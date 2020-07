إعادة تأهيل المستبدين.. هل يؤسس بوتين سوريا جديدة في ليبيا؟

لا يزال الحديث عن جملة الانتصارات التي حقّقتها حكومة الوفاق الليبية خلال عملية "عاصفة السلام" التي أُطلقت في 25 من مارس/آذار 2020 حاضرا في المشهد، حين بدأت الأخبار تتوارد واحدا تلو الأخرى عن جهود الدعم الروسي للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بل إن مشهد انتزاع أرض قاعدة الوطية الجوية الإستراتيجية (140 كيلومترا جنوب غرب طرابلس) في يوم 18 من مايو/أيار الماضي كآخر معقل عسكري لقوات حفتر آنذاك كاد أن يتزامن مع ما كشفته الأقمار الصناعية حول وصول طائرات مقاتلة روسية إلى شرق ليبيا، وصلت 14 طائرة من طراز "MiG-29s" و"Su-24s"، كانت القوات الروسية قد أعادت طلاءها في الأراضي السورية بغية إخفاء علاماتها الروسية، وسرعان ما أصبحت تلك الطائرات تتحرك بشكل دوري ومنتظم من الأراضي السورية التي تسيطر عليها موسكو إلى مثيلتها في ليبيا، في نهج واضح لتعزيز القدرات العسكرية من أسلحة وقوات لحفتر وتحصين معقله الشرقي عسكريا وكذلك اقتصاديا، حيث مكّن المقاولون العسكريون الروس قبل أسبوع حفتر من السيطرة على أكبر حقل نفط في ليبيا.

