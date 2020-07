أميركا وروسيا وإيران.. الحرب الإلكترونية والمعركة القادمة

بمجرد أن سقطت القذيفة على سيارة قاسم سليماني قائد فيلق القدس، والرجل الثاني في إيران، حتى ارتفعت معدلات الشحن بين الدول والجماهير إلى حدها الأقصى، تذكّر الجميع فجأة اغتيال الأرشيدوق النمساوي فرانز فرديناند في سراييفو، وكيف اشتعلت بعدها الحرب العالمية الأولى، وصار الجميع متأهّبين لاشتعال القتال في جبهاته المختلفة، تصدّر وسم الحرب العالمية الثالثة الولايات المتحدة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تويتر"، واجتاحت النقاشات السياسية موقع "فيسبوك"، وبدا أن الدق على طبول الحرب قد بدأ بالنقر على لوحات المفاتيح.

لكن في تلك الأجواء المترقّبة لنشوب الحرب، كان ثمة ميدان آخر يشتعل بالفعل بالحروب، ولم يلتفت نحوه الكثيرون، ميدان تسقط فيه الأرواح وتفقد فيه الجيوش والطائرات قدرتها على القتال قبل أن تتحرك أصلا من قواعدها، كان كل ذلك يحدث في ساحة مظلمة تُسمى "الحرب الإلكترونية".

"الحرب الإلكترونية" أحد المفاهيم الغامضة، والتي لم يُسلَّط عليها الضوء إلا قليلا على الرغم من كونها الأشد خطورة خلال السنوات الماضية، وكذلك يمكن اعتبارها الحرب الأكثر احتمالية خلال السنوات القادمة، والتي لا يمكننا أن نحصرها في تلك الفترة بين الولايات المتحدة وإيران وحسب، باعتبارهما طرفَيْ الصراع الحالي، فالكثير من القوى العالمية، مثل روسيا والصين، لن تكون خارج تلك المعادلة الصعبة؛ لذا، في السطور القادمة، سنحاول التعمق عبر سياق الحرب الإلكترونية كما تستخدمها الدول في معاركها عبر سرد قصة تدمير المفاعل النووي الإيراني "نطنز" بواسطة فيروس إلكتروني دون الحاجة إلى أي تحركات عسكرية أو حربية، لنرى كيف تشتعل الحروب الإلكترونية مسببة خسائر ضخمة دون إطلاق رصاصة واحدة.

خرج المشروع النووي الإيراني عن الحدود التي توقّعتها الولايات المتحدة، حينما قدمت فكرة المفاعلات النووية لأول مرة لإيران في عصر الشاه وذلك في العام 1967 وجعلت نظام الشاه يمتلك مفاعلا نوويا، ثم جاء الخميني وقرّر استخدام المشروع النووي تبعا لأجندة حكمه الخاصة، فنظام الخميني وتوسّعاته قرر حق إيران في امتلاك ترسانة نووية في ظل صراعاتها مع القوى العظمى، لكن تصاعد نبرة العداء بين إسرائيل وإيران، والتي انعكست على التدخل الأميركي، باعتبارها الحليف الأهم لإسرائيل، جعلت من المشروع الإيراني خطرا يجب القضاء عليه، فوقع الخلاف بين الحليفين: الولايات المتحدة وإسرائيل، فالولايات المتحدة فكرت في طريقة خفية هادئة تُحقِّق بها مطلبها، فيما كان التوجه الإسرائيلي يشتمل على الطريقة الأكثر عنفا في حل الأزمة.

فكان التحالف الاستخباراتي الأميركي الإسرائيلي حينها بين إدارة بوش وبين إدارة نتنياهو على أعلى مستوياته، حتى جاء الاتفاق بين أعضاء وكالة الأمن القومي الأميركي والموساد بالقيام بخطوة قد تحمل الكثير من المخاطر، لكنها في الوقت نفسه ستكون السلاح الأهم في تنفيذ الهدف المنشود(1).

"ستوكس نت"، هكذا سمّاه خبراء الأمن الإلكتروني حين كشفوه، لكنه في داخل الأروقة المخابراتية الأميركية حمل اسم "الألعاب الأولمبية"، وهو ببساطة مشروع فيروس عسكري صنّفه مبتكروه والخبراء الذين عملوا على كشفه على أنه "الفيروس العسكري الأخطر في التاريخ"، وتمثّلت مهمته بوضوح في اختراق المفاعل النووي الإيراني "نطنز" وتعطيل آلياته بصورة كاملة عبر تعطيل الحواسيب الخاصة به، وذلك لتحقيق الرغبة الإسرائيلية بالطريقة الأميركية الهادئة، ودون الحاجة إلى التحركات العسكرية.

