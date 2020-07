توماس كابلان.. إمبراطور السبائك الذي يرعى مصالح الإمارات في الشرق الأوسط

على بُعد عدة بنايات فقط من مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتحديدا في فندق روزفلت الشهير في ضاحية مانهاتن، وبعد ساعات قليلة من كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الجمعية في سبتمبر/أيلول 2017 التي وجّه فيها انتقادات لاذعة لإيران وللاتفاق النووي، اجتمعت مجموعة من أبرز الصقور المناهضين لإيران في بهو الفندق الفخم لعقد مؤتمرهم السنوي الأول، وفي حين كانت وجوه جميع الحاضرين معروفة ومألوفة لمَن هم على دراية بمثل هذه التجمعات، تركّزت الأضواء هذه المرة على وجه غير مألوف لرجل خمسيني مفعم بالثقة، يرتدي حلة زرقاء أنيقة من ثلاث قطع، بينما يشق طريقه بثبات إلى المسرح لإلقاء كلمته، في الوقت الذي يقوم فيه مدير الجلسة، السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة مارك والاس، بتقديمه للحضور باقتضاب: رجل الأعمال، عاشق الفن، والمحب للخير؛ توماس كابلان.

كان ذلك هو الظهور العلني الأول لكابلان في حدث رسمي تُنظِّمه مجموعة "متحدون ضد إيران النووية"، إحدى أكثر الجماعات المناهضة لإيران نشاطا في الولايات المتحدة وخارجها، ورغم ذلك، فإن الخطاب الذي ألقاه كابلان في ذلك اليوم حمل جميع السمات التقليدية لخطابات الصقور المتمرسين في معاداة طهران، حيث بدأ رجل الأعمال كلمته بتقديم موجز وقائع حول السياسة الخارجية "العدوانية" للنظام الإيراني، قبل أن يُقدِّم تفسيرا مؤامراتيا رائجا لهذه السياسة من خلال عدسة "التقية"، مُتَّهِما طهران بتشجيع المسلمين الشيعة على ممارسة الكذب الممنهج لأغراض دينية، وأخيرا، فإن كابلان قرّر أن يُصعِّد من لغته العدوانية ضد طهران مُشبِّها إياها بثعبان يلتهم فرائسه، ولم تكن الفرائس المقصودة ببساطة سوى بلدان الشرق الأوسط مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن.

بالنسبة إلى رجل أعمال ثري حرص على ربط صورته بالأنشطة الخيرية وجهود حماية البيئة واقتناء اللوحات الفنية النادرة، كان الظهور في قلب منتدى سياسي مناهض لإيران خطوة غير عادية وضعته في قلب إحدى أكثر قضايا السياسة الأميركية إثارة للجدل، لكن الأثر الأكثر مباشرة للظهور الجديد لكابلان لم يكن متعلّقا بشخصه، ولم يحدث في نيويورك أو في الولايات المتحدة كلها على الأرجح، ولكنه وقع على بُعد أكثر من عشرة آلاف كيلومتر هناك في طهران نفسها، حيث تسبّب خطاب كابلان في محنة إنسانية لمجموعة من الأشخاص الذين لم يكن لهم أبدا أي علاقة بلعبة الجغرافيا السياسية عالية المخاطر.

