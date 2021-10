بريطانيا وفرنسا.. جذور الكراهية بين أهم قوتين في أوروبا

أعدَّ توم ماكتاج، صحافي مجلة "الأتلانتيك" المقيم في لندن، تحليلا نشرته المجلة يتناول فيه التشابهات بين النهج البريطاني والفرنسي في التعامل مع العالم، وكيف كان ذلك تماما هو السبب في العداء المُتجذِّر بينهما. وظهر الآن التوتر والتنافس بين الدولتين جليا، لا سيما بعد التصديق على معاهدة "أوكوس" بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا لتزويد الأخيرة بما تحتاج إليه لبناء غواصات نووية، وهي المعاهدة التي ألغت أكبر تعاقد فرنسي لتزويد أستراليا بالغواصات.

معذور أنت إذا استنتجت وأنت تتابع تداعيات السطو الأنجلو-أميركي على تعاقد الغواصات الفرنسية مع أستراليا أن لندن وباريس قطبان متنافران على كل الأصعدة، سواء كان ذلك على مستوى قيادات البلدين، أو إستراتيجياتهما الكبرى، أو نماذجهما الاقتصادية، أو أعرافهما الاجتماعية. أما المفارقة فهي أن الخلاف الحالي بينهما على خلفية معاهدة الدفاع المشتركة بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، المعروفة بـ"أوكوس"، قد كشف في الحقيقة مدى التشابه الجذري بين الدولتين.

French foreign minister says France didn't recall the British ambassador over the AUKUS row because France is familiar with the UK's "permanent opportunism" and said Boris Johnson was the "fifth wheel on the carriage".

— Kim Willsher (@kimwillsher1) September 18, 2021