأصلية، وخائفون من احتمالية امتداد سنوات احتجازهم في المخيم إلى ما لا نهاية، وخائفون أيضا من حوادث العنف والقتل المتزايدة من أنصار التنظيم. هذا ولم تؤت جهود قوات سوريا الديمقراطية ثمارها في تخفيض حدة العنف، فقد شنت القوات في مارس/آذار الماضي عملية أمنية لتمشيط المخيم استمرت 10 أيام وشارك فيها نحو 5 آلاف عنصر. واعتقلت القوات عشرات الأشخاص خلال الحملة، بيد أن القوات كرَّرت تأكيدها أنها لا تستطيع مواجهة العنف والتطرف بمفردها، وأن حملات جمع الأسلحة من المخيم لم تحقق أهدافها كاملة.

فى جهود خجولة أخرى، تقوم مؤسسات حقوقية بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية ببناء مراكز إعادة تأهيل لهؤلاء الأطفال الذين يشكلون خطرا كبيرا على غيرهم وعلى أنفسهم، فيما تتواصل جهود تهدف إلى خفض حدة التوتر داخل المخيم عبر إعادة السوريين والعراقيين "غير المتطرِّفين" من سكان المخيم إلى ديارهم، وهي جهود نجحت جزئيا بالفعل، إذ غادر آلاف السوريين والعراقيين، بالأخص من الشيوخ والنساء والأطفال، من المخيم إلى بلداتهم السورية والعراقية بعد أن ساند رجال القبائل المحليون العائدين منهم، وتعهدوا بضمان إعادة إدماجهم في بلداتهم الأصلية.

بينما تركز القيادات الكُردية لقوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية بسبب علاقتها بحزب العمال الكردستاني، على مواجهة تركيا، لا سيما في ظل تحرُّكات سياسية وعسكرية تُنبئ بعملية جديدة لأنقرة في المنطقة، لا يبدو أن تأمين مراكز الاحتجاز أولوية الآن بالنسبة إلى قوات سوريا الديمقراطية وفق تصريحاتها، بل إنه في الحقيقة أصبح يمثل عبئا ضخما يعطِّلها عن الاستعداد لمواجهة العملية التركية المحتملة، ومسؤولية يرى الأكراد أنه من المفترض أن يتحملها التحالف الدولي بالأساس. بيد أن التحالف يخشى من معرفته الهشة بالوضع على الأرض، التي قد تسمح للآلاف من مدعي "تجاوز أفكار داعش" بالخروج، ليُفاجأ العالم بهم وقد تجمّعت صفوفهم من جديد، وهو أمر حدث بالفعل مع العشرات ممن هربوا وعادوا إلى أحضان التنظيم، وكما قالت "ميرونوفا" في حوار لها مع "وول ستريت جورنال": "إن داعش تعلم أين يختفي هؤلاء (حين يهربون من المخيَّم)، أما الحكومات الغربية فعادة ما تجهل وجهتهم".

من جانبها، ترى الحكومات الأوروبية مشكلة كبرى في فتح ذلك الملف، ليس فقط لأنها تخشى مخاطر استعادة منتسبين سابقين إلى داعش واحتمالية تنفيذهم لعمليات إرهابية في أوروبا، بل ولأن ثمة مخاوف سياسية أهم تكمن في تأثير قرار مثل هذا على الرأي العام في البلدان الأوروبية، وإمكانية استغلال هذا الملف من جانب قوى اليمين المتطرف الصاعدة العقد الماضي، لا سيما أن مرحلة الوباء وما بعدها تشهد خفوتا نسبيا لليمين تسعى النخب السياسية الأوروبية للحفاظ عليه، كما تثبت الانتخابات الألمانية الأخيرة.

ونتيجة لذلك، ألغت معظم الدول جنسيات مواطنيها المشتبه بانضمامهم إلى تنظيم الدولة في الخارج، حتى إن محاولات استعادة الأطفال من والديهم من قبل بعض الحكومات كانت بطيئة للغاية ومحدودة. على سبيل المثال، استغرقت استعادة طفل إلى كندا 18 شهرا، فرغم أن المسؤولين الكنديين أمكنهم التواصل دبلوماسيا مع قوات سوريا الديمقراطية والدخول بأمان إلى شمال شرق سوريا حيث يوجد مخيم الهول، فإنهم تذرَّعوا بأن كندا لن ترسل أيا من موظفيها إلى هناك "لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن" التي تكفلها "التشريعات الفيدرالية وقانون العمل الكندي".

في نهاية المطاف، يتأكد مع مرور الوقت أن تأجيل حل ملف "الهول" إلى وقت لاحق قرار خطير يتحمل المجتمع الدولي الذي دحر داعش قبل نحو العامين مسؤوليته، إذ لا بد من اتخاذ خطوات دولية واعتماد برامج تهدف إلى نقل قاطنيه في النهاية إلى دولهم الأم لمقاضاتهم أو مراقبتهم أو دمجهم. ودون ذلك ستبقى المخيمات، لا سيما مخيم الهول، بؤرة تحفظ وجود "داعش"، لا سجنا يقتل أفكاره كما يعتقد البعض. بل وكما يتضح من حوادث القتل الأخيرة، فإن الحياة لا تزال تدُب عبر المخيَّم، ليس في أفكار التنظيم وشبكات الولاء له فحسب، بل وفي قدرته على تشغيل ماكينة القتل خاصته ضد أتباعه السابقين الذي تطولهم أيادي منتسبيه ولو في مساحة محدودة تحوطها الأسلاك الشائكة والقوات المدعومة أميركيا من كل الجهات.