كان مجموعة من علماء البيئة الإيرانيين الذي يعملون في مشروع للحفاظ على الفهد الآسيوي النادر من الانقراض ضمن صفوف مؤسسة التراث البري الفارسي قد بدؤوا يشعرون بالحذر والترقب مع ظهور كابلان المثير في نيويورك، وكان هذا القلق راجعا بشكل أساسي إلى أن مؤسستهم حصلت على مساعدة من جمعية تُدعى "بانثيرا"، وهي إحدى الجمعيات غير السياسية التابعة لكابلان الذي وقف للتو متحدثا بشكل علني أمام مجموعة معادية للغاية للنظام في بلدهم، ونتيجة لذلك، وفي محاولة يائسة للنأي بأنفسهم عن سياساته المثيرة للجدل، أرسل المسؤولون في مؤسسة التراث الفارسي رسالة عاجلة إلى "بانثيرا" أعربوا خلالها عن قلقهم الواضح بشأن التصريحات التي أدلى بها كابلان ضد إيران، مؤكدين أن ادعاءاته ضد بلادهم لا أساس لها على الإطلاق، وأن تصريحاته كانت مُهينة لإيران وشعبها، ومؤكّدين أسفهم بسبب "التأثير السلبي للسياسات الشخصية على جهود حماية البيئة"، بحسب وصفهم.

لكن "بانثيرا" لم ترد على هذه الرسالة أبدا، وخلال الأسابيع القليلة القادمة بات من الواضح أن حماة البيئة الإيرانيين هم مَن سيدفعون الثمن الأكبر لسياسات مموّلهم، ففي يناير/كانون الثاني 2018 قامت السلطات الإيرانية باعتقال مراد طهباز، مُؤسِّس مؤسَّسة التراث الفارسي، إلى جانب ثمانية آخرين من العاملين في المؤسسة، وأدرجتهم في محاكمة عاجلة اتهمتهم فيها بالحصول على الأموال من دولة معادية، والسعي إلى مراقبة المواقع العسكرية السرية في البلاد ومنصات إطلاق الصواريخ باستخدام معدات المراقبة التي ثبّتوها تحت دعوى رصد ومراقبة الفهود البرية.

وكما هو متوقَّع، أُدين المتّهمون جميعا، وحصلوا على أحكام بالسجن لمُدد تتراوح بين 6 إلى 8 سنوات، لكن النتائج الكارثية للقضية لم تقف عند هذا الحد، فبعد أقل من شهرين على اعتقالهم، وقبل صدور الأحكام القضائية، أُعلِن عن وفاة أحد نشطاء البيئة المسجونين، وهو حامل الجنسية الكندية كافوس سيد إمامي، في مقر احتجازه في سجن إيفين سيئ السمعة شمال غرب طهران، وفي حين ادّعت الحكومة أن الوفاة حدثت بسبب الانتحار، فإن أسرة إمامي شكّكت في هذه الرواية، مستشهدة بوقائع التعذيب الجسدي التي رواها المعتقلون أثناء جلسات محاكمتهم، وشملت التهديد بحقنهم بعقاقير مهلوسة لإجبارهم على توقيع الاعترافات التي تريدها السلطات.

ورغم ذلك كله، وباستثناء الاتهامات الرسمية التي كُشِف عنها خلال المحاكمات، لم تفصح طهران أبدا عن أسباب الذعر الذي صَبَغ طريقة تعامل السلطات في البلاد مع قضية نشطاء البيئة، وفي حين أن الأمر فُسِّر غالبا وفق الأسباب المباشرة المتعلّقة بتوجُّهات توماس كابلان نفسه، ودوره النشط في تمويل المؤسسات المعادية لإيران في الولايات المتحدة، كان ما يشغل الإيرانيين وراء الكواليس أكبر من ذلك بكثير، حيث كان الحرس الثوري الإيراني يشعر بقدر كبير من الريبة تجاه أنشطة الملياردير الأميركي في الشرق الأوسط، وعلاقاته المتنامية مع أقطاب السلطة في المنطقة، وتحديدا تلك العلاقة الوثيقة التي تربطه بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، وهي علاقة تسبّبت في تنامي مخاوف إيران من أن تكون أنشطة حماية البيئة المزعومة التي يرعاها كابلان مجرد واجهة لإخفاء أهدافه الحقيقية، ودوره الفعلي كأحد أهم وسطاء السلطة الذين يرعون مصالح الإمارات، ليس في واشنطن فحسب، ولكن في الشرق الأوسط أيضا.

