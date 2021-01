أحلام الكرملين المؤجلة.. لماذا قررت روسيا إقامة قاعدة بحرية في السودان؟

في الثامن من (ديسمبر/كانون الأول) الماضي، أعلنت روسيا والسودان توصُّلهما إلى اتفاقية تسمح للأولى بتشغيل منشأة بحرية في بورتسودان على البحر الأحمر، لتصبح بذلك أول قاعدة عسكرية بحرية روسية في أفريقيا منذ العهد السوفيتي، على أن تُستَخدم المنشأة -بشكل أساسي- بوصفها مركز دعم لوجستي ونقطة إصلاح وإعادة إمداد للسفن، مع منح الروس الحق في استخدام المطارات السودانية المجاورة لنقل الأسلحة والذخائر والمعدات اللازمة لبناء القاعدة وتشغيلها.

تمنح الاتفاقية موسكو امتياز تشغيل القاعدة المُزمع إنشاؤها لمدة 25 عاما قابلة للتمديد التلقائي كل 10 أعوام بموافقة الطرفين، وتنص أيضا على أحقية البحرية الروسية في نشر ما يصل إلى أربع قطع حربية في وقت واحد، بما في ذلك السفن العاملة بالطاقة النووية (الغواصات النووية الروسية بشكل رئيس)، على أن يقتصر عدد العاملين في القاعدة على 300 عسكري فقط لمهام التشغيل. وفي المقابل، تتعهّد روسيا بتوفير الأسلحة والتدريب للجيش السوداني انسجاما مع اتفاق التعاون الأمني الذي وقّعه الطرفان في (مايو/أيار) 2019، وينص على التزام موسكو بتوفير الدعم العسكري للحكومة السودانية.

تُعَدُّ هذه القاعدة السودانية حلقة في سلسلة من المنشآت العسكرية التي تسعى موسكو لنشرها على طول الممرات المائية خارج حدودها، وتضم أيضا القاعدة البحرية التي يديرها الجيش الروسي في ميناء طرطوس في سوريا منذ عام 1971، التي وقّع الروس عقدا لتوسعتها قبل ثلاث سنوات لاستيعاب 11 سفينة تشمل السفن العاملة بالطاقة النووية، وعلى الرغم من تواضع مواصفات المنشأة البحرية السودانية مقارنة بقاعدة طرطوس، وغيرها من القواعد البحرية التقليدية، إلى الدرجة التي تجعلها أقرب بالفعل إلى مركز للدعم اللوجستي من كونها قاعدة حقيقية تخدم مهام نشر القوة البحرية الروسية، على الرغم من ذلك فإن أهميتها الإستراتيجية تفوق حجمها بكثير.

لا ترجع هذه الأهمية فقط إلى حقيقة أن موقعا بحريا في السودان من شأنه توسيع النفوذ البحري لروسيا في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، وعلى طول طرق الشحن الحيوية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ويُلقي بموسكو في قلب معترك بحري تتنافس العديد من القوى الإقليمية والعالمية على السيطرة عليه، ولكن الأهمية الرئيسية ترجع أيضا إلى أن العودة لممارسة النفوذ في البحر الأحمر كان حلما مؤجلا طالما سعى الروس لتحقيقه منذ أُجبروا على مغادرة هذه المنطقة الحيوية أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي قبل قرابة ثلاثة عقود كاملة، حلما يبدو أن موسكو تنجح في تحقيقه رغم كل شيء.

لا يُعَدُّ الاهتمام بالبحر الأحمر أمرا جديدا على العقيدة العسكرية الروسية، فلطالما نظر الروس إلى المنطقة بوصفها مسرحا قيِّما لإبراز قوتهم منذ ثلاثينيات القرن الماضي، على الرغم من أن الاتحاد السوفيتي لم يظهر بوصفه لاعبا رئيسا على الساحة إلا في نهاية الستينيات، تزامنا مع الانقلاب العسكري الذي قاده محمد سياد بري في الصومال عام 1969 بدعم من الكرملين. وفي وقت لاحق، وسَّع السوفييت نفوذهم عبر دعم استقلال جيبوتي في منتصف السبعينيات. لكن بحلول نهاية العقد كانت علاقات موسكو مع كلا البلدين قد دخلت في موجة من التوتر بسبب الدعم الروسي العلني لإثيوبيا في حرب أوغادين، وبات واضحا أن السوفييت قرّروا الرهان على أديس أبابا بوصفها فرسا رابحا في منطقة القرن الأفريقي.

كانت سفن البحرية السوفيتية وقتها تتمركز بالفعل عند مدخل البحر الأحمر في جزيرة نواكرا، حيث قدّمت الدعم للنظام الشيوعي في أديس أبابا بقيادة منغستو هيلا مريام في مواجهة المتمردين المطالبين بالاستقلال في إريتريا، التي كانت حينها لا تزال جزءا من إثيوبيا. وفي الوقت نفسه امتلكت موسكو وجودا بحريا قويا في جنوب اليمن، المستعمرة البريطانية التي حُكمت آنذاك بواسطة نظام ماركسي معتمد بشكل كلي في بقائه على الدعم الروسي.