قبل أن توافق الإدارة الأميركية على خوض التجربة كانت بحاجة إلى تأكيد فعلي لمدى فعالية مشروع الفيروس وتحقيقه للأهداف المطلوبة، دون إظهار البصمات الأميركية وتورُّط الإدارة الأميركية في مواجهة مع النظام الإيراني، فبدأت مجموعات العمل الأميركية تطوير الفيروس وتحديد مهماته استعدادا للخطوات التالية.

وبعد أن انتهى العمل على الفيروس بدأت التجارب على وحدات طرد مركزي خاصة بالمفاعلات النووية داخل الولايات المتحدة، من الطراز نفسه الذي تستخدمه إيران في مفاعل "نطنز"، وقام الموساد في مفاعل ديمونة باختبارات مشابهة على طراز وحدات الطرد المركزي نفسه، وكانت النتيجة إيجابية، فقرّر بوش الموافقة على الهجوم.

تضمّنت فكرة الهجوم ببساطة رفع معدلات عمل وحدات الطرد المركزي في مفاعل نطنز بصورة مضاعفة لمعدل عمله، مما يتسبّب في انفجاره بشكل كامل، في حين أن برامج المراقبة على الحواسب تُشير إلى أن العمل يسير بصورة دقيقة، وهو ما شكّل كارثة حينها بالنسبة للإدارة الإيرانية، فالمهندسون لم يجدوا أي أثر أو سبب منطقي لحدوث الانفجارات في وحدات الطرد المركزي، وهو كابوس بالنسبة لفريق هندسي يعمل على مشروع خطر بهذا الشكل، فتحديد المشكلة هو النقطة الأهم، وقد آمنت الإدارة حينها أن المشكلة تتمثّل في العنصر البشري، وبالتالي فُصِل عدد من المهندسين المسؤولين عن المشروع بعد تلك الكارثة.

بعد الإعداد للفيروس والتأكد من نتائجه، خلال مرحلة ما قبل الهجوم؛ جاء دور السؤال الأهم بالنسبة للولايات المتحدة، كيف سيصل الفيروس إلى داخل الحواسب المركزية داخل المفاعل الإيراني؟ فجميع العاملين داخل المفاعل تابعون للنظام الإيراني، وسيكون من الصعب السيطرة عليهم، لذا تمثّلت الإستراتيجية الأميركية في ضرب منشآت الدعم المحيط بالمفاعل كمحطات الطاقة والكهرباء والصيانة بالفيروس نفسه، ومن ثم ينتقل الفيروس عبر حواسب تلك المحطات إلى المفاعل خلال أعمال الصيانة والتحديث الخاصة بالبرامج.

والنقطة الأكثر كارثية في انتشار الفيروس بشكل عالمي هي عدم اقتناع الإسرائيليين بأن الهجوم كان مؤثرا حتى هذه اللحظة، فالهجوم الأميركي كان محدودا خشية الكثير من العوامل، فحينما تسلّمت إدارة أوباما دفة القيادة ووافق أوباما على استكمال المشروع، بدا التخوف الأكبر بالنسبة له في اكتشاف الأمر، وهو ما سيفتح نيران الهجمات الإلكترونية من الروس والصينيين على الولايات المتحدة، ما جعل الهجوم محدودا من وقت لآخر، إلا أن تسرّع الإسرائيليين وأخذهم للفيروس وجعله أكثر عدائية للقيام بأكبر عدد ممكن من الهجمات تسبّب في تطور الفيروس بشكل مخيف، وجعله قادرا على الانتشار بصورة كبيرة دون تحكُّم بشري.

انتشر الفيروس في العديد من دول العالم، حتى وصل إلى روسيا التي كشفت الفيروس، واستطاعت الوصول إلى شفرة المصدر التي تُمكِّنها من استخدامه، ليبدو وكأنها حصلت على شفرة تصنيع سلاح نووي جديد، لا تستخدمه ولا تدمره كذلك، لكنها تُخزّنه لوقت محدد.

وبعد الكشف الروسي جاء وقت الإعلان الإيراني بأن الخبراء الإيرانيين قد كشفوا عن الهجوم المسبب لتعطل وحدات الطرد المركزي الإيرانية، لكن الحقيقة أن روسيا قدمت الشفرة لإيران بعد كشفها، والمفاجئ أن العمل النووي في إيران توقف بالكامل عبر إزالة وحدات الطرد المركزي والتوقف لعامين، ليعود المفاعل الإيراني بعدها أكبر حجما بكثير، وبأعداد مضاعفة من وحدات الطرد المركزي في بداية العام 2013، ليصبح النظام النووي الإيراني بعد ذلك الهجوم المروع أقوى مما كان عليه، من حيث عدد وحدات الطرد المركزي والطاقة الإنتاجية للمفاعل.

في العام 2016 خرج أول وثائقي أميركي يكشف تفاصيل عملية "ستوكس نت" أو ما عُرفت في أروقة المخابرات الأميركية باسم "الألعاب الأولمبية"، والذي أظهر امتناع الكثير من أعضاء الأجهزة السيادية في الولايات المتحدة عن كشف أي معلومات تخص العملية أو تفاصيلها، وذلك بعد أن أصبحت مُصنّفة ضمن فئة "سري للغاية"، وبالتالي فأي كشف للمعلومات يعتبر جريمة خيانة تُوجب المحاكمة.

