أين ذهب كل مؤيدي ترامب من الشعبويين؟

أعدّت الصحافية ياسمين سرحان تقريرا، نشرته مجلة "الأتلانتيك"، تحدّثت فيه عن ردود أفعال القادة الشعبويين من اليمين المتطرف في أوروبا على أحداث العنف التي وقعت في مبنى الكونغرس يوم 6 يناير/كانون الثاني الجاري، عندما اقتحم مؤيدو ترامب مبنى الكابيتول وخرّبوا ممتلكات المكاتب وسرقوا بعضها. فماذا قال مؤيدو ترامب الشعبويين في أوروبا عن الأمر؟ ومَن الذين تجاهلوا الأمر برُمَّته كأنه لم يحدث؟

بدأ الأمر بشجب المشرعين الأميركيين من الحزبين لأحداث الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول هيل، ودور ترامب في تأجيجها، ثم سرعان ما تصاعد لينضم الكثير من حلفاء الولايات المتحدة إلى قائمة المستنكرين لما حدث. أعرب قادة عالميون من بريطانيا وكندا والهند عن ضيقهم وانزعاجهم من التخريب المتعمد الذي وقع في الولايات المتحدة، قلعة الديمقراطية، وهو ما أعرب عنه أيضا قادة من الاتحاد الأوروبي والناتو.

وسرعان ما لحق بركب انتقاد ترامب عدد من أكثر مؤيديه الخارجيين حماسة، إذ غرّد نايجل فراج، السياسي البريطاني الذي طالما أيّد ترامب، قائلا: "اقتحام الكابيتول تصرُّف خاطئ"، وكأن ترامب لم يُشجِّع مناصريه على فعل ذلك. كما غرّد ماتيو سالفيني قائد حزب اليمين المتطرف الإيطالي "رابطة الشمال": "لم يكن العنف حلًّا أبدا". وفي خضم البث المباشر للأحداث، شدّد خيرت فيلدرز، أحد سياسيي اليمين المتطرف في هولندا والمعروف بأنه "ترامب الهولندي"، في تغريدة له: "يجب دائما احترام نتيجة الانتخابات الديمقراطية، سواء كنت فائزا أو مهزوما".

Shocking images from Washington D.C. The rule of law is stronger than violence. America stands for liberty and freedom, and democracy will always prevail. And the outcome of democratic elections should always be respected, whether you win or lose. #CapitolHill #America pic.twitter.com/oc2CT3F6Zv

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 6, 2021