إلا أن ما كشفه خبراء مؤسسات أمن الإنترنت في الوثائقي هو أن الفيروس هذه المرة مختلف عن أي فيروس قابلوه في حياتهم، فكل فيروس يظهر على شبكة الإنترنت في أي مكان في العالم لا بد له من ثغرة توقفه، كما أنه لأجل حدوث الإصابة بالفعل فالفيروسات التقليدية بحاجة إلى أن يقوم المخُترَق بفتح رابط ما أو القيام بخطوة خاطئة معينة، أما "ستوكس نت" فكان على العكس تماما، فلم تكن هناك أي ثغرة يمكن كشفها للخبراء، كما أنه ليس بحاجة إلى أي خطوات ليدخل إلى برمجية صناعية أو عسكرية، حيث يستطيع الفيروس الانتشار من تلقاء نفسه وبشكل أوتوماتيكي، فالثغرة الوحيدة الموجودة في الفيروس لا يعرفها إلا مَن أطلقوه، كما أنهم زوّدوه بشفرة تُعرف باسم "ساعة الصفر"، وهي تعتبر أسوأ كوابيس خبراء الأمن التقني في أي مكان في العالم، ذلك لأن جميع الاختراقات التي تحدث في مختلف الدول يترك المخترق بعد القيام بها ثغرة يمكن النفاذ من خلالها، وتلك الثغرة قد تكون عن قصد أو عن غير قصد، لكن شفرة "ساعة الصفر" جعلت الفيروس بلا ثغرة، ليصبح بمنزلة دائرة مغلقة تدور حول نفسها ولا يمكن النفاذ منها.

وبمرور الوقت وباستمرار الكشف، صار من المؤكد بالنسبة لخبراء الأمن التقني أن الفيروس ليس اعتياديا ولا يهدف إلى سرقة أموال أو ما شابه كالفيروسات الاعتيادية، الفيروس هذه المرة وبهذه الإمكانيات لا يمكن إلا أن يكون من تطوير دولة ما، وقد حصل على دعم مالي ضخم ليصل إلى هذه النقطة من التعقيد.

كان الكشف الأهم في هذه النقطة هو ما انتظره الخبراء، فالفيروس يستهدف البنية الأساسية الحيوية، محطات توليد الطاقة وشبكات الكهرباء ومؤسسات الخدمات المالية والنقل والمواصلات والرعاية الصحية، كل ذلك كان عن طريق استهداف حاسوب صغير من تصنيع شركة سيمنز الألمانية، وهو من أكثر الأجهزة استخداما في العديد من الدول لتشغيل وتسيير المعدات والمحركات وبرامج التشغيل الخاصة بالبنية الأساسية بشكل عام.

ظهرت البرمجية الخبيثة للفيروس بصورة واضحة في العديد من دول أوروبا، لكن الهجوم لم يبدأ بالفعل إلا في إيران، أو لنقل إن نقطة الخطر الأكبر كانت في إيران، عندما بدأت مجموعة من الأحداث الغريبة في منشآت الغاز الإيرانية كانفجار مضخات دون تفسير، ترافق ذلك مع اغتيال اثنين من علماء الطاقة النووية الإيرانيين في طهران، حتى ظهرت المفاجأة الأهم في النهاية، المستهدف الأول والأهم من هذه الهجمة هي المنشأت النووية الإيرانية.

حتى هذه اللحظة لم تعترف الولايات المتحدة أو إسرائيل بعملية "ستوكس نت" أو "الألعاب الأولمبية" كما تسمى داخل أروقة المخابرات الأميركية، كما أنه حتى هذه اللحظة فإن الحديث عن تفاصيل إطلاق العملية محظور تماما على أيٍّ من المنتمين للهيئات الرسمية الأميركية، والتي تعاملت مع العملية، لكن الإعلان الوحيد الذي كانت الولايات المتحدة مضطرة لتقديمه قام به باراك أوباما عبر تحديث قاعدة سياسية تقول إن "الولايات المتحدة يحق لها الهجوم بهجمات إلكترونية، لكن بموافقة رئاسية فقط"، فبدا الأمر وكأننا نتحدث عن سلاح نووي.

وقد جاء هذا الإعلان بشكل إجباري بعدما كشفت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن إصابتها بفيروس "ستوكس نت"، وهو ما يعني بالنسبة لأميركا وإدارة أوباما أن الفيروس انتشر خارج المفاعل الإيراني، وأن الأمور خرجت عن السيطرة بسبب إسرائيل، فالولايات المتحدة التي طوّرت الفيروس صارت من ضحاياه، وهو تطور لم يكن ضمن الحسابات الأميركية والإسرائيلية.

